3 918

"Слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку

народа,слуга,сн

Депутаты "Слуги народа" получали теневые выплаты в конвертах в офисе депутата от "Слуги народа" Юрия Киселя.

Об этом изданию ZN.ua сообщили источники, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, благодаря прослушке в офисе Киселя Национальное антикоррупционное бюро смогло зафиксировать его конфиденциальные контакты не только с бывшим первым помощником президента Сергеем Шефиром, но и с другими многочисленными высокопоставленными чиновниками, чувствительными для Банковой.

Касса для теневых выплат

"Как утверждают источники из окружения самого Киселя, речь идет об офисе, где "слуги народа" получали свои конверты. Поэтому неудивительно, что произошла "итальянская забастовка" "слуг народа" в парламенте! Сначала НАБУ накрыло центр генерации их зарплатного фонда у Миндича, а затем - кассовое окно у Киселя", - отмечает автор.

Первое дело о теневых выплатах депутатам НАБУ расследовало еще тогда, когда его директором был Артем Сытник. Тогда на фоне расследования ныне покойный народный депутат Антон Поляков заявил, что депутатам партии платят зарплаты в конвертах: по 5 тысяч долларов - обычным депутатам, а 10-15 тысяч получают председатели и заместители председателей комитетов. А впоследствии НАБУ выбило из игры и кассира Александра Трухина.

"Ковид, война и отсутствие у руководителя САП права регистрировать производства в отношении народных депутатов без санкции генпрокурора заглушили тему. Однако, как оказалось, не совсем. Два с половиной года прослушивания - это серьезно. НАБУ еще никак не комментировало эту информацию, поэтому будем ждать подробностей", - добавляет Ведерникова.

Прослушивание в офисе Киселя

По информации источников, прослушивание в офисе Киселя происходило не в рамках операции "Мидас", однако также касается коррупции в высших эшелонах власти.

Демонтаж аппаратуры вызвал сильное беспокойство как у самого нардепа, так и у Шефира. Последний также фигурирует в расследовании НАБУ по делу о коррупции в энергетической сфере, известном как "пленки Миндича".

Прокуроры САП в Высшем антикоррупционном суде зачитали записи разговоров между Шефиром и бизнесменом Тимуром Миндичем, где обсуждался сбор денег на залог для экс-вице-премьера Алексея Чернышова, подозреваемого в получении взяток.

Также Шефир фигурирует в материалах расследований НАБУ, связанных с возможными коррупционными схемами на Одесском припортовом заводе (ОПЗ). По данным следствия, эти эпизоды касаются вероятных злоупотреблений в рамках давальческих схем поставки газа и других операций с привлечением государственного предприятия. Официальных подозрений самому Шефиру в этих производствах не объявлено.

Автор: 

+9
Оце пердаки горять і зепідарів....
20.12.2025 13:24 Ответить
+9
А ці виродки готують для українського народу ЗАКОНИ і вказують, як нам жити. Понабирали всяких подонків і воров
20.12.2025 13:33 Ответить
+8
я так зрозумів, там вся монобільшість.
20.12.2025 13:31 Ответить
То хай повернуть
20.12.2025 13:22 Ответить
Вони залюбки повернуть. Конверти. А хто вже викинув (конверт), то навіть купить новий.
20.12.2025 13:26 Ответить
20.12.2025 13:33 Ответить
Але, як і зеленський, ні корнієнко, ні стефанчуки, ні аброхамія, а ні служки, як Не народні депутати, вони «не ЗНАЛИ», що беруть гроші за рахунок життя Українців з 2019 року???
Деркач з міндічем, їх купили оптом, як своїх кріпаків із родичами, у ВРУ!!!
20.12.2025 14:12 Ответить
Всіх "героїв" з конвертами в студію!
20.12.2025 13:23 Ответить
я так зрозумів, там вся монобільшість.
20.12.2025 13:31 Ответить
Там ВСІ слуги уродів.
20.12.2025 13:42 Ответить
.... після зміни влади на Печерську. Інакше - ніяк. Навіть до Шустера за конвертом не прийдуть.
20.12.2025 13:32 Ответить
Краще на нари!
20.12.2025 14:02 Ответить
На шибеницю, продажних зелупнів з ВРУ, так буде дієво і дешевше для України!!
20.12.2025 14:14 Ответить
Клубок розмотується поступово...
20.12.2025 13:23 Ответить
Оце пердаки горять і зепідарів....
20.12.2025 13:24 Ответить
То все Порошенко їх довів до такого життя...
20.12.2025 14:19 Ответить
головне що найвеличніший про це все не знав
тому відповідальності його нема
це лиш ми відповідаємо за свої дії,
за тих кого приручили чи взяли на роботу
през не відповідає ні за що...
тоді нах...й такий през
нах...й такі менеджери???!!!
20.12.2025 14:20 Ответить
А хто довів, шо в тих конвертах були банкноти, а не "прєдмєти прямоугольной форми"?
20.12.2025 13:24 Ответить
Тобто, вони там у "Монополію" грали.

Мабуть на записах є щось, що каже про зміст конвертів. Навряд все відбувалося мовчки.
20.12.2025 13:31 Ответить
зельонське гівно.
20.12.2025 13:25 Ответить
Де ж бігус.інфо подівся-для нього непочатий край роботи...
20.12.2025 13:29 Ответить
отримує конверт. От якраз зараз. Тому - їм ніколи.
20.12.2025 13:33 Ответить
цього вимагав Трамп, син мами Ріми ніпрічьом💩
20.12.2025 13:32 Ответить
А ці виродки готують для українського народу ЗАКОНИ і вказують, як нам жити. Понабирали всяких подонків і воров
20.12.2025 13:33 Ответить
Вони не можуть готувати Закони, бо 90%, ніколи не читали нічого з цім пов'язаного. Вони просто тільки голосують за те що їм накажуть, тому головне для депутатів пройти окуліста щоб ненароком кнопку не переплутали
20.12.2025 14:07 Ответить
Нет, блин, а вы что, хотите, чтобы депутаты на вас бесплатно с утра до ночи пахали!
20.12.2025 13:35 Ответить
Я так розумію це ти відповідь даєш тим хто їм дає накази
20.12.2025 14:09 Ответить
А бабусям на базарах хочуть касові термінали впарити, бо щось вони не дуже хочуть податки платити
20.12.2025 13:37 Ответить
Депутати від зе аморальні простітутки! А я думаю, чого це Арахамія бідкається, що більшість не хоче більше працювати в ВР! Тому що накрили фонд и касу!
20.12.2025 13:37 Ответить
Депутата від СН Полякова за злив цієї інформації зєрмаки вбили, як потім у ВРУ прибацана нацистка трєтьякова (депутат СН) зраділа цій новині і написала радісний допис з приводу смерті депутата, свого колишнього однопартійця Антона Полякова: "Минус один враг".
20.12.2025 13:39 Ответить
https://t.me/dmytro_chekalkyn/6975 Дмитро Чкеалкін, колишній дипломат, екс-консул в Ізраїлі:
Український консул у часи моєї роботи в Ізраїлі - це шалене навантаження. Ти одночасно представляєш і Міністерство закордонних справ, і МВС, і Міністерство юстиції, і юрколегію, і інші українські органи. І в тебе іноді по 300 чоловік приходять на виїзні прийоми.
І досі в мене перед очима страшні картини - сподіваючись на чудеса ізраїльської медицини, жінки привозили своїх хворих дітей для того, щоб врятувати їхні життя. Але у них не було і близько сум, які потрібні на лікування. І вони приходили в консульство, падали переді мною на коліна, сльозами вмивалися і просили допомогти врятувати їхніх дітей.
У мене весь бюджет консульської допомоги співвітчизникам складав 500-600 доларів на місяць. І в той самий час увечері я супроводжую якихось українських можновладців, українських початківців-олігархів, які по дорозі до ресторану заїжджають на алмазну біржу чи в галерею Франка Майслера в Яффо і купують там щось за 100-120 тисяч доларів, якесь намисто своїй коханці або дружині.
А через кілька днів… Є такий неприємний обов'язок у консула - він має оглянути та опечатати труну кожного свого співвітчизника, якого відправляють на Батьківщину, на предмет так званих «сторонніх вкладень». І ось кожного разу, коли я мав таку сумну нагоду оглянути і опечатати труну з тілом маленького українця, якого не вдалося врятувати в Ізраїлі, я завжди згадував це намисто за 120 тисяч доларів.
Зрештою, через це ніколи не дозволяв собі купувати ніяких дорогих речей. Ну і традиційно вже багато років роблю щомісяця перекази в благодійні фонди допомоги тяжкохворим дітям.
Кожного разу, коли журналісти під час інтерв'ю питають мене, чи були моменти у моєму житті, за які меня досі соромно, я завжди згадую обличчя жінок, які падали переді мною на коліна. Мені досі соромно, що я не зміг їм допомогти...
20.12.2025 13:39 Ответить
чекалкін? чи чкеалкін?
20.12.2025 13:58 Ответить
В Україні немає жодної партії яка б діяла за рахунок членських внесків. Всі партії без винятку це "політичні проекти" фінансовані олігархами і корупціонерами які за будь яку ціну прагнуть особистого збагачення. Саме тому "мажоритарку" всіляко обливають брудом ігноруючи той факт що у всіх демократичних країнах саме мажоритарка є основою демократії. Демократія (влада народу через своїх представників) має бути 1) представницькою (представляти інтереси та прагнення населення певного регіону саме своїми представниками які там постійно проживають, мають майно і займають активну громадянську позицію); 2) пропорційнною до етнічного та соціального складу населення. Зараз мене в ВР начебто представляють жиди і кацапи за яких я не голосував і не маю жодної можливості їх відкликати і замінити. Переважна більшість це "слуги" які опинились в ВР по "партійним спискам". Переважна більшість з них це "придурки" (продажні недоумки) і "корисні ідіоти". Вся політика залежить від лідерів парламентських партій. Рішення приймаються в порожній залі парламенту і деякі депутати, наприклад Бєлєнюк, роками не зявляються на засіданнях, але щомісяця отримують "конверти", зарплати, по 200 000 на "забезпечення депутатської діяльності", оплату оренди житла, премію за "інтенсивність праці", компенсацію за проїзд і в подальшому отримають пристойні довічні пенсії... За що? Висновок: в Україні немає демократії.
20.12.2025 13:41 Ответить
Згоден з кожним словом. У мене є тільки одне-єдине доповнення. Депутати вважаються як відряджені на час виконання своїх обов'язків у ВР, за ними зберігається колишнє місце роботи. Так чому вони отримують такі зарплати, пенсії і так далі, а не як відрядні, добові, проїзд і житло якщо підтверджуєш оплату і те в межах встановленої суми. А по закінченню часу депутатства, вільний від усіх виплат, йди працюй і на це існуй
20.12.2025 13:59 Ответить
в україні всі до одної!
партії вождів, та смоктання у вождів!!!
20.12.2025 14:00 Ответить
Кацапи пробували воєнним способом взяти нас -не виходить. Тому зараз вернулись до старої схеми- вибори. Вони і американці мають чіткий план, а наші цього не розуміють. Тому держава буде остаточно втрачена. І вже назавжди.
20.12.2025 13:43 Ответить
Та як же вас там, в Іспанії, візьмеш...
20.12.2025 13:46 Ответить
Українці в Україні голосуватимуть, за того хто пообіцяє зупинити війну і домовитись... іммігранти за кордоном за того, що пообіцяє боротись до кінця і перемогти, бо інакше їх попруть назад... в кожного свої інтереси... в Трампа зупинити війну за будь яку ціну і рубати капусту з пуйлом..., в ЄС щоб війна тривала у нас, бо інакше дужу ймовірно, що вона продовжиться у них...
20.12.2025 14:08 Ответить
А в чому проблема, ну не на дворі слугам, від пана, за свою продану совість гроші отримувати
20.12.2025 13:46 Ответить
З 2019 року їх слухали,потім дають спокійно "піти в ліс",як трухіну,може все ж таки хтось бере "печенькі",і не факт що саме $€₴,напевно певні рішення їх задовольнить.
20.12.2025 13:46 Ответить
Нічого не чутно і від Ткача з УП про власне розслідування корупційних діянь еснистів-якщо пошпигувати за Юлею в Еміратах,то він перший.
А найсправедливіші в світі нацдружини,з загостреним почуттям справедливості-де ви всі?
20.12.2025 13:53 Ответить
Отримані квартири перевіряють, або гроші рахують
20.12.2025 14:02 Ответить
Депутати фракції "слуга народу" були сором'язливими злодюгами. Вся їхня істота протестувала проти крадіжок, але не красти вони не могли. Вони крали, і їм було соромно. Крали вони завжди, завжди соромилися, і через те їх добре голені щічки завжди горіли рум'янцем замішання, сором'язності, ніяковості й конфузу.
20.12.2025 13:57 Ответить
Обніщали депутати за часів Юльки і Пороха рило мінімум 10 в місяць получало, за Яника 20
20.12.2025 13:59 Ответить
Ляшко і його партія на зарплаті Ахметки сидів за 50 в місяць, плюс бонуси за потрібні голосування.
20.12.2025 14:02 Ответить
Хоча б податки з цих сум мають заплатити. За матеріалами прослушки НАБУ вже склало списки для податкової?
20.12.2025 14:00 Ответить
Як би ці конверти не обʼєднали цих падлюк знов!
20.12.2025 14:04 Ответить
як тільки перестануть платити депутати побежуть з країни мрій Зеленського
20.12.2025 14:05 Ответить
80% депутатів за всіх часів вкладали величезні суми, щоб дорватись до корита і як кожний нормальний бізнесмен йшли відбити вкладене і заробити в рази і всім очевидно що ці заробітки нічого з офіційною зарплатою не мали... якщо просидівши в раді 4 роки ти мінімум не йшов доларовим міліонером ти лошара...
20.12.2025 14:14 Ответить
Посадиш свиню за стіл - вона і ноги на стіл. Це про нинішню владу. І народець цю свиню і посадив.
20.12.2025 14:18 Ответить
...навибирали лобістів на свою голову
Виборчий кодекс потреьує кардинальниз змін:
- пропорційна система з повністю відкритими списками
- кандидати чітко закріплені за округом і висуваються тільки від округу, в якому постійно мешкають
- за пропуск 35% голосувань, не важливо з якої причини, депутат автоматично позбавляється мандату... незай і далі займається тими справами, які для нього в приоритеті
- склад уряду формується виключно з числа депутатів (на їхнє місце в ВР приходить наступний по списку в данному окрузі)
- прості, зрощумілі правила відклику депутата за волею його виборців
- депутат, якого обрано від партії не має права перейти до ін.партії, або стати "нещаледним"= мусить сам скласти мандат
- віковий ценз доя кандидатів в депутати ВР від 25 до 55 років
- в міськи, обласні ради з 21 року...
- вища освіта обов'язкова, адже депутат - це не просто патріот, але компетентна образована людина, яка здатна працювати, а не полагатися лише на своїх помічників і на кнопку давити...
як то було за доби совка
20.12.2025 14:19 Ответить
Поляков? Это убиеный муж депутатши, которую тут недавно говном поливали?
20.12.2025 14:22 Ответить
 
 