"Слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку
Депутаты "Слуги народа" получали теневые выплаты в конвертах в офисе депутата от "Слуги народа" Юрия Киселя.
Об этом изданию ZN.ua сообщили источники, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, благодаря прослушке в офисе Киселя Национальное антикоррупционное бюро смогло зафиксировать его конфиденциальные контакты не только с бывшим первым помощником президента Сергеем Шефиром, но и с другими многочисленными высокопоставленными чиновниками, чувствительными для Банковой.
Касса для теневых выплат
"Как утверждают источники из окружения самого Киселя, речь идет об офисе, где "слуги народа" получали свои конверты. Поэтому неудивительно, что произошла "итальянская забастовка" "слуг народа" в парламенте! Сначала НАБУ накрыло центр генерации их зарплатного фонда у Миндича, а затем - кассовое окно у Киселя", - отмечает автор.
Первое дело о теневых выплатах депутатам НАБУ расследовало еще тогда, когда его директором был Артем Сытник. Тогда на фоне расследования ныне покойный народный депутат Антон Поляков заявил, что депутатам партии платят зарплаты в конвертах: по 5 тысяч долларов - обычным депутатам, а 10-15 тысяч получают председатели и заместители председателей комитетов. А впоследствии НАБУ выбило из игры и кассира Александра Трухина.
"Ковид, война и отсутствие у руководителя САП права регистрировать производства в отношении народных депутатов без санкции генпрокурора заглушили тему. Однако, как оказалось, не совсем. Два с половиной года прослушивания - это серьезно. НАБУ еще никак не комментировало эту информацию, поэтому будем ждать подробностей", - добавляет Ведерникова.
Прослушивание в офисе Киселя
По информации источников, прослушивание в офисе Киселя происходило не в рамках операции "Мидас", однако также касается коррупции в высших эшелонах власти.
Демонтаж аппаратуры вызвал сильное беспокойство как у самого нардепа, так и у Шефира. Последний также фигурирует в расследовании НАБУ по делу о коррупции в энергетической сфере, известном как "пленки Миндича".
Прокуроры САП в Высшем антикоррупционном суде зачитали записи разговоров между Шефиром и бизнесменом Тимуром Миндичем, где обсуждался сбор денег на залог для экс-вице-премьера Алексея Чернышова, подозреваемого в получении взяток.
Также Шефир фигурирует в материалах расследований НАБУ, связанных с возможными коррупционными схемами на Одесском припортовом заводе (ОПЗ). По данным следствия, эти эпизоды касаются вероятных злоупотреблений в рамках давальческих схем поставки газа и других операций с привлечением государственного предприятия. Официальных подозрений самому Шефиру в этих производствах не объявлено.
Деркач з міндічем, їх купили оптом, як своїх кріпаків із родичами, у ВРУ!!!
тому відповідальності його нема
це лиш ми відповідаємо за свої дії,
за тих кого приручили чи взяли на роботу
през не відповідає ні за що...
тоді нах...й такий през
нах...й такі менеджери???!!!
Мабуть на записах є щось, що каже про зміст конвертів. Навряд все відбувалося мовчки.
Український консул у часи моєї роботи в Ізраїлі - це шалене навантаження. Ти одночасно представляєш і Міністерство закордонних справ, і МВС, і Міністерство юстиції, і юрколегію, і інші українські органи. І в тебе іноді по 300 чоловік приходять на виїзні прийоми.
І досі в мене перед очима страшні картини - сподіваючись на чудеса ізраїльської медицини, жінки привозили своїх хворих дітей для того, щоб врятувати їхні життя. Але у них не було і близько сум, які потрібні на лікування. І вони приходили в консульство, падали переді мною на коліна, сльозами вмивалися і просили допомогти врятувати їхніх дітей.
У мене весь бюджет консульської допомоги співвітчизникам складав 500-600 доларів на місяць. І в той самий час увечері я супроводжую якихось українських можновладців, українських початківців-олігархів, які по дорозі до ресторану заїжджають на алмазну біржу чи в галерею Франка Майслера в Яффо і купують там щось за 100-120 тисяч доларів, якесь намисто своїй коханці або дружині.
А через кілька днів… Є такий неприємний обов'язок у консула - він має оглянути та опечатати труну кожного свого співвітчизника, якого відправляють на Батьківщину, на предмет так званих «сторонніх вкладень». І ось кожного разу, коли я мав таку сумну нагоду оглянути і опечатати труну з тілом маленького українця, якого не вдалося врятувати в Ізраїлі, я завжди згадував це намисто за 120 тисяч доларів.
Зрештою, через це ніколи не дозволяв собі купувати ніяких дорогих речей. Ну і традиційно вже багато років роблю щомісяця перекази в благодійні фонди допомоги тяжкохворим дітям.
Кожного разу, коли журналісти під час інтерв'ю питають мене, чи були моменти у моєму житті, за які меня досі соромно, я завжди згадую обличчя жінок, які падали переді мною на коліна. Мені досі соромно, що я не зміг їм допомогти...
партії вождів, та смоктання у вождів!!!
А найсправедливіші в світі нацдружини,з загостреним почуттям справедливості-де ви всі?
Виборчий кодекс потреьує кардинальниз змін:
- пропорційна система з повністю відкритими списками
- кандидати чітко закріплені за округом і висуваються тільки від округу, в якому постійно мешкають
- за пропуск 35% голосувань, не важливо з якої причини, депутат автоматично позбавляється мандату... незай і далі займається тими справами, які для нього в приоритеті
- склад уряду формується виключно з числа депутатів (на їхнє місце в ВР приходить наступний по списку в данному окрузі)
- прості, зрощумілі правила відклику депутата за волею його виборців
- депутат, якого обрано від партії не має права перейти до ін.партії, або стати "нещаледним"= мусить сам скласти мандат
- віковий ценз доя кандидатів в депутати ВР від 25 до 55 років
- в міськи, обласні ради з 21 року...
- вища освіта обов'язкова, адже депутат - це не просто патріот, але компетентна образована людина, яка здатна працювати, а не полагатися лише на своїх помічників і на кнопку давити...
як то було за доби совка