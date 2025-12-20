"Слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку

Депутаты "Слуги народа" получали теневые выплаты в конвертах в офисе депутата от "Слуги народа" Юрия Киселя.

Об этом изданию ZN.ua сообщили источники, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, благодаря прослушке в офисе Киселя Национальное антикоррупционное бюро смогло зафиксировать его конфиденциальные контакты не только с бывшим первым помощником президента Сергеем Шефиром, но и с другими многочисленными высокопоставленными чиновниками, чувствительными для Банковой.

Читайте также: НАБУ прослушивало "слугу народа" Киселя, который дружит с Шефиром, - СМИ

Касса для теневых выплат

"Как утверждают источники из окружения самого Киселя, речь идет об офисе, где "слуги народа" получали свои конверты. Поэтому неудивительно, что произошла "итальянская забастовка" "слуг народа" в парламенте! Сначала НАБУ накрыло центр генерации их зарплатного фонда у Миндича, а затем - кассовое окно у Киселя", - отмечает автор.

Первое дело о теневых выплатах депутатам НАБУ расследовало еще тогда, когда его директором был Артем Сытник. Тогда на фоне расследования ныне покойный народный депутат Антон Поляков заявил, что депутатам партии платят зарплаты в конвертах: по 5 тысяч долларов - обычным депутатам, а 10-15 тысяч получают председатели и заместители председателей комитетов. А впоследствии НАБУ выбило из игры и кассира Александра Трухина.

"Ковид, война и отсутствие у руководителя САП права регистрировать производства в отношении народных депутатов без санкции генпрокурора заглушили тему. Однако, как оказалось, не совсем. Два с половиной года прослушивания - это серьезно. НАБУ еще никак не комментировало эту информацию, поэтому будем ждать подробностей", - добавляет Ведерникова.

Читайте также: Около 200 нардепов от "Слуги народа" могли получать доплаты в конвертах, - СМИ

Прослушивание в офисе Киселя

По информации источников, прослушивание в офисе Киселя происходило не в рамках операции "Мидас", однако также касается коррупции в высших эшелонах власти.

Демонтаж аппаратуры вызвал сильное беспокойство как у самого нардепа, так и у Шефира. Последний также фигурирует в расследовании НАБУ по делу о коррупции в энергетической сфере, известном как "пленки Миндича".

Прокуроры САП в Высшем антикоррупционном суде зачитали записи разговоров между Шефиром и бизнесменом Тимуром Миндичем, где обсуждался сбор денег на залог для экс-вице-премьера Алексея Чернышова, подозреваемого в получении взяток.

Смотрите также: За три дня до смерти Поляков заявил, что "Слугам народа" раздавали деньги за поддержку закона об олигархах прямо в туалете ВР. ВИДЕО

Также Шефир фигурирует в материалах расследований НАБУ, связанных с возможными коррупционными схемами на Одесском припортовом заводе (ОПЗ). По данным следствия, эти эпизоды касаются вероятных злоупотреблений в рамках давальческих схем поставки газа и других операций с привлечением государственного предприятия. Официальных подозрений самому Шефиру в этих производствах не объявлено.