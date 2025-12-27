НАБУ викрило групу "Слуг народу", які отримували хабарі за голосування у ВР, йдуть обшуки у Кісєля (оновлено)
НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.
Що вже відомо?
"За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України. Деталі - згодом", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації на цю мить не відомо.
Оновлена інформація
НАБУ проводять слідчі дії у комітеті транспорту та інфраструктури ВРУ, цю інформацію виданню "Суспільне" підтвердила членкиня комітету Сірко.
У соцмережах пишуть, що НАБУ проводить обшуки у народних депутатів "Слуги народу" Юрія Кісєля та Юрія Корявченкова. Згодом НАБУ спростувало інформацію про обшук у Корявченкова.
Що передувало?
Раніше нардеп Олексій Гончаренко повідомляв, що НАБУ і САП готують підозри кільком "слугам народу" через виплати у конвертах. В "СН" паніка.
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