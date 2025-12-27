НАБУ викрило групу "Слуг народу", які отримували хабарі за голосування у ВР, йдуть обшуки у Кісєля (оновлено)

НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

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Що вже відомо?

"За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України. Деталі - згодом", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації на цю мить не відомо.

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Оновлена інформація

НАБУ проводять слідчі дії у комітеті транспорту та інфраструктури ВРУ, цю інформацію виданню "Суспільне" підтвердила членкиня комітету Сірко.

У соцмережах пишуть, що НАБУ проводить обшуки у народних депутатів "Слуги народу" Юрія Кісєля та Юрія Корявченкова. Згодом НАБУ спростувало інформацію про обшук у Корявченкова.

Що передувало?

Раніше нардеп Олексій Гончаренко повідомляв, що НАБУ і САП готують підозри кільком "слугам народу" через виплати у конвертах. В "СН" паніка.