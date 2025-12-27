УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10737 відвідувачів онлайн
Новини Хабарники Хабарництво у владі Підкуп нардепів за голосування у Раді
24 557 123

НАБУ викрило групу "Слуг народу", які отримували хабарі за голосування у ВР, йдуть обшуки у Кісєля (оновлено)

НАБУ прослуховувало нардепа Кісєля, який дружить із Шефіром

НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що вже відомо?

"За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України. Деталі - згодом", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації на цю мить не відомо.

Також читайте: Кабмін відсторонив голову Держлікслужби після обшуків НАБУ

Оновлена інформація

НАБУ проводять слідчі дії у комітеті транспорту та інфраструктури ВРУ, цю інформацію виданню "Суспільне" підтвердила членкиня комітету Сірко.

У соцмережах пишуть, що НАБУ проводить обшуки у народних депутатів "Слуги народу" Юрія Кісєля та Юрія Корявченкова. Згодом НАБУ спростувало інформацію про обшук у Корявченкова.

Що передувало?

Раніше нардеп Олексій Гончаренко повідомляв, що НАБУ і САП готують підозри кільком "слугам народу" через виплати у конвертах. В "СН" паніка.

Автор: 

НАБУ (5762) хабар (4802) депутат (1899) Корявченков Юрій (51) Кісєль Юрій (7)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+64
Ось чому зелень намагалася знищити НАБУ
показати весь коментар
27.12.2025 12:41 Відповісти
+56
Провокація Порошенка, не інакше.
показати весь коментар
27.12.2025 12:42 Відповісти
+48
Нардепи і хабар?? Несумісне!
показати весь коментар
27.12.2025 12:39 Відповісти

Завантаження...

 
 