Разоблачена группа нардепов, которые получали взятки за голосование в ВР, - НАБУ

НАБУ и САП по результатам операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины.

Что уже известно?

"По данным следствия, участники группы на систематической основе получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины. Детали - позже", - говорится в сообщении.

Больше информации на данный момент не известно.

Что предшествовало?

Ранее Гончаренко сообщал, что НАБУ и САП готовят подозрения нескольким "слугам народа" из-за выплат в конвертах. В "СН" паника.