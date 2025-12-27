РУС
Разоблачена группа нардепов, которые получали взятки за голосование в ВР, - НАБУ

НАБУ и САП по результатам операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Что уже известно?

"По данным следствия, участники группы на систематической основе получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины. Детали - позже", - говорится в сообщении.

Больше информации на данный момент не известно.

Читайте также: Кабмин отстранил главу Гослекслужбы после обысков НАБУ

Что предшествовало?

Ранее Гончаренко сообщал, что НАБУ и САП готовят подозрения нескольким "слугам народа" из-за выплат в конвертах. В "СН" паника.

Провокація Порошенка, не інакше.
27.12.2025 12:42
Нардепи і хабар?? Несумісне!
27.12.2025 12:39
Ось чому зелень намагалася знищити НАБУ
27.12.2025 12:41
Нардепи і хабар?? Несумісне!
27.12.2025 12:39
бажано смайлик добавляти, щоб було зрозуміло - це іронія, чи Ваша позиція
27.12.2025 13:28
Ось чому зелень намагалася знищити НАБУ
27.12.2025 12:41
Ета рускає ІПСО! Палітічєскіє прєслєдаванія!
27.12.2025 12:41
Провокація Порошенка, не інакше.
27.12.2025 12:42
Клятий Порошенко!
27.12.2025 12:43
Борига і мародьор!
27.12.2025 13:23
Никалай,как говорять в Одесі,це двє бальшіє разніци)).P.S.не борига , а бАрига(73%?🙃)?
27.12.2025 13:33
я сам бачив як він чув!
27.12.2025 13:32
От якщо би ви змогли викрити нардепів, які НЕ отримували хабарів!....
27.12.2025 12:42
Це неможливо. У ВР точно таких немає.
27.12.2025 12:57
27.12.2025 12:58
Який склад цієї організованої злочиної групи? Дуже цікавить, чи є там Хряк Стефа (а, може, обидва), Корнієнко, Шуляк, Агрохімія. Богуцька, Третякова, еtс/
27.12.2025 12:44
27.12.2025 12:45
Організоване злочинне угрупування депутатів ВР від "Слуг народу" на чолі з зеленським.
27.12.2025 12:47
В "СН" паніка.
Державна прикордонна служба зафіксувала різке збільшення виїздів за кордон)
27.12.2025 12:47
на ВІП-таксі для поїздки через кордон черга
Залишилися вільні місця тільки на завтра!
27.12.2025 13:00
Как сказали европейские партнеры - воруют все!

27.12.2025 12:55
доктор Хаус стверджує - "Брешуть усі"
27.12.2025 13:30
Невеличка група з 200 смарагдових свинорил?
27.12.2025 12:59
Цирк на дроті. Не вже це нвина для когось. Та це зазвичай норма, та навіть узаконена по умовчанням...
27.12.2025 12:59
При чому ще з Кучми
27.12.2025 13:26
Слуги урода? Ну ти диви,ну хто б міг подумати!
27.12.2025 13:05
Треба було оголосити про підозри, а потім чекати на кордоні.
27.12.2025 13:06
А хто ці конверти давав і від чийого імені відомо
27.12.2025 13:07
Це мабуть депутати отримали, так названу президентську 1000, но в іншої ваговий категорії, да і валютою, так вийшло що тільки назва співпадає, но у валізу поміщається
27.12.2025 13:20
Про це було відомо вже декілька років. Проте, саме зараз НАБУ почало розслідування. Саме в той момент, коли боневтіка в США руде падло буде добивати в інтересах *****. Як кажуть кацапські пропагандони "савпадєніе"
27.12.2025 13:08
Анал-табу у списках є?
27.12.2025 13:09
А що є такі, хто не бере хабарі за голосування? Хіба що опозиція. І результат усі знають, нічого не знайшли і нікого не покарали Це шоу для Штатів та ЄС.
27.12.2025 13:11
Вони даже після того як складають повноваження продовжують брати, щоб не втрачати кваліфікацію, а раптом ще повезе
27.12.2025 13:24
Ну то й що? Все одно в підсумку всі повиходять під заставу, надану невідомими меценатами. Будуть ржати разом зі скороход ,як лохам вчергове по вухах їздять.
27.12.2025 13:11
пошла жара
27.12.2025 13:12
Кнуря витягніть с верховної зради по його виду видно що воно найбільше отримувало
27.12.2025 13:23
Зелені виродки?

Так вони безбожно беруть хабарі ще з самого початку.

Про чорну касу партії сн говорили ще нардепи скороход і поляков.

Полякова тоді ще прибрали.

Складно бути правдорубом у мерзенному корупційному гадючнику.
27.12.2025 13:29
А може ще спробувати усіх Хмельницьких депутатів перевірити на наявність інвалідності від Крупи?
27.12.2025 13:31
Значить Льошик таки не збрехав.
27.12.2025 13:32
,, Огласітє вєсь список , пожалуйста ".
27.12.2025 13:32
ВР мабуть перша в світі по корупції, там будь якого можна брати і не помилишся..всі в лайні.
27.12.2025 13:32
 
 