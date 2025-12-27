Разоблачена группа нардепов, которые получали взятки за голосование в ВР, - НАБУ
НАБУ и САП по результатам операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.
Что уже известно?
"По данным следствия, участники группы на систематической основе получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины. Детали - позже", - говорится в сообщении.
Больше информации на данный момент не известно.
Что предшествовало?
Ранее Гончаренко сообщал, что НАБУ и САП готовят подозрения нескольким "слугам народа" из-за выплат в конвертах. В "СН" паника.
Так вони безбожно беруть хабарі ще з самого початку.
Про чорну касу партії сн говорили ще нардепи скороход і поляков.
Полякова тоді ще прибрали.
Складно бути правдорубом у мерзенному корупційному гадючнику.