Обшуки у нардепа Корявченкова наразі не проводяться, - НАБУ

НАБУ та САП наразі не проводять обшуки у народного депутата України Юрія Корявченкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

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Що кажуть у НАБУ?

"У відповідь на численні запити медіа повідомляємо, що НАБУ та САП наразі не проводять обшуки у народного депутата України Юрія Корявченкова", - йдеться у повідомленні.

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Що передувало?

Раніше Гончаренко повідомляв, що НАБУ і САП готують підозри кільком "слугам народу" через виплати у конвертах. В "СН" паніка. Згодом стало відомо, що викрито групу нардепів, які отримували хабарі за голосування у ВР.