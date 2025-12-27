Обшуки у нардепа Корявченкова наразі не проводяться, - НАБУ
НАБУ та САП наразі не проводять обшуки у народного депутата України Юрія Корявченкова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.
Що кажуть у НАБУ?
"У відповідь на численні запити медіа повідомляємо, що НАБУ та САП наразі не проводять обшуки у народного депутата України Юрія Корявченкова", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
Раніше Гончаренко повідомляв, що НАБУ і САП готують підозри кільком "слугам народу" через виплати у конвертах. В "СН" паніка. Згодом стало відомо, що викрито групу нардепів, які отримували хабарі за голосування у ВР.
Топ коментарі
+20 18c49ed2
показати весь коментар27.12.2025 14:46 Відповісти Посилання
+17 анатолий выборов
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+10 Валентин Вербицкий
показати весь коментар27.12.2025 14:37 Відповісти Посилання
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