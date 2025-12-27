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Новини Підкуп нардепів за голосування у Раді
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Обшуки у нардепа Корявченкова наразі не проводяться, - НАБУ

У корявченкова немає обшуків

НАБУ та САП наразі не проводять обшуки у народного депутата України Юрія Корявченкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

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Що кажуть у НАБУ?

"У відповідь на численні запити медіа повідомляємо, що НАБУ та САП наразі не проводять обшуки у народного депутата України Юрія Корявченкова", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Співробітники НАБУ заїжджають в Урядовий квартал, - Гончаренко

Що передувало?

Раніше Гончаренко повідомляв, що НАБУ і САП готують підозри кільком "слугам народу" через виплати у конвертах. В "СН" паніка. Згодом стало відомо, що викрито групу нардепів, які отримували хабарі за голосування у ВР.

Автор: 

НАБУ (5762) обшук (2072) Корявченков Юрій (51)
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Топ коментарі
+20
Кстати, по-моему в ноябре 2019 публиковались записи из властных кабинетов Кривого Рога. Где присутствовали городские и областные власти, прокурорские и полицейские начальники. И где Юзик в стиле и с лексикой лихих 90х раздавал указания как теперь себя вести при новой власти "правильных" криворожских пацанов. И требовал с полиции ежемесячную дань в 600 тыс. баксов. Так что там клиент еще тот. Ему в тюрьме давно прогулы ставят
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27.12.2025 14:46 Відповісти
+17
для цієї жирної свині тюремна камера немає тих розмірів.
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27.12.2025 14:35 Відповісти
+10
На модрі все можна прочитать,а хвамілія дає відповідь
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27.12.2025 14:37 Відповісти

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