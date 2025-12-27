Обыски у нардепа Корявченкова пока не проводятся, - НАБУ

НАБУ и САП пока не проводят обыски у народного депутата Украины Юрия Корявченкова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Что говорят в НАБУ?

"В ответ на многочисленные запросы СМИ сообщаем, что НАБУ и САП в настоящее время не проводят обыски у народного депутата Украины Юрия Корявченкова", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее Гончаренко сообщал, что НАБУ и САП готовят подозрения нескольким "слугам народа" из-за выплат в конвертах. В "СН" паника. Впоследствии стало известно, что разоблачена группа нардепов, которые получали взятки за голосование в ВР.