РУС
Новости Подкуп нардепов за голосование в Раде
1 728 14

Обыски у нардепа Корявченкова пока не проводятся, - НАБУ

У Корявченко нет обысков

НАБУ и САП пока не проводят обыски у народного депутата Украины Юрия Корявченкова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Что говорят в НАБУ?

"В ответ на многочисленные запросы СМИ сообщаем, что НАБУ и САП в настоящее время не проводят обыски у народного депутата Украины Юрия Корявченкова", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее Гончаренко сообщал, что НАБУ и САП готовят подозрения нескольким "слугам народа" из-за выплат в конвертах. В "СН" паника. Впоследствии стало известно, что разоблачена группа нардепов, которые получали взятки за голосование в ВР.

Автор: 

НАБУ (4798) обыск (1977) Корявченков Юрий (37)
Топ комментарии
+7
для цієї жирної свині тюремна камера немає тих розмірів.
27.12.2025 14:35 Ответить
+6
На модрі все можна прочитать,а хвамілія дає відповідь
27.12.2025 14:37 Ответить
+5
це ге ще не втекло!? чи шукають підходяще вантажне елет-таксі!?
27.12.2025 14:39 Ответить
для цієї жирної свині тюремна камера немає тих розмірів.
27.12.2025 14:35 Ответить
На модрі все можна прочитать,а хвамілія дає відповідь
27.12.2025 14:37 Ответить
Я б з такими прізвищами їх навіть у попи не брала б. Там якесь посміховисько- гоголівські персонажі. Ну чому до влади припливає самагуно!…
27.12.2025 14:38 Ответить
це ге ще не втекло!? чи шукають підходяще вантажне елет-таксі!?
27.12.2025 14:39 Ответить
Кстати, по-моему в ноябре 2019 публиковались записи из властных кабинетов Кривого Рога. Где присутствовали городские и областные власти, прокурорские и полицейские начальники. И где Юзик в стиле и с лексикой лихих 90х раздавал указания как теперь себя вести при новой власти "правильных" криворожских пацанов. И требовал с полиции ежемесячную дань в 600 тыс. баксов. Так что там клиент еще тот. Ему в тюрьме давно прогулы ставят
27.12.2025 14:46 Ответить
Юзік просто так не втече - не на черзі....
Потрібно ловити спочатку спортивних і які ходять в фітнес-зали! Щоб не встигли "піти в ліс"
27.12.2025 14:48 Ответить
Та він при любому общуці встигне все сховати в себе як в комод.
27.12.2025 14:51 Ответить
"Конверти" за голосування по команді лідера фракції отримували всі і у всіх фракціях. Така система ще з Лазаренка.
27.12.2025 14:52 Ответить
але можуть доказову базу надати тільки тепер.....
27.12.2025 14:57 Ответить
Доказова база це прозора різниця між доходами і видатками.
27.12.2025 15:02 Ответить
це тільки одна складова - а там ще є 99, щоб в буцегарню одразу...
27.12.2025 15:10 Ответить
От так понавибирали. Правда порноактрис замало
27.12.2025 15:03 Ответить
"Хоч поржом" ©
27.12.2025 15:09 Ответить
Єто всьо Порошенко віноват
27.12.2025 15:08 Ответить
 
 