Обыски у нардепа Корявченкова пока не проводятся, - НАБУ
НАБУ и САП пока не проводят обыски у народного депутата Украины Юрия Корявченкова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.
Что говорят в НАБУ?
"В ответ на многочисленные запросы СМИ сообщаем, что НАБУ и САП в настоящее время не проводят обыски у народного депутата Украины Юрия Корявченкова", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Ранее Гончаренко сообщал, что НАБУ и САП готовят подозрения нескольким "слугам народа" из-за выплат в конвертах. В "СН" паника. Впоследствии стало известно, что разоблачена группа нардепов, которые получали взятки за голосование в ВР.
Топ комментарии
+7 анатолий выборов
показать весь комментарий27.12.2025 14:35 Ответить Ссылка
+6 Валентин Вербицкий
показать весь комментарий27.12.2025 14:37 Ответить Ссылка
+5 Viktor Sabadash #583285
показать весь комментарий27.12.2025 14:39 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Потрібно ловити спочатку спортивних і які ходять в фітнес-зали! Щоб не встигли "піти в ліс"