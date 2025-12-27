Сотрудники УГО сопротивляются следственным действиям НАБУ в комитетах ВР, - Бюро. ФОТО

Сотрудники Управления государственной охраны оказывают сопротивление сотрудникам НАБУ при проведении следственных действий в комитетах Верховной Рады Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Как отмечается, доступ детективам ограничивают со стороны Европейской площади в Киеве.

"Отметим, что препятствование проведению следственных действий является прямым нарушением закона", - подчеркивают в НАБУ.

Что предшествовало?

Ранее Гончаренко сообщал, что НАБУ и САП готовят подозрения нескольким "слугам народа" из-за выплат в конвертах. В "СН" паника. Впоследствии стало известно, что разоблачена группа нардепов, которые получали взятки за голосование в ВР.