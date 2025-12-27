Сотрудники УГО сопротивляются следственным действиям НАБУ в комитетах ВР, - Бюро. ФОТО
Сотрудники Управления государственной охраны оказывают сопротивление сотрудникам НАБУ при проведении следственных действий в комитетах Верховной Рады Украины
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.
Как отмечается, доступ детективам ограничивают со стороны Европейской площади в Киеве.
"Отметим, что препятствование проведению следственных действий является прямым нарушением закона", - подчеркивают в НАБУ.
Что предшествовало?
Ранее Гончаренко сообщал, что НАБУ и САП готовят подозрения нескольким "слугам народа" из-за выплат в конвертах. В "СН" паника. Впоследствии стало известно, что разоблачена группа нардепов, которые получали взятки за голосование в ВР.
"Нарешті НАБУ взялося за важковаговиків української політики! Зараз НАБУ проводить слідчі дії в приміщенні Комітету Ради з питань транспорту". Насправді - НЕ ПРОВОДИТЬ; причини - вище.
"Питання є і до голови Комітету Ради з питань транспорта, друга Шефіра і Зеленського - Юрія Кісєля.
Він, до речі, ще заступник Агрохімії - голови фракції Слуга Народу та керівник Дніпропетровскьоі обласної організації цієї чудової партії - справжніх нових облич, які мали посадити всіх злодіїв!
Як кажуть, в будь-якому розслідуванні головне не вийти на самих себе…"
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3022 Склад Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури:
Кісєль Юрій Григорович Голова Комітету
Тищенко Микола Миколайович Заступник голови Комітету
Корявченков Юрій Валерійович Голова підкомітету з питань автомобільних доріг та дорожнього господарства ....
та інші...
Під час журналістського розслідування в Ізраїлі на знімальну групу "Української правди" напали охоронці. Серед потерпілих - керівник відділу розслідувань видання Михайло Ткач. Про це https://www.youtube.com/watch?v=GYQkUJDWbOM повідомляє "Українська правда" у відео, опублікованому на офіційному ютуб-каналі редакції.
Інцидент стався під час роботи журналістів за кордоном.
Команда "УП" виїхала до Ізраїлю, щоб встановити місцеперебування Тимура Міндіча - фігуранта резонансної антикорупційної справи, якого Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту. За даними редакції, Міндіч перетнув українсько-польський кордон у ніч на 10 листопада - за кілька годин до запланованих слідчих дій.
Журналісти перевіряли кілька адрес у Герцлії та Тель-Авіві, які, за інформацією джерел, могли бути повʼязані з Міндічем. Згодом вони отримали дані про можливе перебування фігуранта в одному із закритих житлових комплексів поблизу Герцлії.
Під час зйомки в публічному місці біля цього комплексу на журналістів напали охоронці. Вони заблокували автомобіль знімальної групи, силоміць відібрали телефон у оператора, намагалися забрати ключі від авто та фактично перешкоджали пересуванню команди.
Михайло Ткач повідомив, що охоронці застосували фізичну силу, тягнули його за одяг, пошкодили речі та завдали легких тілесних ушкоджень. За словами журналістів, вони неодноразово пояснювали, що працюють у публічному просторі й мають журналістські посвідчення, однак це не зупинило нападників.
Поліцію викликав один із мешканців житлового комплексу. Після приїзду правоохоронців охоронці повернули журналістам телефон і ключі від автомобіля. Поліція не висунула до знімальної групи жодних претензій, оскільки журналісти не порушували закон.
Водночас після інциденту в десятках телеграм-каналів зʼявилися однакові повідомлення з твердженнями, нібито журналістів затримали та передали поліції через порушення, зокрема зйомку дітей. У "Українській правді" заявили, що ці публікації є маніпуляцією, оскільки дітей на місці не було, а поліція не зафіксувала жодних правопорушень.
Редакція розцінює інцидент як черговий випадок насильницького перешкоджання журналістській діяльності. Команда вже проконсультувалася з юристами та планує подальші дії після завершення редакційного завдання. Попри напад, журналісти продовжили роботу над розслідуванням щодо інших фігурантів справ НАБУ і САП.