6 693 58

Сотрудники УГО сопротивляются следственным действиям НАБУ в комитетах ВР, - Бюро. ФОТО

Сотрудники Управления государственной охраны оказывают сопротивление сотрудникам НАБУ при проведении следственных действий в комитетах Верховной Рады Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Как отмечается, доступ детективам ограничивают со стороны Европейской площади в Киеве.

препятствование НАБУ

"Отметим, что препятствование проведению следственных действий является прямым нарушением закона", - подчеркивают в НАБУ.

Что предшествовало?

Ранее Гончаренко сообщал, что НАБУ и САП готовят подозрения нескольким "слугам народа" из-за выплат в конвертах. В "СН" паника. Впоследствии стало известно, что разоблачена группа нардепов, которые получали взятки за голосование в ВР.

Автор: 

Топ комментарии
+29
Так пропадають з мапи світу країни. Не зовнішній ворог, а ті що ніяк не нажеруться зʼїли Україну.
показать весь комментарий
27.12.2025 13:39 Ответить
+26
покладіть той УДО на асфальт
показать весь комментарий
27.12.2025 13:38 Ответить
+19
УДО потрібно ліквідувати, а співробітників УДО відправити в штурмові полки! Нам не потрібні подєльники мафії в правоохороних органах!
показать весь комментарий
27.12.2025 13:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
покладіть той УДО на асфальт
показать весь комментарий
27.12.2025 13:38 Ответить
УДО потрібно ліквідувати, а співробітників УДО відправити в штурмові полки! Нам не потрібні подєльники мафії в правоохороних органах!
показать весь комментарий
27.12.2025 13:47 Ответить
Якщо НАБУ не може пройти охорону на вході, військові можуть допомогти.
показать весь комментарий
27.12.2025 13:59 Ответить
Тебе, провокатора вологодського всі очі вигляділи
показать весь комментарий
27.12.2025 14:29 Ответить
а що він не так сказав?
показать весь комментарий
27.12.2025 14:34 Ответить
Так пропадають з мапи світу країни. Не зовнішній ворог, а ті що ніяк не нажеруться зʼїли Україну.
показать весь комментарий
27.12.2025 13:39 Ответить
Я думаю це початок кінець України як самостійної держави., корупція сжере зсередини, не допоможуть навіть збільшена допомога з Європи.
показать весь комментарий
27.12.2025 13:41 Ответить
ху..ню не пиши вже 35 років жере і ніяк не зжере .
показать весь комментарий
27.12.2025 13:57 Ответить
сховайся,свинособака....
показать весь комментарий
27.12.2025 14:03 Ответить
Йди похрюкай краще, за кілометр смердить.
показать весь комментарий
27.12.2025 14:04 Ответить
це ти обісрався,падло.
показать весь комментарий
27.12.2025 14:06 Ответить
допис сер гею
показать весь комментарий
27.12.2025 14:05 Ответить
Ботяра згинь , вам пайку не заплатять за ці висери
показать весь комментарий
27.12.2025 14:13 Ответить
я думаю, що ти дбб, як все населення твоєї болотної засрашки. гомосек.
показать весь комментарий
27.12.2025 14:11 Ответить
Я думаю ти зелене болотне гівно яких вас тут як лайна на сайті
показать весь комментарий
27.12.2025 14:12 Ответить
Реєстрація 27.12.25 о 13:00. І нарід лайкає це гівно. Дивно,що спить адмін.
показать весь комментарий
27.12.2025 14:29 Ответить
"Хеже не будет" © Вариант 2019
показать весь комментарий
27.12.2025 13:53 Ответить
Тітушки 2.0?
показать весь комментарий
27.12.2025 13:39 Ответить
Де юзік?
показать весь комментарий
27.12.2025 13:39 Ответить
Обосрался, сэр. Интересно, а самого папу Карлу, раздававшего бабло этим буратинам через Юзика, хватит смелости взять за жабры?

"Имя, сестра, имя !" ©
показать весь комментарий
27.12.2025 13:42 Ответить
Курва Юзик ховає тіло жирное в ут'осах.
Тільки хитрий Міндіч смело рєє
Над волнамим моря Мертвого на Сході.
показать весь комментарий
27.12.2025 13:45 Ответить
показать весь комментарий
27.12.2025 13:50 Ответить
глупий пінвін робко прячєт - умний смело достайот!
пардонірую за кацапську....
показать весь комментарий
27.12.2025 14:05 Ответить
"Глупий пінгвін робко прячєт
Умний - смєло достаєт!" (с)
показать весь комментарий
27.12.2025 14:25 Ответить
в кінце кінців мене теж змушували вивчяти кацапську...
показать весь комментарий
27.12.2025 14:29 Ответить
Know Your Enemy!
показать весь комментарий
27.12.2025 14:39 Ответить
and who is that shit?
показать весь комментарий
27.12.2025 14:42 Ответить
Nah, not a game or a song this time, bro. I'm talking real life - know your actual enemy, not the one they sell you on TV. Figure out who's really fucking you over.
показать весь комментарий
27.12.2025 14:52 Ответить
ломана кацапнява ....
показать весь комментарий
27.12.2025 15:03 Ответить
Еге ж. іпсо та й годі
показать весь комментарий
27.12.2025 15:10 Ответить
українська в хаті - англійська з друзяками і в школі...
тут навіть придумувати нічого не треба.
показать весь комментарий
27.12.2025 14:47 Ответить
...но лішина абмана, валшебная улибка ЦУКЕРМАНА!
показать весь комментарий
27.12.2025 14:34 Ответить
перестрелки с примененим джавелина что остался от татарова будут ?
показать весь комментарий
27.12.2025 13:40 Ответить
Естественно. Взяли за жабры ближайшего друга Зеленского.
показать весь комментарий
27.12.2025 13:40 Ответить
Ще мають підтягнути ТЦКшників на захист корупціонерів у ВР від правоохоронців з НАБУ.
Бо корупція це і є ТЦК.
показать весь комментарий
27.12.2025 13:41 Ответить
Так тцк там і духу немає, вони як щури тільки беззахисних громадян можуть бусифікувати на вулицях як бандити, а тут можна і по морді отримати добре! Не для цього їх мама ростила!
показать весь комментарий
27.12.2025 13:42 Ответить
а тебе дбба, для чого?
показать весь комментарий
27.12.2025 14:13 Ответить
Відстрілюйте нах цю броньовану удошну сволоту.
показать весь комментарий
27.12.2025 13:41 Ответить
Судячи з фото, то таке екіпірування на фронті далеко не кожен підрозділ має..
показать весь комментарий
27.12.2025 13:50 Ответить
Так не кожен і корупцію корчує.
показать весь комментарий
27.12.2025 13:58 Ответить
кому підпорядковане УДО? президенту! далі питань НЕМА!!!
Хто постійний фігурант всіх справ про зраду та корупцію? Зеленський. Ось і все
показать весь комментарий
27.12.2025 13:42 Ответить
Ухилянти у формі перешкоджають діям набу.
показать весь комментарий
27.12.2025 13:42 Ответить
Встановити хто дав команду УДО чинити перепони виконанню рішення суду та притягти до ПОКАЗОВОЇ відповідальності ( для посадової особи це не меньше 5 статей КК).
показать весь комментарий
27.12.2025 13:42 Ответить
До речі хтось вище написав що в тцк треба теж треба зрізати жирок, за три роки там якщо поскребти по всіх відділеннях України, можна підняти простим солдатам всім у зсу мінімалку до 3000 доларів легко.
показать весь комментарий
27.12.2025 13:43 Ответить
Вкраїні повний бардак корупція рулить
показать весь комментарий
27.12.2025 13:47 Ответить
Це про це УДО?
показать весь комментарий
27.12.2025 13:54 Ответить
Піночет з такими корупціонерами поводився коротко. Сантьяго 1973 р.
Танками їх давити.
показать весь комментарий
27.12.2025 13:55 Ответить
у Піночета в руках була вся повнота влади. Я не запитуватиму, в кого в Україні вся повнота влади.
показать весь комментарий
27.12.2025 13:59 Ответить
Олексій https://t.me/oleksiihoncharenko ГОНЧАРЕНКО - поспішив. Пише:
"Нарешті НАБУ взялося за важковаговиків української політики! Зараз НАБУ проводить слідчі дії в приміщенні Комітету Ради з питань транспорту". Насправді - НЕ ПРОВОДИТЬ; причини - вище.
"Питання є і до голови Комітету Ради з питань транспорта, друга Шефіра і Зеленського - Юрія Кісєля.
Він, до речі, ще заступник Агрохімії - голови фракції Слуга Народу та керівник Дніпропетровскьоі обласної організації цієї чудової партії - справжніх нових облич, які мали посадити всіх злодіїв!
Як кажуть, в будь-якому розслідуванні головне не вийти на самих себе…"
************
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3022 Склад Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури:
Кісєль Юрій Григорович Голова Комітету
Тищенко Микола Миколайович Заступник голови Комітету
Корявченков Юрій Валерійович Голова підкомітету з питань автомобільних доріг та дорожнього господарства ....
та інші...
показать весь комментарий
27.12.2025 13:58 Ответить
Зекоманда (2019-25): шефіри, єрмаки, стефанчуки, міндічі, цукермани, чернишови, колюбаєви, кісєлі, борулі-борзови, вовки, стефанішини, левченко-гогілашвілі, дубілети, боголюбов-джапарова, гринкевичі, ілащук-ринжуки, веселі, кравченки, аваков а., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 арахамія д., арестович о., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 арістов ю., баканов і., бахматов м., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 безугла м., богдан а., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%84%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 богуцька є., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 брагар є., бужанський м., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 василевська-смаглюк о., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 ватрас в., венедіктова і., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 верещук і., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 веніславський ф., гайдай с., галушко м., галущенко г., гевко в., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 герус а., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 гетманцев д., глиняна т., голик ю., гота а., гринчук с., гунько а., данілов о., демченко р., деркач а., дмитрук а., дроздова ю., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 дубінський о., дума о., жидков в., задорожній м., іванісов р., іванов с., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 камельчук ю., караманіц к., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 касай г., качура о., кіпер о., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 клочко а., ковальов о., коломойський і., комарницький д., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 кормишкіна і., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 корявченков ю., костюк ю., кошовий є., кравець р., кривошеєв і., крупа т., кудерчук м., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 кузьміних с., кулеба о., кулініч о., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 куницький о., кушнір і., лещенко с., литвин д., литвиненко с., малюська д., маріковський о., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 марченко л., мендель ю., мецгер є., микитась м., милованов т., мосейчук н., нагорняк с., найєм м., наумов а., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 одарченко а., палиця і., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 пашковський м., петров в., підласа р., пікалов о., подоляк м., портнов а., пронін ф., резніченко в., рябошапка р., саакашвілі м., саладуха о., сенниченко д., сивохо с., ситниченко є., скічко о., скороход а., сметанін г., смілянський і., сніжко д., сова о., степанов м., столар в., таран а., татаров о., тимошенко к., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 тищенко м., ткаченко о., ткаченко т., торохтій б., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 третьякова г., трофімов с., трубіцин в., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%85%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 трухін о., умєров р., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 федієнко о., фокін в., халімон п., хейл о., хланта я., хмельницький б., холодов а., хомчак р., шаповалов в., шевченко є., шевченко к., шейко ю., шило а., шкіль м., шол м., шурма р., юрченко о., яременко б., яценко в. + ………………..
показать весь комментарий
27.12.2025 14:02 Ответить
Одні броньовики удо..і скільки таких в Україні? Сотні тисяч? Нема кому воювати.
показать весь комментарий
27.12.2025 14:06 Ответить
А у вас що нічого немає що їх покласти мордою у підлогу, а потім ще порушити справу, а вони вже самі попросяться на фронт
показать весь комментарий
27.12.2025 14:14 Ответить
https://prm.ua/sprava-mindicha-v-izraili-okhorontsi-napaly-na-zhurnalistiv-up/ Телеканал Прямий:
Під час журналістського розслідування в Ізраїлі на знімальну групу "Української правди" напали охоронці. Серед потерпілих - керівник відділу розслідувань видання Михайло Ткач. Про це https://www.youtube.com/watch?v=GYQkUJDWbOM повідомляє "Українська правда" у відео, опублікованому на офіційному ютуб-каналі редакції.
Інцидент стався під час роботи журналістів за кордоном.
Команда "УП" виїхала до Ізраїлю, щоб встановити місцеперебування Тимура Міндіча - фігуранта резонансної антикорупційної справи, якого Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту. За даними редакції, Міндіч перетнув українсько-польський кордон у ніч на 10 листопада - за кілька годин до запланованих слідчих дій.
Журналісти перевіряли кілька адрес у Герцлії та Тель-Авіві, які, за інформацією джерел, могли бути повʼязані з Міндічем. Згодом вони отримали дані про можливе перебування фігуранта в одному із закритих житлових комплексів поблизу Герцлії.
Під час зйомки в публічному місці біля цього комплексу на журналістів напали охоронці. Вони заблокували автомобіль знімальної групи, силоміць відібрали телефон у оператора, намагалися забрати ключі від авто та фактично перешкоджали пересуванню команди.
Михайло Ткач повідомив, що охоронці застосували фізичну силу, тягнули його за одяг, пошкодили речі та завдали легких тілесних ушкоджень. За словами журналістів, вони неодноразово пояснювали, що працюють у публічному просторі й мають журналістські посвідчення, однак це не зупинило нападників.
Поліцію викликав один із мешканців житлового комплексу. Після приїзду правоохоронців охоронці повернули журналістам телефон і ключі від автомобіля. Поліція не висунула до знімальної групи жодних претензій, оскільки журналісти не порушували закон.
Водночас після інциденту в десятках телеграм-каналів зʼявилися однакові повідомлення з твердженнями, нібито журналістів затримали та передали поліції через порушення, зокрема зйомку дітей. У "Українській правді" заявили, що ці публікації є маніпуляцією, оскільки дітей на місці не було, а поліція не зафіксувала жодних правопорушень.
Редакція розцінює інцидент як черговий випадок насильницького перешкоджання журналістській діяльності. Команда вже проконсультувалася з юристами та планує подальші дії після завершення редакційного завдання. Попри напад, журналісти продовжили роботу над розслідуванням щодо інших фігурантів справ НАБУ і САП.
показать весь комментарий
27.12.2025 14:26 Ответить
Журналістка Еспресо Катерина Галка повідомляє, що НАБУшника вдалося прорватися всередину приміщення ВР до хабарників.
показать весь комментарий
27.12.2025 14:32 Ответить
Кнурь юзік в автозак невлізе йому рефрижератор потрібен
показать весь комментарий
27.12.2025 14:45 Ответить
 
 