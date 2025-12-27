УГО отрицает препятствование следственным действиям НАБУ: "проверяли понятых" на въезде в правительственный квартал

В Управлении государственной охраны отрицают препятствование следственным действиям НАБУ и заявляют, что действовали исключительно в рамках законодательства во время проверки лиц на въезде в правительственный квартал

Об этом сообщили в пресс-центре УГО, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что говорят в УГО?

"В соответствии с действующим законодательством, Управление государственной охраны Украины в условиях военного положения осуществляет меры безопасности и проверку лиц и автомобильного транспорта на въездах в правительственный квартал в Киеве. Сегодня на одном из таких въездов сотрудники УГО Украины провели проверку лиц, которых в качестве понятых взяли с собой сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины. После проверки все лица были допущены на территорию правительственного квартала", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудники УГО сопротивляются следственным действиям НАБУ в комитетах ВР, - Бюро. ФОТО

Что предшествовало?

Ранее Гончаренко сообщал, что НАБУ и САП готовят подозрения нескольким "слугам народа" из-за выплат в конвертах. В "СН" паника.

Впоследствии стало известно, что разоблачена группа нардепов, которые получали взятки за голосование в ВР.

Кроме того, в НАБУ сообщили, что сотрудники УДО оказывают сопротивление следственным действиям НАБУ в комитетах ВР.

По данным НАБУ, обыски у нардепа Корявченкова пока не проводятся.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ разоблачило группу нардепов, получавших взятки за голосование в ВР, идут обыски у Киселя (обновлено)