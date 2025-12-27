РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9720 посетителей онлайн
Новости Подкуп нардепов за голосование в Раде
1 421 25

УГО отрицает препятствование следственным действиям НАБУ: "проверяли понятых" на въезде в правительственный квартал

препятствование НАБУ

В Управлении государственной охраны отрицают препятствование следственным действиям НАБУ и заявляют, что действовали исключительно в рамках законодательства во время проверки лиц на въезде в правительственный квартал

Об этом сообщили в пресс-центре УГО, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что говорят в УГО?

"В соответствии с действующим законодательством, Управление государственной охраны Украины в условиях военного положения осуществляет меры безопасности и проверку лиц и автомобильного транспорта на въездах в правительственный квартал в Киеве. Сегодня на одном из таких въездов сотрудники УГО Украины провели проверку лиц, которых в качестве понятых взяли с собой сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины. После проверки все лица были допущены на территорию правительственного квартала", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудники УГО сопротивляются следственным действиям НАБУ в комитетах ВР, - Бюро. ФОТО

Что предшествовало?

  • Ранее Гончаренко сообщал, что НАБУ и САП готовят подозрения нескольким "слугам народа" из-за выплат в конвертах. В "СН" паника.
  • Впоследствии стало известно, что разоблачена группа нардепов, которые получали взятки за голосование в ВР.
  • Кроме того, в НАБУ сообщили, что сотрудники УДО оказывают сопротивление следственным действиям НАБУ в комитетах ВР.
  • По данным НАБУ, обыски у нардепа Корявченкова пока не проводятся.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ разоблачило группу нардепов, получавших взятки за голосование в ВР, идут обыски у Киселя (обновлено)

Автор: 

НАБУ (4798) УГО (183)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Ухилянти удо розбушувалися!
показать весь комментарий
27.12.2025 15:55 Ответить
+9
удо це приватна армія зеленського.
показать весь комментарий
27.12.2025 15:56 Ответить
+8
"Перевіряли по понятіям".
показать весь комментарий
27.12.2025 15:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
УДО - на смітник....
показать весь комментарий
27.12.2025 15:55 Ответить
не верещи, кацапе!
то їх робота - "управління державної охорони"

.
показать весь комментарий
27.12.2025 16:31 Ответить
гелетей! Ти?
показать весь комментарий
27.12.2025 16:32 Ответить
Ухилянти удо розбушувалися!
показать весь комментарий
27.12.2025 15:55 Ответить
"Перевіряли по понятіям".
показать весь комментарий
27.12.2025 15:56 Ответить
удо це приватна армія зеленського.
показать весь комментарий
27.12.2025 15:56 Ответить
одна з таких армій
показать весь комментарий
27.12.2025 16:02 Ответить
як 3 штурмова з розовою свинкою білєцьким?
показать весь комментарий
27.12.2025 16:03 Ответить
Галоперідолу?
показать весь комментарий
27.12.2025 16:12 Ответить
скільки їх там е - можливо ротаціею на "передок"....- що відповідно до цього законодавство...
показать весь комментарий
27.12.2025 15:59 Ответить
Треба ж дати час господарям для переховування грошей та знищення речових доказів!! За що ж гроші платять?? Перевірили,звісно...на ВЛК...це довга процедура!! Он Міндич, чуть не погорів!!! Тепер висновки зробили - на обшук тільки через перевірку та детектор брехні!!! Бо можуть шпигуни бути!!
показать весь комментарий
27.12.2025 16:03 Ответить
Заочковали.
Наверное им объяснили, чем для них это может окончится - фронтом.
показать весь комментарий
27.12.2025 16:05 Ответить
вася малий есбеушник стане на сторону удотовців ***********.
показать весь комментарий
27.12.2025 16:07 Ответить
УДОбне пояснення
показать весь комментарий
27.12.2025 16:10 Ответить
https://x.com/FranzMaser

TZE inform@FranzMaser



Служба УДО блокує роботу НАБУ по виїмці документів про голосування членів комісій ВР і проведення слідчих дій на території ВРУ. Справжню паніку викликає у керівництва ВР вимога НАБУ дати доступ до системи голосування "Рада".
показать весь комментарий
27.12.2025 16:23 Ответить
біжу за попкорном- це надовго і цікаво!
показать весь комментарий
27.12.2025 16:29 Ответить
Діялы згідна з чынным заканадавствам
показать весь комментарий
27.12.2025 16:27 Ответить
«Який же жалюгідний блазень, на троні короля.
Який же мудрий той народ, що це дозволив»
показать весь комментарий
27.12.2025 16:29 Ответить
https://x.com/RudijLis

Pandamonium @RudijLis



https://x.com/RudijLis/status/2004907864796942413

Жирні щурі УДОшніки, які під час війни купляють собі елітні автівки, заявили, що не пускають детективів НАБУ провести обшуки в Комітеті траспорту та інфраструктури, бо ті хочуть провести з собою пойнятих. А у них докумєнтов нєту. Викохав Зелька собі армію в тилу за наш рахунок
показать весь комментарий
27.12.2025 16:35 Ответить
😯😯
показать весь комментарий
27.12.2025 16:42 Ответить
Так вони і понятих своїх везли? Блін, все як у кращих ментівських традиціях.
показать весь комментарий
27.12.2025 16:38 Ответить
 
 