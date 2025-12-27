УГО отрицает препятствование следственным действиям НАБУ: "проверяли понятых" на въезде в правительственный квартал
В Управлении государственной охраны отрицают препятствование следственным действиям НАБУ и заявляют, что действовали исключительно в рамках законодательства во время проверки лиц на въезде в правительственный квартал
Об этом сообщили в пресс-центре УГО, информирует Цензор.НЕТ.
Что говорят в УГО?
"В соответствии с действующим законодательством, Управление государственной охраны Украины в условиях военного положения осуществляет меры безопасности и проверку лиц и автомобильного транспорта на въездах в правительственный квартал в Киеве. Сегодня на одном из таких въездов сотрудники УГО Украины провели проверку лиц, которых в качестве понятых взяли с собой сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины. После проверки все лица были допущены на территорию правительственного квартала", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее Гончаренко сообщал, что НАБУ и САП готовят подозрения нескольким "слугам народа" из-за выплат в конвертах. В "СН" паника.
- Впоследствии стало известно, что разоблачена группа нардепов, которые получали взятки за голосование в ВР.
- Кроме того, в НАБУ сообщили, что сотрудники УДО оказывают сопротивление следственным действиям НАБУ в комитетах ВР.
- По данным НАБУ, обыски у нардепа Корявченкова пока не проводятся.
то їх робота - "управління державної охорони"
Наверное им объяснили, чем для них это может окончится - фронтом.
Служба УДО блокує роботу НАБУ по виїмці документів про голосування членів комісій ВР і проведення слідчих дій на території ВРУ. Справжню паніку викликає у керівництва ВР вимога НАБУ дати доступ до системи голосування "Рада".
Який же мудрий той народ, що це дозволив»
Жирні щурі УДОшніки, які під час війни купляють собі елітні автівки, заявили, що не пускають детективів НАБУ провести обшуки в Комітеті траспорту та інфраструктури, бо ті хочуть провести з собою пойнятих. А у них докумєнтов нєту. Викохав Зелька собі армію в тилу за наш рахунок