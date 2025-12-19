НАБУ проводить обшуки у мерії Луцька, - ЗМІ. ФОТО
Вранці у приміщення Луцької міськради відбуваються слідчі дії, на місці працюють правоохоронці.
Про це повідомляє Суспільне, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Інформацію про обшуки телефоном також підтвердив заступник начальника управління інформаційної роботи Луцької міської ради Олександр Олішевський.
З його слів, правоохоронці перебувають у приміщенні від ранку. Він також додав, що орган місцевого самоврядування працює у штатному режимі.
За даними ЗМІ, обшуки у мерії проводять співробітники НАБУ.
У НАБУ інформацію не підтвердили і не спростували.
Попередньо відомо, що паралельно правоохоронці також працюють у приміщенні Волинської обласної ради.
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