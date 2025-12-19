НАБУ проводить обшуки у мерії Луцька, - ЗМІ. ФОТО

Вранці у приміщення Луцької міськради відбуваються слідчі дії, на місці працюють правоохоронці.

Про це повідомляє Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Інформацію про обшуки телефоном також підтвердив заступник начальника управління інформаційної роботи Луцької міської ради Олександр Олішевський.

З його слів, правоохоронці перебувають у приміщенні від ранку. Він також додав, що орган місцевого самоврядування працює у штатному режимі.

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За даними ЗМІ, обшуки у мерії проводять співробітники НАБУ.

У НАБУ інформацію не підтвердили і не спростували.

Попередньо відомо, що паралельно правоохоронці також працюють у приміщенні Волинської обласної ради.

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