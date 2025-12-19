НАБУ проводит обыски в мэрии Луцка, - СМИ. ФОТО
Утром в помещении Луцкого горсовета проводятся следственные действия, на месте работают правоохранители.
Об этом сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Информацию об обысках также подтвердил по телефону заместитель начальника управления информационной работы Луцкого городского совета Александр Олишевский.
По его словам, правоохранители находятся в помещении с утра. Он также добавил, что орган местного самоуправления работает в штатном режиме.
По данным СМИ, обыски в мэрии проводят сотрудники НАБУ.
В НАБУ информацию не подтвердили и не опровергли.
Предварительно известно, что параллельно правоохранители также работают в помещении Волынского областного совета.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Sсhool Bus
показать весь комментарий19.12.2025 12:47 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Александр Иванов #442761
показать весь комментарий19.12.2025 12:48 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Сармат Сарматович
показать весь комментарий19.12.2025 12:57 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Ukraine Press
показать весь комментарий19.12.2025 13:08 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Yan Pastars #604706
показать весь комментарий19.12.2025 13:09 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль