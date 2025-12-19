РУС
НАБУ проводит обыски в мэрии Луцка, - СМИ. ФОТО

Утром в помещении Луцкого горсовета проводятся следственные действия, на месте работают правоохранители.

Об этом сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Информацию об обысках также подтвердил по телефону заместитель начальника управления информационной работы Луцкого городского совета Александр Олишевский.

НАБУ проводит обыски в мэрии Луцка

По его словам, правоохранители находятся в помещении с утра. Он также добавил, что орган местного самоуправления работает в штатном режиме.

По данным СМИ, обыски в мэрии проводят сотрудники НАБУ.

В НАБУ информацию не подтвердили и не опровергли.

Предварительно известно, что параллельно правоохранители также работают в помещении Волынского областного совета.

НАБУ проводит обыски в мэрии Луцка

НАБУ (4798) Луцк (612) обыск (1976) Волынская область (1066) Луцкий район (34)
