НАБУ проводит обыски в мэрии Луцка, - СМИ. ФОТО

Утром в помещении Луцкого горсовета проводятся следственные действия, на месте работают правоохранители.

Об этом сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Информацию об обысках также подтвердил по телефону заместитель начальника управления информационной работы Луцкого городского совета Александр Олишевский.

По его словам, правоохранители находятся в помещении с утра. Он также добавил, что орган местного самоуправления работает в штатном режиме.

Читайте также: За время полномасштабного вторжения НАБУ вручило 46 уведомлений о подозрении нардепам

По данным СМИ, обыски в мэрии проводят сотрудники НАБУ.

В НАБУ информацию не подтвердили и не опровергли.

Предварительно известно, что параллельно правоохранители также работают в помещении Волынского областного совета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СМИ рассказали, как работала схема фигурантов "Миндичгейта". ИНФОГРАФИКА