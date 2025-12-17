РУС
За время полномасштабного вторжения НАБУ вручило 46 уведомлений о подозрении нардепам

В период полномасштабного российского вторжения с 2022 по 2025 год детективы Национального антикоррупционного бюро вручили 46 уведомлений о подозрении народным депутатам Украины, в частности 35 нардепам IX созыва.

Об этом НАБУ сообщило в ответ на запрос Цензор.НЕТ.

Период с 2016 по 2025 год

Отмечается, что в период с 2016 по 2025 год в уголовных производствах, которые расследовали детективы НАБУ, вручили 73 уведомления о подозрении народным депутатам.

В чем подозревали нардепов

Среди типичных коррупционных правонарушений с участием нардепов:

  • присвоение или растрата имущества;
  • получение неправомерной выгоды;
  • злоупотребление властью или служебным положением;
  • недостоверное декларирование;
  • незаконное обогащение.

Смотрите также: "Слуга народа" Соболевский задекларировал миллионы без объяснений происхождения и годами не декларирует премиум-авто, - СМИ. ФОТО

Период 2022-2025 годов

"В течение 2022-2025 годов детективы вручили 46 уведомлений о подозрении народным депутатам Украины, в частности - 35 народным депутатам IX", - говорится в ответе на запрос.

Читайте также: НАБУ и САП сообщили о подозрении "слуге народа" Шевченко в деле о легализации более 9 млн грн

НАБУ (4789) депутат (3361) подозрение (610)
+2
А в суд скільки передали? То-то....
17.12.2025 18:50 Ответить
+1
Красиво. І що? Де результат?
17.12.2025 18:57 Ответить
А в суд скільки передали? То-то....
17.12.2025 18:50 Ответить
А скільки осіб, з посвідченнями з ВРУ, стефанчуки з аброхамієм та опозажопними ***********, передали до СУДІВ???
Адміністратор ВРУ з бухгалтерією, справно надсилають гроші, усім потікавшими з 2022 року з України, з посвідченнями НЕнародних депутатів з ВРУ та їх купи помічників з родичами!
А до суду портновського такі не довели «мужні особи» з ГПУ, ДБР, РНБОУ, БЕБ, СБУ ….???
17.12.2025 19:25 Ответить
Посадили 0
17.12.2025 18:55 Ответить
запитання лиш одно..
хто покараний????
бо підозра для верхушки влади це прямий, безперешкодний, відкритий, безкоштовний квиток за кордон.
17.12.2025 18:55 Ответить
Красиво. І що? Де результат?
17.12.2025 18:57 Ответить
І "тихенько пішло у ліс" !
17.12.2025 18:59 Ответить
46 слуг урода змогли підтерти дупу твердим папером,бо баксами вже не то
17.12.2025 18:59 Ответить
Зараз Бєня котить бочку на НАБУ за те , що заморозили МІНДІЧГЕЙТ
Нещодавно у Бєні забрали українське громадянство , котре рятувало його від екстрадиції до США.
Експерти кажуть , коли Міндіч перебрав у Бєні вплив, вірніше вовка посприяв ... Позбавлення ТАТАРОВОсудами українського громадянства Бєні підвісило його на гачок Єрмакомародерні( це ще було заЄрмака) , щоб він був залежним повністю від них.
Тепер слідкуємо за язиком Бєні- він гонить на НАБУ, сидячи в СІЗО Малюка .
Малюк в лайні МІНДІЧГЕЙТУ - думає як відмитись
Бєні не вигідна зараз екстрадиція його до Трампа, бо його показання можуть піти в супереч корисним перемовинам Умєрова з ФБР для тиску на Буратіу.
Не вигідні показання Бєні у США й Буратінарію сьогодні.
НАБУ справді затихарилося у видах інформайіїї на МАРОДЕРАТ

УЯВІТЬ на яких колонах темного компромату нечистих на руку політиків узупаторів влади що в Україні , що в США що в рашці, стоїть доля миру для УКРАЇНИ ...

Тому не випадково, друга людина парламентської гілки влади стає керівником більшості у ВР від Буратіни ... Вони й будуть стряпать договрняки ВОВЧИКА-Умєрова з Зятьком так Вітьком ???
17.12.2025 19:07 Ответить
що нарив з новин України

👉 Тобто висновок :
за даними ЗМІ, Олег Татаров ще до кінця не виключений, але є процес його звільнення (або переведення на іншу позицію).

....
17.12.2025 19:17 Ответить
ШІ лиш підтвердив моє сподівання - головним є у Буратіни над Буатіно саме Олег Татаров, Єрмак грав лиш роль підставного сірого кардинала , як парочка вовці по бункерній хазі загрався ...А от ТАТАРОВ НА МІСЦІ !!!
17.12.2025 19:21 Ответить
Хтось знає, НАБУ розшифрували погоняло ТАТАОВА на плівках?
17.12.2025 19:22 Ответить
https://nenka.info/jogo-krashhe-ne-dratuvaty-a-to-bude-vdvichi-dorozhche-na-plivkah-nabu-zgaduyetsya-tatarov/ https://nenka.info/jogo-krashhe-ne-dratuvaty-a-to-bude-vdvichi-dorozhche-na-plivkah-nabu-zgaduyetsya-tatarov

"Його краще не дратувати, а то буде вдвічі дорожче" - на плівках НАБУ згадується Татаров

13 Листопада,

Саме на Олега Татарова фігуранти "плівок Міндіча" посилаються з питань "кому з яких органів і скільки заносити".

Як зазначає джерело, в одній з розмов фігурантів, де обговорювалися розмір відкатів Олегу Татарову, прозвучала фраза: "його краще не дратувати, а то буде вдвічі дорожче вирішувати проблеми і маски шоу, і обличчям в підлогу, і застава в суді космічна...
17.12.2025 19:25 Ответить
І толку ...? Хоч одного посадили ?
17.12.2025 19:11 Ответить
Оце й є показник ефективності НАБУ...
17.12.2025 19:51 Ответить
Посадили скільки?Вручити підозру можна кожному і Стефанчуку.Підозра була і Татарову,а він чомусь "сприснув" від посадки ?
17.12.2025 19:29 Ответить
 
 