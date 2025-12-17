За время полномасштабного вторжения НАБУ вручило 46 уведомлений о подозрении нардепам

В период полномасштабного российского вторжения с 2022 по 2025 год детективы Национального антикоррупционного бюро вручили 46 уведомлений о подозрении народным депутатам Украины, в частности 35 нардепам IX созыва.

Об этом НАБУ сообщило в ответ на запрос Цензор.НЕТ.

Период с 2016 по 2025 год

Отмечается, что в период с 2016 по 2025 год в уголовных производствах, которые расследовали детективы НАБУ, вручили 73 уведомления о подозрении народным депутатам.

В чем подозревали нардепов

Среди типичных коррупционных правонарушений с участием нардепов:

присвоение или растрата имущества;

получение неправомерной выгоды;

злоупотребление властью или служебным положением;

недостоверное декларирование;

незаконное обогащение.

Период 2022-2025 годов

"В течение 2022-2025 годов детективы вручили 46 уведомлений о подозрении народным депутатам Украины, в частности - 35 народным депутатам IX", - говорится в ответе на запрос.

