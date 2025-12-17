За время полномасштабного вторжения НАБУ вручило 46 уведомлений о подозрении нардепам
В период полномасштабного российского вторжения с 2022 по 2025 год детективы Национального антикоррупционного бюро вручили 46 уведомлений о подозрении народным депутатам Украины, в частности 35 нардепам IX созыва.
Об этом НАБУ сообщило в ответ на запрос Цензор.НЕТ.
Период с 2016 по 2025 год
Отмечается, что в период с 2016 по 2025 год в уголовных производствах, которые расследовали детективы НАБУ, вручили 73 уведомления о подозрении народным депутатам.
В чем подозревали нардепов
Среди типичных коррупционных правонарушений с участием нардепов:
- присвоение или растрата имущества;
- получение неправомерной выгоды;
- злоупотребление властью или служебным положением;
- недостоверное декларирование;
- незаконное обогащение.
Период 2022-2025 годов
"В течение 2022-2025 годов детективы вручили 46 уведомлений о подозрении народным депутатам Украины, в частности - 35 народным депутатам IX", - говорится в ответе на запрос.
Адміністратор ВРУ з бухгалтерією, справно надсилають гроші, усім потікавшими з 2022 року з України, з посвідченнями НЕнародних депутатів з ВРУ та їх купи помічників з родичами!
А до суду портновського такі не довели «мужні особи» з ГПУ, ДБР, РНБОУ, БЕБ, СБУ ….???
хто покараний????
бо підозра для верхушки влади це прямий, безперешкодний, відкритий, безкоштовний квиток за кордон.
Нещодавно у Бєні забрали українське громадянство , котре рятувало його від екстрадиції до США.
Експерти кажуть , коли Міндіч перебрав у Бєні вплив, вірніше вовка посприяв ... Позбавлення ТАТАРОВОсудами українського громадянства Бєні підвісило його на гачок Єрмакомародерні( це ще було заЄрмака) , щоб він був залежним повністю від них.
Тепер слідкуємо за язиком Бєні- він гонить на НАБУ, сидячи в СІЗО Малюка .
Малюк в лайні МІНДІЧГЕЙТУ - думає як відмитись
Бєні не вигідна зараз екстрадиція його до Трампа, бо його показання можуть піти в супереч корисним перемовинам Умєрова з ФБР для тиску на Буратіу.
Не вигідні показання Бєні у США й Буратінарію сьогодні.
НАБУ справді затихарилося у видах інформайіїї на МАРОДЕРАТ
УЯВІТЬ на яких колонах темного компромату нечистих на руку політиків узупаторів влади що в Україні , що в США що в рашці, стоїть доля миру для УКРАЇНИ ...
Тому не випадково, друга людина парламентської гілки влади стає керівником більшості у ВР від Буратіни ... Вони й будуть стряпать договрняки ВОВЧИКА-Умєрова з Зятьком так Вітьком ???
👉 Тобто висновок :
за даними ЗМІ, Олег Татаров ще до кінця не виключений, але є процес його звільнення (або переведення на іншу позицію).
....
"Його краще не дратувати, а то буде вдвічі дорожче" - на плівках НАБУ згадується Татаров
13 Листопада,
Саме на Олега Татарова фігуранти "плівок Міндіча" посилаються з питань "кому з яких органів і скільки заносити".
Як зазначає джерело, в одній з розмов фігурантів, де обговорювалися розмір відкатів Олегу Татарову, прозвучала фраза: "його краще не дратувати, а то буде вдвічі дорожче вирішувати проблеми і маски шоу, і обличчям в підлогу, і застава в суді космічна...