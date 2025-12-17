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За час повномасштабного вторгнення НАБУ вручило 46 повідомлень про підозру нардепам
У період повномасштабного російського вторгнення з 2022 до 2025 року детективи Національного антикорупційного бюро вручили 46 повідомлень про підозру народним депутатам України, зокрема - 35 нардепам IX скликання.
Про це НАБУ повідомило у відповідь на запит Цензор.НЕТ.
Період з 2016-2025 років
Зазначається, що в період з 2016 по 2025 рік у кримінальних провадженнях, які розслідували детективи НАБУ, вручили 73 повідомлення про підозру народним депутатам.
В чому підозрювали нардепів
Серед типових корупційних правопорушень за участі нардепів:
- привласнення або розстрата майна;
- одержання неправомірної вигоди;
- зловживання владою чи службовим становищем;
- недостовірне декларування;
- незаконне збагачення.
Період 2022-2025 років
"Упродовж 2022-2025 років детективи вручили 46 повідомлень про підозру народним депутатам України, зокрема - 35 народним депутатам IX скликання", - йдеться у відповіді на запит.
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Адміністратор ВРУ з бухгалтерією, справно надсилають гроші, усім потікавшими з 2022 року з України, з посвідченнями НЕнародних депутатів з ВРУ та їх купи помічників з родичами!
А до суду портновського такі не довели «мужні особи» з ГПУ, ДБР, РНБОУ, БЕБ, СБУ ….???