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Новини Підозри депутатам
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За час повномасштабного вторгнення НАБУ вручило 46 повідомлень про підозру нардепам

набу

У період повномасштабного російського вторгнення з 2022 до 2025 року детективи Національного антикорупційного бюро вручили 46 повідомлень про підозру народним депутатам України, зокрема - 35 нардепам IX скликання.

Про це НАБУ повідомило у відповідь на запит Цензор.НЕТ.

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Період з 2016-2025 років

Зазначається, що в період з 2016 по 2025 рік у кримінальних провадженнях, які розслідували детективи НАБУ, вручили 73 повідомлення про підозру народним депутатам.

В чому підозрювали нардепів

Серед типових корупційних правопорушень за участі нардепів:

  • привласнення або розстрата майна;
  • одержання неправомірної вигоди;
  • зловживання владою чи службовим становищем;
  • недостовірне декларування;
  • незаконне збагачення.

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Період 2022-2025 років

"Упродовж 2022-2025 років детективи вручили 46 повідомлень про підозру народним депутатам України, зокрема - 35 народним депутатам IX скликання", - йдеться у відповіді на запит.

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Автор: 

НАБУ (5753) депутат (1897) підозра (1034)
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Топ коментарі
+8
А в суд скільки передали? То-то....
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17.12.2025 18:50 Відповісти
+3
А скільки осіб, з посвідченнями з ВРУ, стефанчуки з аброхамієм та опозажопними ***********, передали до СУДІВ???
Адміністратор ВРУ з бухгалтерією, справно надсилають гроші, усім потікавшими з 2022 року з України, з посвідченнями НЕнародних депутатів з ВРУ та їх купи помічників з родичами!
А до суду портновського такі не довели «мужні особи» з ГПУ, ДБР, РНБОУ, БЕБ, СБУ ….???
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17.12.2025 19:25 Відповісти
+2
Посадили 0
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17.12.2025 18:55 Відповісти

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