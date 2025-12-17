За час повномасштабного вторгнення НАБУ вручило 46 повідомлень про підозру нардепам

У період повномасштабного російського вторгнення з 2022 до 2025 року детективи Національного антикорупційного бюро вручили 46 повідомлень про підозру народним депутатам України, зокрема - 35 нардепам IX скликання.

Про це НАБУ повідомило у відповідь на запит Цензор.НЕТ.

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Період з 2016-2025 років

Зазначається, що в період з 2016 по 2025 рік у кримінальних провадженнях, які розслідували детективи НАБУ, вручили 73 повідомлення про підозру народним депутатам.

В чому підозрювали нардепів

Серед типових корупційних правопорушень за участі нардепів:

привласнення або розстрата майна;

одержання неправомірної вигоди;

зловживання владою чи службовим становищем;

недостовірне декларування;

незаконне збагачення.

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Період 2022-2025 років

"Упродовж 2022-2025 років детективи вручили 46 повідомлень про підозру народним депутатам України, зокрема - 35 народним депутатам IX скликання", - йдеться у відповіді на запит.

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