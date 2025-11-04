"Слуга народу" Соболевський задекларував мільйони без пояснень походження і роками не декларує преміум авто, - ЗМІ. ФОТО

Перший заступник голови Херсонської обласної ради, депутат облради від "Слуги народу" Юрій Соболевський за один рік розбагатів на понад 3,5 млн грн – ці гроші без пояснення походження, здебільшого у формі валютної готівки, задекларував сам посадовець. Також неспівмірний з офіційними доходами елітний спосіб життя демонструє родина Соболевського у соцмережах: це численні закордонні подорожі та користування автомобілем преміум-класу, оформленим на тестя-пенсіонера.

У розслідуванні "Схем" йдеться, що у 2019 році під час виборів Юрій Соболевський був призначений представником кандидата в президенти Володимира Зеленського в Херсонській області, Криму та Севастополі. Він також був керівником виборчого штабу партії "Слуга народу" в Херсонської області. Того ж року, після перемоги Зеленського, Соболевський став радником тодішнього очільника Кіровоградської облдержадміністрації Андрія Балоня. У той же період Соболевський очолив відділ у Головному управлінні Держгеокадастру в Кіровоградській області.

У своїй декларації за 2019 рік Юрій Соболевський вказав готівкою 50 тисяч доларів, 40 тисяч євро та майже 1 мільйон гривень. Крім того, у 2019 році Соболевський придбав майнові права на квартиру в одному з ЖК Києва за понад 600 тисяч гривень, та ще витратився на 300 тисяч гривень, що відображено в його декларації за той період.

Ще в 2018 році спільні заощадження родини склали 230 тисяч гривень. Ці кошти вказала його дружина Олена Соболевська у своїй декларації, коли працювала головною спеціалісткою в одному з відділів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Таким чином родина Соболевського за один рік розбагатіла на понад три з половиною мільйони гривень, ідеться у розслідуванні.

У розслідуванні "Схеми" також звернули увагу на автомобіль Volkswagen Touareg 2020 року, яким користується родина Соболевського і якого немає в декларації посадовця.

2020 року Соболевський був обраний депутатом Херсонської обласної ради від "Слуги народу", а згодом став першим заступником голови – керівником виконавчого апарату облради. Його дружина стала помічницею на громадських засадах нардепа Богдана Торохтія, пізніше так само і донька Анастасія – помічницею депутата від "Слуги народу" Павла Павліша.

Преміум-автомобіль журналісти помітили в соцмережах доньки Анастасії. Відео та фото, де вона або її мама, дружина Соболевського, за кермом авта, датовані 2023, 2024 та 2025 роками.

Volkswagen Touareg 2020 року випуску в грудні 2020 року з автосалону придбав тесть Соболевського Андрій Борисенко, який тоді вже був на пенсії. Вартість авта на момент купівлі – 2 мільйони гривень, на той час це було понад 70 тисяч доларів. Тесть Соболевського з 1998-го по кінець 2020 року – по дату набуття автівки – офіційно заробив 618 тисяч гривень. Та ще з 2015 року отримував пенсію, в середньому 6 тисяч гривень на місяць. Різниця між всіма доходами і вартістю автівки – майже мільйон гривень.

Те, що позашляховиком користується сама дружина посадовця, свідчать також дані з системи фіксації порушення правил дорожнього руху. Зокрема, у травні 2024 року Олена Соболевська у Києві отримала штраф, перебуваючи за кермом цього авта.

Також, саме на Volkswagen Touareg, відповідно до даних перетину кордону, які "Схеми" отримали від джерел із таким доступом, дружина та діти посадовця виїхали за кордон у березні 2022 року та повернулись у серпні 2023-го. У цей період, як встановили журналісти, родина проживала в місті Аугсбург, у Німеччині – але в декларації Соболевського жодної згадки про те, що його родина винаймала або безоплатно користувалася будь-яким житлом за кордоном.

У соцмережах донька Соболевського активно постила фото та відео з подорожей до інших країн. Влітку 2022-го це була Франція, восени 2022-го – Австрія. Новий 2023 рік Анастасія Соболевська святкувала у Чехії, 2025-й – у Туреччині, йдеться у розслідуванні.

У коментарі журналістам посадовець стверджує, що заробив кошти, працюючи адвокатом, а в декларації дружини їх не було, бо "це питання не проговорювали". Про авто зазначив, що він та дружина докладали свої гроші, але не вказував машину в декларації, бо дружина лише іноді нею користується, тож не вважав, що це "принципово і суттєво".

