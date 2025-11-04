УКР
"Слуга народу" Соболевський задекларував мільйони без пояснень походження і роками не декларує преміум авто, - ЗМІ. ФОТО

Перший заступник голови Херсонської обласної ради, депутат облради від "Слуги народу" Юрій Соболевський за один рік розбагатів на понад 3,5 млн грн – ці гроші без пояснення походження, здебільшого у формі валютної готівки, задекларував сам посадовець. Також неспівмірний з офіційними доходами елітний спосіб життя демонструє родина Соболевського у соцмережах: це численні закордонні подорожі та користування автомобілем преміум-класу, оформленим на тестя-пенсіонера.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У розслідуванні "Схем" йдеться, що у 2019 році під час виборів Юрій Соболевський був призначений представником кандидата в президенти Володимира Зеленського в Херсонській області, Криму та Севастополі. Він також був керівником виборчого штабу партії "Слуга народу" в Херсонської області. Того ж року, після перемоги Зеленського, Соболевський став радником тодішнього очільника Кіровоградської облдержадміністрації Андрія Балоня. У той же період Соболевський очолив відділ у Головному управлінні Держгеокадастру в Кіровоградській області.

Соболєвський і Зеленський

У своїй декларації за 2019 рік Юрій Соболевський вказав готівкою 50 тисяч доларів, 40 тисяч євро та майже 1 мільйон гривень. Крім того, у 2019 році Соболевський придбав майнові права на квартиру в одному з ЖК Києва за понад 600 тисяч гривень, та ще витратився на 300 тисяч гривень, що відображено в його декларації за той період.

Ще в 2018 році спільні заощадження родини склали 230 тисяч гривень. Ці кошти вказала його дружина Олена Соболевська у своїй декларації, коли працювала головною спеціалісткою в одному з відділів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Таким чином родина Соболевського за один рік розбагатіла на понад три з половиною мільйони гривень, ідеться у розслідуванні.

У розслідуванні "Схеми" також звернули увагу на автомобіль Volkswagen Touareg 2020 року, яким користується родина Соболевського і якого немає в декларації посадовця.

авто родини Соболевського

2020 року Соболевський був обраний депутатом Херсонської обласної ради від "Слуги народу", а згодом став першим заступником голови – керівником виконавчого апарату облради. Його дружина стала помічницею на громадських засадах нардепа Богдана Торохтія, пізніше так само і донька Анастасія – помічницею депутата від "Слуги народу" Павла Павліша.

Преміум-автомобіль журналісти помітили в соцмережах доньки Анастасії. Відео та фото, де вона або її мама, дружина Соболевського, за кермом авта, датовані 2023, 2024 та 2025 роками.

розслідування про Соболєвського

Volkswagen Touareg 2020 року випуску в грудні 2020 року з автосалону придбав тесть Соболевського Андрій Борисенко, який тоді вже був на пенсії. Вартість авта на момент купівлі – 2 мільйони гривень, на той час це було понад 70 тисяч доларів. Тесть Соболевського з 1998-го по кінець 2020 року – по дату набуття автівки – офіційно заробив 618 тисяч гривень. Та ще з 2015 року отримував пенсію, в середньому 6 тисяч гривень на місяць. Різниця між всіма доходами і вартістю автівки – майже мільйон гривень.

Те, що позашляховиком користується сама дружина посадовця, свідчать також дані з системи фіксації порушення правил дорожнього руху. Зокрема, у травні 2024 року Олена Соболевська у Києві отримала штраф, перебуваючи за кермом цього авта.

Також, саме на Volkswagen Touareg, відповідно до даних перетину кордону, які "Схеми" отримали від джерел із таким доступом, дружина та діти посадовця виїхали за кордон у березні 2022 року та повернулись у серпні 2023-го. У цей період, як встановили журналісти, родина проживала в місті Аугсбург, у Німеччині – але в декларації Соболевського жодної згадки про те, що його родина винаймала або безоплатно користувалася будь-яким житлом за кордоном.

У соцмережах донька Соболевського активно постила фото та відео з подорожей до інших країн. Влітку 2022-го це була Франція, восени 2022-го – Австрія. Новий 2023 рік Анастасія Соболевська святкувала у Чехії, 2025-й – у Туреччині, йдеться у розслідуванні.

розслідування про Соболєвського

У коментарі журналістам посадовець стверджує, що заробив кошти, працюючи адвокатом, а в декларації дружини їх не було, бо "це питання не проговорювали". Про авто зазначив, що він та дружина докладали свої гроші, але не вказував машину в декларації, бо дружина лише іноді нею користується, тож не вважав, що це "принципово і суттєво".

Топ коментарі
+15
Але до нього у ночі не прийде без ордеру сцяна зелена прокуратура та СБУ - як до співробітників НАБУ чи до будь кого, хто викриє зелені крадіжки. Щоб ти здох, довбаний брехливий Віслюче.
показати весь коментар
04.11.2025 22:08 Відповісти
+11
Сказано ж "... і по іменам їх пізнаєте їх".... Соболєвскій... Що не ясно? Голосуєш за гівно - отримаєш гівно!
показати весь коментар
04.11.2025 22:05 Відповісти
+9
показати весь коментар
04.11.2025 22:10 Відповісти
Справа кернеса живе і перемагає
показати весь коментар
04.11.2025 22:05 Відповісти
Не бреши.
Це посіпака Зеленьського, а не Кернеса, який помер на початку 2020.
Нєзачьот, подоляцьций.
показати весь коментар
04.11.2025 22:46 Відповісти
Сказано ж "... і по іменам їх пізнаєте їх".... Соболєвскій... Що не ясно? Голосуєш за гівно - отримаєш гівно!
показати весь коментар
04.11.2025 22:05 Відповісти
Він не соромиться бо самий бідний з усіх слуг, які нічого не декларують
показати весь коментар
04.11.2025 22:06 Відповісти
Але до нього у ночі не прийде без ордеру сцяна зелена прокуратура та СБУ - як до співробітників НАБУ чи до будь кого, хто викриє зелені крадіжки. Щоб ти здох, довбаний брехливий Віслюче.
показати весь коментар
04.11.2025 22:08 Відповісти
показати весь коментар
04.11.2025 22:10 Відповісти
показати весь коментар
04.11.2025 22:11 Відповісти
ну хоть паржали долбоёбы?
показати весь коментар
04.11.2025 22:11 Відповісти
Знову "Слуга народу"! Бачили очі що вибирали - їжте хоч повилазьте! 99% "Слуг"- вороги українців.До ворогів треба відносити і корупціонерів?
показати весь коментар
04.11.2025 22:17 Відповісти
На фоні найближчих кумів, друзів та дефективних менеджерів Зеленського він якийсь нищеброд просто.

Де золоті унітази? Де маєтки на тисячі гектарів?
показати весь коментар
04.11.2025 22:23 Відповісти
Як же ви "зелені ублюдки" ДІСТАЛИ!!!!! Дай Бог щоб закінчилась війна: всі 200
показати весь коментар
04.11.2025 22:30 Відповісти
Яких СЛУГ собі наріТ вибрав, такі СЛУГИ його і танцюють мають.
показати весь коментар
04.11.2025 22:39 Відповісти
І номера авто 0001 або 7777 ..ну хто розуміє- той поняв
показати весь коментар
04.11.2025 22:48 Відповісти
2 професії в Україні
показати весь коментар
04.11.2025 22:57 Відповісти
до цього про соболєвського ніхто не знав. Значить його знов оберуть до ВР у наступних виборах, бо виборці знов нічого про нього не будуть знати. Бо *****.
показати весь коментар
04.11.2025 23:10 Відповісти
Гундосий і його банда.
показати весь коментар
04.11.2025 23:13 Відповісти
З таким щастям, цей зелупень із служок, і стільки часу на свободі????
А свириденко, все про якусь нехватку бюджету скіглить …
Міндіч зеленський дубілєт наумов чернишов шурма, …. глибо здивовані!!
Де гроші, Зін??
показати весь коментар
04.11.2025 23:23 Відповісти
Та йому взагалі *****. А "слабый скот на убой", як казала одна.
показати весь коментар
04.11.2025 23:26 Відповісти
Какой поп , такой и приход. Чему тут удивлятся ?
показати весь коментар
04.11.2025 23:32 Відповісти
 
 