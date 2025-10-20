Голова Одеської облради Діденко та його дружина-нардепка від "СН" не задекларували майно на 8 млн грн. Їм повідомили про підозру. ФОТО

НАБУ та САП повідомили голові обласної ради та його дружині, народній депутатці України IX скликання, про підозру в декларуванні недостовірної інформації.

Подружжя не задекларувало майно на 8 млн грн

За даними слідства, посадовець та нардепка у своїх щорічних майнових деклараціях за 2021-2023 рр. не задекларували майна на суму понад 8 млн грн.

Крім того, за матеріалами НАБУ, прокурор САП подав позов про визнання необґрунтованими активів подружжя на суму майже 5 млн грн для їх стягнення на користь держави.

Що встановило слідство?

Слідчі встановили, що голова облради та його дружина-нардепка у 2021–2024 роках придбали майна майже на 5 млн грн без підтверджених джерел доходу. Серед активів – внески за апартаменти та два автомобілі Audi SQ8 (2021 і 2024 років випуску).

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Про кого йдеться?

Прізвища чиновника та його дружини НАБУ не називає. Як повідомив нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко, йдеться про голову Одеської облради Григорія Діденка та його дружину Юлію Діденко, яка є нардепкою від "Слуги народу".

