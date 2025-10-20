УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8597 відвідувачів онлайн
Новини Фото Декларування недостовірної інформації
1 594 23

Голова Одеської облради Діденко та його дружина-нардепка від "СН" не задекларували майно на 8 млн грн. Їм повідомили про підозру. ФОТО

НАБУ та САП повідомили голові обласної ради та його дружині, народній депутатці України IX скликання, про підозру в декларуванні недостовірної інформації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

Подружжя не задекларувало майно на 8 млн грн

За даними слідства, посадовець та нардепка у своїх щорічних майнових деклараціях за 2021-2023 рр. не задекларували майна на суму понад 8 млн грн.

Також читайте: Ексдепутат з Львівщини не задекларував майна на 4,7 млн грн, - НАЗК

Крім того, за матеріалами НАБУ, прокурор САП подав позов про визнання необґрунтованими активів подружжя на суму майже 5 млн грн для їх стягнення на користь держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родина полковника ДПСУ Трофіменка за останні роки обросла майном на 13 млн грн, - ЗМІ. ФОТО

Що встановило слідство?

Слідчі встановили, що голова облради та його дружина-нардепка у 2021–2024 роках придбали майна майже на 5 млн грн без підтверджених джерел доходу. Серед активів – внески за апартаменти та два автомобілі Audi SQ8 (2021 і 2024 років випуску).

посадовець з нардепкою не задекларували майно

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Про кого йдеться?

Прізвища чиновника та його дружини НАБУ не називає. Як повідомив нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко, йдеться про голову Одеської облради Григорія Діденка та його дружину Юлію Діденко, яка є нардепкою від "Слуги народу".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

НАБУ (5533) декларація (1467) підозра (880)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Translator

Ну ось як можна, лаяти Трампона, коли кожний день, або через день, виходять ось такі новини. І це йде війна.
показати весь коментар
20.10.2025 16:01 Відповісти
+3
І знов Слуги *****.
показати весь коментар
20.10.2025 15:58 Відповісти
+3
Та шо там ті 8 млн грн.
То так, під ліжко закотилося...
показати весь коментар
20.10.2025 16:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І знов Слуги *****.
показати весь коментар
20.10.2025 15:58 Відповісти
Translator

Ну ось як можна, лаяти Трампона, коли кожний день, або через день, виходять ось такі новини. І це йде війна.
показати весь коментар
20.10.2025 16:01 Відповісти
Що за маячня?

Так лише кацапня може судити.

Американці (відповідальні, а не збіговисько тупуватих гендлярів) в такому разі завжди казали: "...may be a
son of a bitch, but he's our son of a bitch..."
показати весь коментар
20.10.2025 16:36 Відповісти
Тому і розжене опнабу і сап.І одразу корупція зникне
показати весь коментар
20.10.2025 16:12 Відповісти
дуже сміливо - вказати у заголовку новини партійну приналежність.
показати весь коментар
20.10.2025 16:22 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2025 16:33 Відповісти
НАБУ та САП повідомили голові обласної ради та його дружині, народній депутатці України IX скликання, про підозру в декларуванні недостовірної інформації.

Джерело: https://censor.net/ua/p3580656

Тепер чекайте наїзд СБУ!
показати весь коментар
20.10.2025 16:23 Відповісти
нижче назбирала на двох РИГОодеських кращих менеджерів Єрмака . Кругом в областях СПЕЦИ Єрмака- Голови асоціації керівників ДЕРЖАНИХ ОБЛАСНИЗХ ВІЙСЬКОВИХЗ АДМІНІСТРАЦІЙ а в Одесі створили під обласного ЄрмакоКіпера ще й спеціального МІСЬКОГО ЄрмакоЛисака . Бригадного Генералда СБУ він отримав від вовки ще при керівництві Ваньки Баканова , й став рулити у ДНІПРІ - БРИГАДНИЙ ГЕНЕРАЛ тепер буде рулити ще й Одесою з Кіпером ( а у Дніпрі точно залишив вірних РИГОЄрмаківських)
показати весь коментар
20.10.2025 16:42 Відповісти
й що дивно, кругом СБУшники вичистили інфу коли вовка зробив Лисака Бригадним Генералом СБУ - так так саме за Ванькі Баканова у 2022 р - можна було знайти на сайті АНТИКОР - зараз вичищено й там
показати весь коментар
20.10.2025 17:10 Відповісти
Та шо там ті 8 млн грн.
То так, під ліжко закотилося...
показати весь коментар
20.10.2025 16:27 Відповісти
Чекаємо на нові нальоти ДБР та СБУ на родичів цих детективів НАБУ? Бо облдержадміністрація - це вотчина саме ЄрмакоРИГІВського СБУшника . Зараз там спайка обласного з міським новеньким ЛИСАКОМ, котрого перевели РИГИ брати Одесу під себе без усяких там "рузькапаспортних не своїх

В Одесі відбулося офіційне представлення начальника новоутвореної Одеської міської військової адміністрації. Очолив її Сергій Лисак. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер. Тобто СПЕЦІАЛЬНО СТВОРЕНА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ - допомогу РИГІвсько-Єрмакивському обласному Кіперу
показати весь коментар
20.10.2025 16:36 Відповісти
АДЄССА РОГОжЄ(рмако)мчужіна у моря

тепер на підмогу Єрамківському голові військової держадміністрації Кіперу (читайте ПРо нього нижче) ПРислали Бригадного Генерала СБУ Лисака й відкрили нову структуру - ще й МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

За часів Януковича Кіпер був заступником начальника Головного слідчого управління ГПУ, куди його призначив тодішній генпрокурор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Пшонкаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BF%D0%B5%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3].

24 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 2014 року Кіпера було https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 люстровано, внісши його до списку осіб, яким заборонено працювати в органах державної влади до 2024 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BF%D0%B5%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4]

11 вересня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва повернув йому посаду старшого прокурора Головного управління нагляду, назвавши люстрацію безпідставною, а причетність до узурпації влади Януковичем - не встановленою[6]. Тоді суд зобов'язав ГПУ виключити Кіпера з реєстру люстрованих осіб Міністерства юстиції та виплатити йому 805 тис. грн за «вимушені прогули»[7]

З 9 червня 2020 - заступник прокурора Києва, а з 27 липня 2020 року - прокурор Києва, призначений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Іриною Венедіктовоюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BF%D0%B5%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8].

З 29 грудня 2022 року по 8 січня 2023 перебував за кордоном у відпустціhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BF%D0%B5%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-svoboda-9 [9].

З 30 травня 2023 року - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 указом Президента України був призначений головою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Одеської обласної військової адміністраціїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BF%D0%B5%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:1-2 [2]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BF%D0%B5%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10]. До призначення він був позаштатним радником голови Офісу президента Андрія Єрмакаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BF%D0%B5%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-11 [11].
показати весь коментар
20.10.2025 16:59 Відповісти
А от якби ви вчились, то й в вас було б стільки грошей. Світлик так каже.
показати весь коментар
20.10.2025 16:40 Відповісти
А що там депутатка від слуг, яка гроші через паркан перекидала, вже в суді?
показати весь коментар
20.10.2025 17:03 Відповісти
це показова акція від САП та НАБУ для РИГОЄрмакотандему в Одесі - Лисака та Кіпера
показати весь коментар
20.10.2025 17:13 Відповісти
А про "курінь" Халімона на Печерських пагорбах вже три роки ніхто не згадує. Так і живемо.
показати весь коментар
20.10.2025 17:21 Відповісти
Так наче рішення суду було, що Халімон невинен...
показати весь коментар
20.10.2025 17:32 Відповісти
Тю, у нас тут навіть https://od.vgorode.ua/ukr/news/sobytyia/a1269053-raptovo-v-odesi-medsestra-msek-i-vlk-maje-nerukhomist-na-4-5-miljona медсестра володіє майном на 4,5 млн.грн.
Щоправда, "працює" вона при ВЛК, але ж це не має значення, авжеж? 🤣
показати весь коментар
20.10.2025 17:17 Відповісти
Справжні слуги народу)))) їште 73 % ідіотів
показати весь коментар
20.10.2025 17:19 Відповісти
ПРодовжуємо слідкувати за РИГОспайкою , котрою Єрмак рано чи пізно заволодіє окрім Одеси ще й Києвом.
Нагадаємо , Кіпер прокурор часів Яника після люстрування у 2014 р вже ПРи Буратіні у РИГОНЕЛОХА почався новий ріст в кар"єрі
.
А тепер з тієї ж обойми сьогоднішній РИГОгенПРокурор Кравченко 9 наймолодший в історії України)

15 серпня 2012 року став слідчим Севастопольської прокуратури, за рік Кравченка підвищили до старшого слідчого, на якій він працював до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014) анексії Криму в 2014 році.( Севастпольска ФСБрашка пабеспакоілась?)
роки роботи в прокуратурі ...З 2019 по 2020 рік працював на посаді заступника військового прокурора Центрального регіону України,( це поки РИГИ зі СН не знищили військову прокуратуру) .....
У квітні 2023 року згідно Указу Президента України від 10 квітня 2023 року № 204/2023 був призначений головою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Київської обласної державної адміністрації -й де почав знищуватиКличка

ось цікавеньке-

У 2023 не пройшов співбесіду на доброчесність, коли подавався на посаду керівника НАБУ.[10]

30 грудня 2024 року президент звільнив Кравченка з посади

31 грудня 2024 року призначений головою Державної податкової служби України
Далі скачок вкрутій кра"єрі РИГА , котрий не пройшов НАВІТЬ В МАРОДЕРАТІ 2023 р на посаду керівника НАБУ -

17 червня 2025 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ВРУ за поданням президента України Зеленського дала згоду на призначення Кравченка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Генеральним прокуроромhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-17 [17]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-18 [18].

21 червня Указом Президента призначений Генеральним прокурором Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-19 [19]. 8 липня введений до складу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 РНБОhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-20 [

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F

Кличка...
показати весь коментар
20.10.2025 17:32 Відповісти
А потім всі дивуються що суспільство вже менше згуртоване, мобілізація йде тяжко, а волонтерські збори просідають.... Джерело: https://censor.net/ua/b3580601

показати весь коментар
20.10.2025 17:33 Відповісти
Ну то й що ,що повідомили? Погрозять пальчиком,а потім засунуть свою підозру собі в ...
показати весь коментар
20.10.2025 17:33 Відповісти
 
 