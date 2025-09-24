УКР
Ексдепутат з Львівщини не задекларував майна на 4,7 млн грн, - НАЗК

недостовірне декларування

Слідчі поліції Львівської області, у тому числі за матеріалами повної перевірки декларації, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції, повідомили про підозру в декларуванні недостовірної інформації колишньому депутату міської ради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

Зокрема, ексдепутат не вказав у декларації за 2022 рік:

  • житловий будинок та земельну ділянку, що належать його дружині;
  • свої та дружини доходи від підприємницької діяльності;
  • власні грошові активи, розміщені на банківських рахунках.

Розмір недостовірних відомостей у декларації склав більше 4,7 млн грн.

Дії ексдепутата кваліфікуються за ч.1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (Декларування недостовірної інформації).

Ся застесняв..
показати весь коментар
24.09.2025 17:31 Відповісти
Львівщина це не територія зелених, тому не важко здогадатися, з якої партії цей колишній депутат міської ради.)
показати весь коментар
24.09.2025 17:31 Відповісти
Справді не важко? 🤔 А Козицький з якої партії, не підкажете? А Садовий кому союзник?
показати весь коментар
24.09.2025 17:52 Відповісти
Цей колишній депутат - етнічний москаль - син понаїхавших після другої світової москалів.
Був депутатом маленького містечка на Львівщині - Городок.
Він з команди місцевих олігархів - братів Дубневичів.
Політичні ''уподобання'' братів розпочалися і найдовше тривали з БЮТ ''Батьківщиною'' - далі була коротко Партія Регіонів, потім коротко БПП ''Солідарність'' - з 2019 побігли дружити з Слугами народу - всюди в підсумку зі скандалами вилітали.
Майже всюди вони були безпартійними - єдине виключення дуже довга партійність в Батьківщині.
показати весь коментар
24.09.2025 17:55 Відповісти
Почали по селах депутатів місцевих трясти, а умерови і зєлерови, у яких не задекларована на лями баксів, не помітні
показати весь коментар
24.09.2025 17:52 Відповісти
Навпаки! Ви клали на предметне скло під окуляр, сфлкусований на маковому зернятку одну металеву гривню? А металевих 10 гривень? Можна побачити цілісну картину? Отож бо! 😊
показати весь коментар
24.09.2025 17:56 Відповісти
 
 