Ексдепутат з Львівщини не задекларував майна на 4,7 млн грн, - НАЗК

Слідчі поліції Львівської області, у тому числі за матеріалами повної перевірки декларації, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції, повідомили про підозру в декларуванні недостовірної інформації колишньому депутату міської ради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

Зокрема, ексдепутат не вказав у декларації за 2022 рік:

житловий будинок та земельну ділянку, що належать його дружині;

свої та дружини доходи від підприємницької діяльності;

власні грошові активи, розміщені на банківських рахунках.

Розмір недостовірних відомостей у декларації склав більше 4,7 млн грн.

Дії ексдепутата кваліфікуються за ч.1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (Декларування недостовірної інформації).

