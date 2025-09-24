Ексдепутат з Львівщини не задекларував майна на 4,7 млн грн, - НАЗК
Слідчі поліції Львівської області, у тому числі за матеріалами повної перевірки декларації, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції, повідомили про підозру в декларуванні недостовірної інформації колишньому депутату міської ради.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.
Зокрема, ексдепутат не вказав у декларації за 2022 рік:
- житловий будинок та земельну ділянку, що належать його дружині;
- свої та дружини доходи від підприємницької діяльності;
- власні грошові активи, розміщені на банківських рахунках.
Розмір недостовірних відомостей у декларації склав більше 4,7 млн грн.
Дії ексдепутата кваліфікуються за ч.1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (Декларування недостовірної інформації).
Був депутатом маленького містечка на Львівщині - Городок.
Він з команди місцевих олігархів - братів Дубневичів.
Політичні ''уподобання'' братів розпочалися і найдовше тривали з БЮТ ''Батьківщиною'' - далі була коротко Партія Регіонів, потім коротко БПП ''Солідарність'' - з 2019 побігли дружити з Слугами народу - всюди в підсумку зі скандалами вилітали.
Майже всюди вони були безпартійними - єдине виключення дуже довга партійність в Батьківщині.