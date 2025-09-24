Экс-депутат из Львовщины не задекларировал имущество на 4,7 млн грн, - НАПК

Следователи полиции Львовской области, в том числе - по материалам полной проверки декларации, проведенной Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации бывшему депутату городского совета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

В частности, экс-депутат не указал в декларации за 2022 год:

жилой дом и земельный участок, принадлежащие его жене;

свои и жены доходы от предпринимательской деятельности;

собственные денежные активы, размещенные на банковских счетах.

Размер недостоверных сведений в декларации составил более 4,7 млн грн.

Действия экс-депутата квалифицируются по ч.1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (Декларирование недостоверной информации).

