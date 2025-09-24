Экс-депутат из Львовщины не задекларировал имущество на 4,7 млн грн, - НАПК
Следователи полиции Львовской области, в том числе - по материалам полной проверки декларации, проведенной Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации бывшему депутату городского совета.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.
В частности, экс-депутат не указал в декларации за 2022 год:
- жилой дом и земельный участок, принадлежащие его жене;
- свои и жены доходы от предпринимательской деятельности;
- собственные денежные активы, размещенные на банковских счетах.
Размер недостоверных сведений в декларации составил более 4,7 млн грн.
Действия экс-депутата квалифицируются по ч.1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (Декларирование недостоверной информации).
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Був депутатом маленького містечка на Львівщині - Городок.
Він з команди місцевих олігархів - братів Дубневичів.
Політичні ''уподобання'' братів розпочалися і найдовше тривали з БЮТ ''Батьківщиною'' - далі була коротко Партія Регіонів, потім коротко БПП ''Солідарність'' - з 2019 побігли дружити з Слугами народу - всюди в підсумку зі скандалами вилітали.
Майже всюди вони були безпартійними - єдине виключення дуже довга партійність в Батьківщині.