Новости Декларирование недостоверной информации
463 6

Экс-депутат из Львовщины не задекларировал имущество на 4,7 млн грн, - НАПК

недостоверное декларирование

Следователи полиции Львовской области, в том числе - по материалам полной проверки декларации, проведенной Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации бывшему депутату городского совета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

В частности, экс-депутат не указал в декларации за 2022 год:

  • жилой дом и земельный участок, принадлежащие его жене;
  • свои и жены доходы от предпринимательской деятельности;
  • собственные денежные активы, размещенные на банковских счетах.

Размер недостоверных сведений в декларации составил более 4,7 млн грн.

Действия экс-депутата квалифицируются по ч.1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (Декларирование недостоверной информации).

Также читайте: Переписал на тещу: руководитель ТЦК на Львовщине не указал в декларациях имущество на более 6 млн грн. ФОТОрепортаж

декларация (1381) депутат (3345) НАПК (1229) Львовская область (3022)
Ся застесняв..
24.09.2025 17:31 Ответить
Львівщина це не територія зелених, тому не важко здогадатися, з якої партії цей колишній депутат міської ради.)
24.09.2025 17:31 Ответить
Справді не важко? 🤔 А Козицький з якої партії, не підкажете? А Садовий кому союзник?
24.09.2025 17:52 Ответить
Цей колишній депутат - етнічний москаль - син понаїхавших після другої світової москалів.
Був депутатом маленького містечка на Львівщині - Городок.
Він з команди місцевих олігархів - братів Дубневичів.
Політичні ''уподобання'' братів розпочалися і найдовше тривали з БЮТ ''Батьківщиною'' - далі була коротко Партія Регіонів, потім коротко БПП ''Солідарність'' - з 2019 побігли дружити з Слугами народу - всюди в підсумку зі скандалами вилітали.
Майже всюди вони були безпартійними - єдине виключення дуже довга партійність в Батьківщині.
24.09.2025 17:55 Ответить
Почали по селах депутатів місцевих трясти, а умерови і зєлерови, у яких не задекларована на лями баксів, не помітні
24.09.2025 17:52 Ответить
Навпаки! Ви клали на предметне скло під окуляр, сфлкусований на маковому зернятку одну металеву гривню? А металевих 10 гривень? Можна побачити цілісну картину? Отож бо! 😊
24.09.2025 17:56 Ответить
 
 