Переписал на тещу: руководитель ТЦК на Львовщине не указал в декларациях имущество на сумму более 6 млн грн. ФОТОрепортаж

Работники ГБР разоблачили заместителя начальника Львовского областного ТЦК и СП, на момент разоблачения - исполняющего обязанности руководителя, который скрыл в декларации дом и земельный участок. Имущество он переписал на тещу.

Как отмечается, в 2023-2024 годах чиновник умышленно не задекларировал 0,025 га земельного участка и жилой дом площадью 139 кв. м. во Львовском районе, возведенный на этом участке. Объекты были оформлены на тещу, однако фактически использовались самим декларантом и членами его семьи как место жительства. Общая стоимость незадекларированного имущества превышает 6 млн грн.

"Следствие имеет основания считать, что приобретение этого имущества выглядит сомнительным, поскольку задекларированные доходы чиновника и его семьи не соответствуют реальной стоимости недвижимости. Поэтому, по инициативе Бюро, Национальное агентство по предупреждению коррупции назначило полную проверку образа жизни руководителя ТЦК", - говорится в сообщении.

Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (декларирование недостоверной информации). Санкция статьи предусматривает самое суровое наказание в виде ограничения свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также ГБР проверяет информацию о незадекларированном автомобиле Mersedes, который зарегистрирован на отца чиновника. Фактически, доходы родственника не подтверждают возможности приобретения такого транспортного средства. Авто полковник купил в 2021 году, во время пребывания в должности командира одной из воинских частей. Приблизительная стоимость автомобиля - 18 тысяч долларов США.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.