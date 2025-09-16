Переписал на тещу: руководитель ТЦК на Львовщине не указал в декларациях имущество на сумму более 6 млн грн. ФОТОрепортаж
Работники ГБР разоблачили заместителя начальника Львовского областного ТЦК и СП, на момент разоблачения - исполняющего обязанности руководителя, который скрыл в декларации дом и земельный участок. Имущество он переписал на тещу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как отмечается, в 2023-2024 годах чиновник умышленно не задекларировал 0,025 га земельного участка и жилой дом площадью 139 кв. м. во Львовском районе, возведенный на этом участке. Объекты были оформлены на тещу, однако фактически использовались самим декларантом и членами его семьи как место жительства. Общая стоимость незадекларированного имущества превышает 6 млн грн.
"Следствие имеет основания считать, что приобретение этого имущества выглядит сомнительным, поскольку задекларированные доходы чиновника и его семьи не соответствуют реальной стоимости недвижимости. Поэтому, по инициативе Бюро, Национальное агентство по предупреждению коррупции назначило полную проверку образа жизни руководителя ТЦК", - говорится в сообщении.
В данное время на имущество фигуранта наложен арест.
Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (декларирование недостоверной информации). Санкция статьи предусматривает самое суровое наказание в виде ограничения свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Также ГБР проверяет информацию о незадекларированном автомобиле Mersedes, который зарегистрирован на отца чиновника. Фактически, доходы родственника не подтверждают возможности приобретения такого транспортного средства. Авто полковник купил в 2021 году, во время пребывания в должности командира одной из воинских частей. Приблизительная стоимость автомобиля - 18 тысяч долларов США.
Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.
усе ж зрозуміло - зареєстрував на інших, шоби ввести ворога в оману
А, ой, прочитав текст. Вибачте, побачив ТЦК і думав це про ухилянтів. Полковник не винен - головне зараз це захист Батьківщини, а такі питання можна вирішити й після війни.
Звертатись "для переймання досвідом" до такого собі олександра чепурного з міста Лозова.
Працював "рішала" в ДАІ м. Лозова та "рішав питання", коли розігнали пішов "рішала" до МРЕО "рішав питання" і там, коли розігнали МРЕО "рішала" на фронт не пішов (бо там "рішати питання" не можна), і пішов "рішала" у 2022 році в РЦК та СП кухарем.
Кухар багато "не порішає" і став "рішала" за рік МАЙОРОМ ЗСУ, (був рядовим став майор) і одраз начальником відділення РЦК та СП вже "порішав"собі Lexus RX450h за 24000$. Службову "порішав" Toyota RAV4 ціною 32 000 $. До речі "відстрочка" не дорого на півроку всього 4 000$.
Девіз у нього простий: "Якщо в тебе досі немає 10-15 мільйонів, то ти - лох".
📌 Що виявили слідчі?
▪BMW X6 2023 року вартістю близько $100 000
▪ Toyota Camry Hybrid 2022 року за $50 000
▪Соболина шуба для дружини з цінником у десятки тисяч доларів
Усе це оформлено на близьких осіб - типова схема для уникнення декларування.
Прокурор САП уже звернувся до Вищого антикорупційного суду із позовом про цивільну конфіскацію майна на понад 4,8 млн грн. Наразі на активи накладено арешт.
💸 Мобілізація "за прайсом": як працювала схема
Ще під час керівництва Лозівським ТЦК, а згодом - і Харківським, Требесов запровадив систему "вибіркової мобілізації". Місцеві мешканці скаржилися: "Є гроші - сидиш удома. Немає - пакуй рюкзак."
Вартість "послуг":
▪ $5000 - відстрочка або звільнення з ТЦК
▪ $1500 - зняття авто з військового обліку
▪ $1000 - "непомітність" у системі "Оберіг"
Ці "тарифи" відкрито обговорюються у Харкові та Лозовій.
Більше того, за даними джерел, Требесов "обкладав даниною" директорів підприємств - за регулярні "внески" їхнім працівникам гарантували недоторканність. Призначений вже начальником ТЦК Чернігова.