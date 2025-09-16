РУС
Переписал на тещу: руководитель ТЦК на Львовщине не указал в декларациях имущество на сумму более 6 млн грн. ФОТОрепортаж

Работники ГБР разоблачили заместителя начальника Львовского областного ТЦК и СП, на момент разоблачения - исполняющего обязанности руководителя, который скрыл в декларации дом и земельный участок. Имущество он переписал на тещу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, в 2023-2024 годах чиновник умышленно не задекларировал 0,025 га земельного участка и жилой дом площадью 139 кв. м. во Львовском районе, возведенный на этом участке. Объекты были оформлены на тещу, однако фактически использовались самим декларантом и членами его семьи как место жительства. Общая стоимость незадекларированного имущества превышает 6 млн грн.

"Следствие имеет основания считать, что приобретение этого имущества выглядит сомнительным, поскольку задекларированные доходы чиновника и его семьи не соответствуют реальной стоимости недвижимости. Поэтому, по инициативе Бюро, Национальное агентство по предупреждению коррупции назначило полную проверку образа жизни руководителя ТЦК", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновник НАБУ уличен в недостоверном декларировании и сокрытии недвижимости. У его родителей - российские паспорта, - СБУ. ФОТОрепортаж

В данное время на имущество фигуранта наложен арест.

Имущество главы ТЦК
Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (декларирование недостоверной информации). Санкция статьи предусматривает самое суровое наказание в виде ограничения свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также ГБР проверяет информацию о незадекларированном автомобиле Mersedes, который зарегистрирован на отца чиновника. Фактически, доходы родственника не подтверждают возможности приобретения такого транспортного средства. Авто полковник купил в 2021 году, во время пребывания в должности командира одной из воинских частей. Приблизительная стоимость автомобиля - 18 тысяч долларов США.

Также читайте: Депутат из Хмельницкой области не указал в декларации самолет, - Нацполиция. ФОТО

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

декларация (1379) ГБР (3202) ТЦК (748) Львовская область (3010)
+12
чого до інваліда домахалися?
усе ж зрозуміло - зареєстрував на інших, шоби ввести ворога в оману
16.09.2025 10:17 Ответить
+9
Кляті ухилянти, чекають асвабадітєлєй, буряти прийдуть, гнати на Варшаву, кадирівці, дупи!

А, ой, прочитав текст. Вибачте, побачив ТЦК і думав це про ухилянтів. Полковник не винен - головне зараз це захист Батьківщини, а такі питання можна вирішити й після війни.
16.09.2025 10:20 Ответить
+7
Так такие про бурятов больше всего и орут, пардон сейчас новый тренд чеченцы". Они за себя бояться, " злой чечен" не полезет в хрущевку грабить.
16.09.2025 10:28 Ответить
васпітан на чістам слівачнам маслє...
16.09.2025 10:16 Ответить
Як такий боров міг керувати військовою організацією?
16.09.2025 11:43 Ответить
чого до інваліда домахалися?
усе ж зрозуміло - зареєстрував на інших, шоби ввести ворога в оману
16.09.2025 10:17 Ответить
Капець який він боров.
16.09.2025 10:18 Ответить
не вірю,це все іпсо
16.09.2025 10:18 Ответить
Там є ікона Богоматері. Не грішіть
16.09.2025 10:56 Ответить
Як теща за три роки розкрутилась! - може давати бізнес- уроки
16.09.2025 10:19 Ответить
мабуть герой війни,тричі вагітний інвалід та просто талановитий зять у цієї золотої тещі,по ночах грав на біржах щоб підти до ес підготовленим
16.09.2025 10:19 Ответить
Кляті ухилянти, чекають асвабадітєлєй, буряти прийдуть, гнати на Варшаву, кадирівці, дупи!

А, ой, прочитав текст. Вибачте, побачив ТЦК і думав це про ухилянтів. Полковник не винен - головне зараз це захист Батьківщини, а такі питання можна вирішити й після війни.
16.09.2025 10:20 Ответить
Як за один рік стати з солдата майором, з кухаря начальником РЦК та СП Київського району м. Харків.

Звертатись "для переймання досвідом" до такого собі олександра чепурного з міста Лозова.

Працював "рішала" в ДАІ м. Лозова та "рішав питання", коли розігнали пішов "рішала" до МРЕО "рішав питання" і там, коли розігнали МРЕО "рішала" на фронт не пішов (бо там "рішати питання" не можна), і пішов "рішала" у 2022 році в РЦК та СП кухарем.

Кухар багато "не порішає" і став "рішала" за рік МАЙОРОМ ЗСУ, (був рядовим став майор) і одраз начальником відділення РЦК та СП вже "порішав"собі Lexus RX450h за 24000$. Службову "порішав" Toyota RAV4 ціною 32 000 $. До речі "відстрочка" не дорого на півроку всього 4 000$.

Девіз у нього простий: "Якщо в тебе досі немає 10-15 мільйонів, то ти - лох".
16.09.2025 10:22 Ответить
Так такие про бурятов больше всего и орут, пардон сейчас новый тренд чеченцы". Они за себя бояться, " злой чечен" не полезет в хрущевку грабить.
16.09.2025 10:28 Ответить
Був солдатом -став майором. → А взагалі то всі ці "майори" та інші "ахфіцери" - просто звичайні самозванці тому, що згідно статті 92 Конституції військові звання визачаються згідно закону, але закону такого не існує, тому можете користуватися цим в судах в разі якихось справ з так заним "тцк".
16.09.2025 10:31 Ответить
Не#уєво зараз розкручуються на пограбунку українців різні незаконні воєнізовані формування (стаття 260 ККУ) → накшталт так званого "тцк".
16.09.2025 10:23 Ответить
Елітні авто, кеш у доларах та торгівля мобілізацією - саме так виглядала служба у ТЦК для ексначальника Харківського обласного центру комплектування Артема Требесова з міста Лозова. Як встановило Державне бюро розслідувань у співпраці з НАЗК, під час перебування на посаді Требесов та його родичі стали власниками розкішного майна, походження якого не підтверджене легальними доходами.

📌 Що виявили слідчі?
BMW X6 2023 року вартістю близько $100 000
Toyota Camry Hybrid 2022 року за $50 000
Соболина шуба для дружини з цінником у десятки тисяч доларів
Усе це оформлено на близьких осіб - типова схема для уникнення декларування.

Прокурор САП уже звернувся до Вищого антикорупційного суду із позовом про цивільну конфіскацію майна на понад 4,8 млн грн. Наразі на активи накладено арешт.

💸 Мобілізація "за прайсом": як працювала схема

Ще під час керівництва Лозівським ТЦК, а згодом - і Харківським, Требесов запровадив систему "вибіркової мобілізації". Місцеві мешканці скаржилися: "Є гроші - сидиш удома. Немає - пакуй рюкзак."

Вартість "послуг":
$5000 - відстрочка або звільнення з ТЦК
$1500 - зняття авто з військового обліку
$1000 - "непомітність" у системі "Оберіг"
Ці "тарифи" відкрито обговорюються у Харкові та Лозовій.

Більше того, за даними джерел, Требесов "обкладав даниною" директорів підприємств - за регулярні "внески" їхнім працівникам гарантували недоторканність. Призначений вже начальником ТЦК Чернігова.
16.09.2025 10:24 Ответить
Шось походе на туфту))) менше 20-ки за відстрочку вже давно ніхто не просить. Схоже на вброс
16.09.2025 10:42 Ответить
Ексначальника Шевченківського районного ТЦК та СП Харкова Артура Воронцова з міста Лозова, який наразі очолює Ізюмський ТЦК та СП Харківської області прокурором САП до Вищого антикорупційного суду заявлено позов про визнання необґрунтованими активів на суму 3,4 млн грн та їх стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація), що формально належать родичу, але фактично використовуються родиною колишнього керівника районного ТЦК та СП міста Харкова», - інформує прокуратура. Згідно з позовом, у власності тещі керівника районного ТЦК та СП перебуває два нових люксових автомобіля загальною вартістю 3,42 млн грн, що були придбані у 2022-2023 роках. Проте з'ясувалося, що фактично указаними автівками користувався посадовець та його близькі особи. За даними САП, керівник ТЦК та його родичі не мали достатньо коштів та доходів для придбання вказаних автівок йдеться про автомобіль Toyota Camry Hybrid 2022 року випуску та Lexus NX200 2023 року випуску, яку оформлені на тещу Воронцова Олену Ареф'єву.
16.09.2025 10:36 Ответить
В цій новині прекрасне все: обличчя ******** України. Такі як "Порохобандерівець" будуть культями асфальт шкрябати в підземних переходах - вже в Києві можна побачити інколи, а оці хлопи бужуть поважними людьми та "героями війни". І ніхто їм нічого не зробить - кішка тонка
16.09.2025 10:37 Ответить
Оці шо асфальт шкрябають в переходах - це 99% що фейкові військові, ще держава не в тому стані, аби не надавати допомогу.
16.09.2025 10:41 Ответить
Звісно є і фейкові... Але я взагалі. Державі, в принципі, пофігу...
16.09.2025 10:48 Ответить
Та всім державам завжди в цілому пофігу, але поки є гроші, то все ж не зовсім пофігу. От коли гроші закінчаться, тоді й будуть культі по асфальту. Ну, звісно, від пана полковника на протези не заберуть, морди лишаться круглими й гарними.
16.09.2025 10:52 Ответить
Оце доречі читав спогади безробітних 1920-х років у Польщі, то там багато хто пише - "ходжу без роботи, з голоду здихаю, ніякої допомоги, а буржуї на машинах катаються, а я ж за Польщу бився, як так". Так що такі правила життя, всюди й завжди однаково. Але поки гроші в країні є, то всім більш-менш вистачає.
16.09.2025 10:55 Ответить
Не розганяйте ІПСО, це все неправда і не системні випадки. Правда ж, Сирський? 😂😂
16.09.2025 10:40 Ответить
То він збирав для " побратимів " на Фронт .але випадково дісталося тещі...
16.09.2025 10:50 Ответить
Нічо собі яка хатина й коритце
16.09.2025 10:54 Ответить
Треба було на кота переписувати
16.09.2025 11:02 Ответить
фу якось не по тцк-вськи в таунхаусі жити.
16.09.2025 11:13 Ответить
Варто лише подитвитися на цього тцкашника.І все стане зрозуміло.
16.09.2025 11:53 Ответить
Там на кота ще досить чого переписано .
16.09.2025 11:57 Ответить
І не боїться гад того бурята, що двері вибиває, простий Микола з сільської хати чи хрущовки має боятися, а ці навколо Києва, Львова та Одеси будують маєтки за мільйони чи десятки мільйонів під час війни, значить на 100% переконані, що бурят, який вибиває двері це така собі байка-лякалка для дурного Миколи, аби випхати його на фронт
16.09.2025 12:02 Ответить
 
 