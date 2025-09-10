Чиновник НАБУ уличен в недостоверном декларировании и сокрытии недвижимости. У его родителей - российские паспорта, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований разоблачили заместителя руководителя одного из подразделений детективов НАБУ на уголовном правонарушении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По материалам дела, фигурант пытался скрыть недвижимость, которую он приобрел во время полномасштабного вторжения, но зарегистрировал на подставное лицо и не указал в своей декларации.
Что установило расследование?
Как отмечается, в декабре 2023 года семья чиновника Бюро приобрела двухкомнатную квартиру в одном из жилых комплексов Ужгорода стоимостью почти 100 000 долларов США. Факт приобретения имущества, в частности, подтверждается перепиской между сотрудником Бюро и его женой, показаниями продавца недвижимости и нотариуса, который проводил перерегистрацию квартиры и другими доказательствами.
По данным следствия, чтобы скрыть свою причастность к этой недвижимости, чиновник НАБУ и его жена решили оформить право собственности на этот объект на третье лицо - мать своей близкой знакомой.
"Несмотря на проживание семьи в квартире, в своей декларации за 2023 год чиновник НАБУ не указал эту недвижимость вообще, а в декларации за 2024 год обозначил ее как арендованную. Впрочем, согласно полученным доказательствам, подставное лицо, на которое была оформлена недвижимость, оплату за пользование жильем не получало", - говорится в сообщении.
На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного Кодекса Украины (умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины "О предотвращении коррупции").
Отдельно в СБУ отметили, что кроме недостоверного декларирования правоохранители установили, что родители чиновника НАБУ имеют российские паспорта и проживают на временно оккупированной территории, но фигурант не указал это, заполняя документы на допуск к государственной тайне, чем нарушил закон.
По результатам комплексной проверки Служба безопасности прекратила ему допуск к государственной тайне.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Еще раз подчеркиваем: данное уголовное производство касается отдельного сотрудника антикоррупционного Бюро и не имеет отношения к эффективной работе НАБУ как государственного учреждения Украины в целом. Как и раньше, СБУ выступает за конструктивное сотрудничество для укрепления институциональных возможностей, очистки от пророссийского влияния и усиления независимости нашего государства.
