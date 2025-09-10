Чиновник НАБУ уличен в недостоверном декларировании и сокрытии недвижимости. У его родителей - российские паспорта, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований разоблачили заместителя руководителя одного из подразделений детективов НАБУ на уголовном правонарушении.

По материалам дела, фигурант пытался скрыть недвижимость, которую он приобрел во время полномасштабного вторжения, но зарегистрировал на подставное лицо и не указал в своей декларации.

Что установило расследование?

Как отмечается, в декабре 2023 года семья чиновника Бюро приобрела двухкомнатную квартиру в одном из жилых комплексов Ужгорода стоимостью почти 100 000 долларов США. Факт приобретения имущества, в частности, подтверждается перепиской между сотрудником Бюро и его женой, показаниями продавца недвижимости и нотариуса, который проводил перерегистрацию квартиры и другими доказательствами.

По данным следствия, чтобы скрыть свою причастность к этой недвижимости, чиновник НАБУ и его жена решили оформить право собственности на этот объект на третье лицо - мать своей близкой знакомой.

Фото: СБУ

"Несмотря на проживание семьи в квартире, в своей декларации за 2023 год чиновник НАБУ не указал эту недвижимость вообще, а в декларации за 2024 год обозначил ее как арендованную. Впрочем, согласно полученным доказательствам, подставное лицо, на которое была оформлена недвижимость, оплату за пользование жильем не получало", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного Кодекса Украины (умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины "О предотвращении коррупции").

Отдельно в СБУ отметили, что кроме недостоверного декларирования правоохранители установили, что родители чиновника НАБУ имеют российские паспорта и проживают на временно оккупированной территории, но фигурант не указал это, заполняя документы на допуск к государственной тайне, чем нарушил закон.

Фото: СБУ

По результатам комплексной проверки Служба безопасности прекратила ему допуск к государственной тайне.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Еще раз подчеркиваем: данное уголовное производство касается отдельного сотрудника антикоррупционного Бюро и не имеет отношения к эффективной работе НАБУ как государственного учреждения Украины в целом. Как и раньше, СБУ выступает за конструктивное сотрудничество для укрепления институциональных возможностей, очистки от пророссийского влияния и усиления независимости нашего государства.