РУС
Новости
Чиновник НАБУ уличен в недостоверном декларировании и сокрытии недвижимости. У его родителей - российские паспорта, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований разоблачили заместителя руководителя одного из подразделений детективов НАБУ на уголовном правонарушении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По материалам дела, фигурант пытался скрыть недвижимость, которую он приобрел во время полномасштабного вторжения, но зарегистрировал на подставное лицо и не указал в своей декларации.

Что установило расследование?

Как отмечается, в декабре 2023 года семья чиновника Бюро приобрела двухкомнатную квартиру в одном из жилых комплексов Ужгорода стоимостью почти 100 000 долларов США. Факт приобретения имущества, в частности, подтверждается перепиской между сотрудником Бюро и его женой, показаниями продавца недвижимости и нотариуса, который проводил перерегистрацию квартиры и другими доказательствами.

По данным следствия, чтобы скрыть свою причастность к этой недвижимости, чиновник НАБУ и его жена решили оформить право собственности на этот объект на третье лицо - мать своей близкой знакомой.

Также читайте: Факты СБУ относительно "крота" Гусарова касаются событий, которые произошли задолго до начала его работы в НАБУ, - заявление Бюро

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

"Несмотря на проживание семьи в квартире, в своей декларации за 2023 год чиновник НАБУ не указал эту недвижимость вообще, а в декларации за 2024 год обозначил ее как арендованную. Впрочем, согласно полученным доказательствам, подставное лицо, на которое была оформлена недвижимость, оплату за пользование жильем не получало", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного Кодекса Украины (умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины "О предотвращении коррупции").

Отдельно в СБУ отметили, что кроме недостоверного декларирования правоохранители установили, что родители чиновника НАБУ имеют российские паспорта и проживают на временно оккупированной территории, но фигурант не указал это, заполняя документы на допуск к государственной тайне, чем нарушил закон.

Читайте также: СБУ обманула общество новостью о "кроте" ФСБ в рядах НАБУ, - Шабунин

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

По результатам комплексной проверки Служба безопасности прекратила ему допуск к государственной тайне.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Еще раз подчеркиваем: данное уголовное производство касается отдельного сотрудника антикоррупционного Бюро и не имеет отношения к эффективной работе НАБУ как государственного учреждения Украины в целом. Как и раньше, СБУ выступает за конструктивное сотрудничество для укрепления институциональных возможностей, очистки от пророссийского влияния и усиления независимости нашего государства.

НАБУ (4573) декларация (1378) СБУ (20393) незаконное обогащение (159)
Топ комментарии
+15
Усі сили СБУ кинули на боротьбу с НАБу та САП. Ніякої павутини вже не буде !
10.09.2025 12:31
+12
у внов призначеного заступника РНБО теж уся рідня з кацапскими паспортами а і у нього самого якщо потрусити теж знайдеться...але про це доблестне сбу ні пари з вуст
10.09.2025 12:49
+11
Як і раніше, СБУ виступає за конструктивну співпрацю 🤣

Малюк, а з Сирським. Єрмаком, що маєте робити...????
Там всі родини на рашці.....
10.09.2025 12:41
Усі сили СБУ кинули на боротьбу с НАБу та САП. Ніякої павутини вже не буде !
10.09.2025 12:31
СБУ ганьюа.! Департамент та співробівтників які займаються цією справою на кошти платників податків треба звільнити. а голові СБУ Малюку винести догану щоб такою хернею не страдали органи!
10.09.2025 12:55
А її практично не було, заявили про 40 літаків, а німецька розвідка максимум про 10...
10.09.2025 13:42
Жабагадюкінг продовжується.
10.09.2025 12:31
Ще один "ікспєрд" від подоляка виліз.
Це не гадюкінг, а намагання твого ротободавця повністтю контролювати розслідуаання НАБУ по Міндічу і Черношову. Які вкажуть на Зеленьського.
10.09.2025 13:05
https://imgbb.com/
10.09.2025 12:35
Пішли розбірки як у тарганів та павуків в банці.Що сказати який голова в будинку,такий і порядок.Все це створили ЗЕлені, ЗЕбільні,ЗЕнуди,це шобло.Як казав Степан Хмара це ліквідатори.
10.09.2025 12:35
Це ліквідатори країни !
10.09.2025 13:35
Ни сметь порочить чистое имя пана Степана. Он для нас всех идеал.
Он говорил что Порошенко угроза демократии, и призывал голосовать за защиту её (демократии).
Его заветами идем
10.09.2025 13:39
Колишній народний депутат, легендарний дисидент та Герой України Степан Хмара назвав чинного президента України Петра Порошенка головним корупціонером. Також він завив про те, що необхідно після президентських виборів в Україні взяти під контроль великі транспортні вузли, аби Порошенко після поразки на виборах не зміг втекти з країни.

Про це Степан Хмара розповів 16 березня, виступаючи на акції протесту в Києві.
10.09.2025 13:42
Це добре, треба порозганяти прокацапських щурів - ворюг
10.09.2025 12:36
НАБУ під час війни - не потрібне, кілька сотень чоловіків призовного віку 25-40 років, це штурмовий батальйон. З корупцією можуть боротися і жінки з тим же успіхом з яким борються ці грантоїди
10.09.2025 12:37
Тільки набу не потрібне, зебільний прихвостню? А десятки тисяч ментів в тилу потрібні чи тобі це не цікаво, чи не так?
10.09.2025 13:44
і знов сбу біга за набу-війни їм вже нема
10.09.2025 12:39
ужос...
10.09.2025 12:40
Як і раніше, СБУ виступає за конструктивну співпрацю 🤣

Малюк, а з Сирським. Єрмаком, що маєте робити...????
Там всі родини на рашці.....
10.09.2025 12:41
какая то бредятина в переписке...это уровень сбу??..декларация подается за прошедший год... какая разница кто оплачивает коммуналку??... счета на кого оформлены?... блин берите вытяг из реестра прав на нерухоме майно за 37 грн. и не морочьте общественности голову!!!!
10.09.2025 12:41
А у сіддівських «з доброчесністю від портнова», як там у родичів з паспортами московії, чи в отих «трудяг», з РНБОУ або ОПУ, КМУ, ВРУ, ГПУ??
Видно, таки міндіч і зеленський, добряче нагадили щодо себе, як так «раптово і неочікувано» пішла по мережі московські родичі, серед родичів посадових осіб в Україні???
10.09.2025 12:43
у внов призначеного заступника РНБО теж уся рідня з кацапскими паспортами а і у нього самого якщо потрусити теж знайдеться...але про це доблестне сбу ні пари з вуст
10.09.2025 12:49
Рашу вже перемогли....залишилася НАБУ!!
10.09.2025 12:59
та що ви сваритися - перестріляйте один одного
10.09.2025 13:32
Ганьба СБУ ! Треба змінити їм назву !
10.09.2025 13:33
У родителей российские паспорта? Какой ужас!!! Вот у родителей Сырского уж точно паспорта Украины
10.09.2025 13:36
кондоми фсб-шні, чому свого крота Сергія Дуку не заарештували за родинні зв'язки з рашистами та їх вплив на свого служаку?!
10.09.2025 14:40
От причепилось СБУ до "кристально чистих та пухнастих" співробітників НАБУ. Це точно невиправданий тиск на "борцунів" з корупцією...
10.09.2025 14:42
 
 