Посадовця НАБУ викрито на недостовірному декларуванні та приховуванні нерухомості. У його батьків - російські паспорти, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора та Державне бюро розслідувань викрили заступника керівника одного з підрозділів детективів НАБУ на кримінальному правопорушенні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, фігурант намагався приховати нерухомість, яку він придбав під час повномасштабного вторгнення, але зареєстрував на підставну особу і не вказав у своїй декларації.

Що встановило розслідування?

Як зазначається, у грудні 2023 року родина посадовця Бюро придбала двокімнатну квартиру в одному з житлових комплексів Ужгорода вартістю майже 100 000 доларів США. Факт придбання майна, зокрема, підтверджується перепискою між співробітником Бюро та його дружиною, показами продавця нерухомості і нотаріуса, який проводив перереєстрацію квартири та іншими доказами.

За даними слідства, щоб приховати свою причетність до цієї нерухомості, посадовець НАБУ та його дружина вирішили оформити право власності на цей обʼєкт на третю особу – матір своєї близької знайомої.

підозра посадовцю НАБУ
Фото: СБУ
підозра посадовцю НАБУ
Фото: СБУ
підозра посадовцю НАБУ
Фото: СБУ
підозра посадовцю НАБУ
Фото: СБУ
підозра посадовцю НАБУ
Фото: СБУ
підозра посадовцю НАБУ
Фото: СБУ
підозра посадовцю НАБУ
Фото: СБУ
підозра посадовцю НАБУ
Фото: СБУ

"Попри проживання родини у квартирі, у своїй декларації за 2023 рік посадовець НАБУ не вказав цю нерухомість взагалі, а в декларації за 2024 рік позначив її як орендовану. Втім, відповідно до здобутих доказів, підставна особа, на яку була оформлена нерухомість, оплату за користування житлом не отримувала", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального Кодексу України (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції").

Окремо в СБУ наголосили, що окрім недостовірного декларування правоохоронці встановили, що батьки посадовця НАБУ мають російські паспорти та проживають на тимчасово окупованій території, але фігурант не вказав це, заповнюючи документи на допуск до державної таємниці, чим порушив закон.

підозра посадовцю НАБУ
Фото: СБУ
підозра посадовцю НАБУ
Фото: СБУ
підозра посадовцю НАБУ
Фото: СБУ
підозра посадовцю НАБУ
Фото: СБУ

За результатами комплексної перевірки Служба безпеки припинила йому допуск до державної таємниці.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Вкотре наголошуємо: дане кримінальне провадження стосується окремого співробітника антикорупційного Бюро та не має відношення до ефективної роботи НАБУ як державної установи України в цілому. Як і раніше, СБУ виступає за конструктивну співпрацю задля зміцнення інституційних спроможностей, очищення від проросійського впливу та посилення незалежності нашої держави.

Топ коментарі
+16
Усі сили СБУ кинули на боротьбу с НАБу та САП. Ніякої павутини вже не буде !
показати весь коментар
10.09.2025 12:31 Відповісти
+13
у внов призначеного заступника РНБО теж уся рідня з кацапскими паспортами а і у нього самого якщо потрусити теж знайдеться...але про це доблестне сбу ні пари з вуст
показати весь коментар
10.09.2025 12:49 Відповісти
+12
Як і раніше, СБУ виступає за конструктивну співпрацю 🤣

Малюк, а з Сирським. Єрмаком, що маєте робити...????
Там всі родини на рашці.....
показати весь коментар
10.09.2025 12:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Усі сили СБУ кинули на боротьбу с НАБу та САП. Ніякої павутини вже не буде !
показати весь коментар
10.09.2025 12:31 Відповісти
СБУ ганьюа.! Департамент та співробівтників які займаються цією справою на кошти платників податків треба звільнити. а голові СБУ Малюку винести догану щоб такою хернею не страдали органи!
показати весь коментар
10.09.2025 12:55 Відповісти
А її практично не було, заявили про 40 літаків, а німецька розвідка максимум про 10...
показати весь коментар
10.09.2025 13:42 Відповісти
Жабагадюкінг продовжується.
показати весь коментар
10.09.2025 12:31 Відповісти
Ще один "ікспєрд" від подоляка виліз.
Це не гадюкінг, а намагання твого ротободавця повністтю контролювати розслідуаання НАБУ по Міндічу і Черношову. Які вкажуть на Зеленьського.
показати весь коментар
10.09.2025 13:05 Відповісти
https://imgbb.com/
показати весь коментар
10.09.2025 12:35 Відповісти
Пішли розбірки як у тарганів та павуків в банці.Що сказати який голова в будинку,такий і порядок.Все це створили ЗЕлені, ЗЕбільні,ЗЕнуди,це шобло.Як казав Степан Хмара це ліквідатори.
показати весь коментар
10.09.2025 12:35 Відповісти
Це ліквідатори країни !
показати весь коментар
10.09.2025 13:35 Відповісти
Ни сметь порочить чистое имя пана Степана. Он для нас всех идеал.
Он говорил что Порошенко угроза демократии, и призывал голосовать за защиту её (демократии).
Его заветами идем
показати весь коментар
10.09.2025 13:39 Відповісти
Колишній народний депутат, легендарний дисидент та Герой України Степан Хмара назвав чинного президента України Петра Порошенка головним корупціонером. Також він завив про те, що необхідно після президентських виборів в Україні взяти під контроль великі транспортні вузли, аби Порошенко після поразки на виборах не зміг втекти з країни.

Про це Степан Хмара розповів 16 березня, виступаючи на акції протесту в Києві.
показати весь коментар
10.09.2025 13:42 Відповісти
Це добре, треба порозганяти прокацапських щурів - ворюг
показати весь коментар
10.09.2025 12:36 Відповісти
НАБУ під час війни - не потрібне, кілька сотень чоловіків призовного віку 25-40 років, це штурмовий батальйон. З корупцією можуть боротися і жінки з тим же успіхом з яким борються ці грантоїди
показати весь коментар
10.09.2025 12:37 Відповісти
Тільки набу не потрібне, зебільний прихвостню? А десятки тисяч ментів в тилу потрібні чи тобі це не цікаво, чи не так?
показати весь коментар
10.09.2025 13:44 Відповісти
і знов сбу біга за набу-війни їм вже нема
показати весь коментар
10.09.2025 12:39 Відповісти
ужос...
показати весь коментар
10.09.2025 12:40 Відповісти
Як і раніше, СБУ виступає за конструктивну співпрацю 🤣

Малюк, а з Сирським. Єрмаком, що маєте робити...????
Там всі родини на рашці.....
показати весь коментар
10.09.2025 12:41 Відповісти
какая то бредятина в переписке...это уровень сбу??..декларация подается за прошедший год... какая разница кто оплачивает коммуналку??... счета на кого оформлены?... блин берите вытяг из реестра прав на нерухоме майно за 37 грн. и не морочьте общественности голову!!!!
показати весь коментар
10.09.2025 12:41 Відповісти
А у сіддівських «з доброчесністю від портнова», як там у родичів з паспортами московії, чи в отих «трудяг», з РНБОУ або ОПУ, КМУ, ВРУ, ГПУ??
Видно, таки міндіч і зеленський, добряче нагадили щодо себе, як так «раптово і неочікувано» пішла по мережі московські родичі, серед родичів посадових осіб в Україні???
показати весь коментар
10.09.2025 12:43 Відповісти
у внов призначеного заступника РНБО теж уся рідня з кацапскими паспортами а і у нього самого якщо потрусити теж знайдеться...але про це доблестне сбу ні пари з вуст
показати весь коментар
10.09.2025 12:49 Відповісти
Рашу вже перемогли....залишилася НАБУ!!
показати весь коментар
10.09.2025 12:59 Відповісти
та що ви сваритися - перестріляйте один одного
показати весь коментар
10.09.2025 13:32 Відповісти
Ганьба СБУ ! Треба змінити їм назву !
показати весь коментар
10.09.2025 13:33 Відповісти
У родителей российские паспорта? Какой ужас!!! Вот у родителей Сырского уж точно паспорта Украины
показати весь коментар
10.09.2025 13:36 Відповісти
кондоми фсб-шні, чому свого крота Сергія Дуку не заарештували за родинні зв'язки з рашистами та їх вплив на свого служаку?!
показати весь коментар
10.09.2025 14:40 Відповісти
От причепилось СБУ до "кристально чистих та пухнастих" співробітників НАБУ. Це точно невиправданий тиск на "борцунів" з корупцією...
показати весь коментар
10.09.2025 14:42 Відповісти
 
 