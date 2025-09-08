Факти СБУ щодо "крота" Гусарова стосуються подій, що відбулись задовго до початку його роботи у НАБУ, - заява Бюро
У Національному антикорупційному бюро відреагували на оприлюднену СБУ інформацію щодо співробітника Центрального апарату НАБУ із закритого підрозділу Д-2, якого підозрюють в роботі на російські спецслужби. Йдеться про Віктора Гусарова.
Про це повідомили в НАБУ, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що НАБУ і САП підтримують виняткову важливість виявлення російських агентів у лавах усіх без винятку правоохоронних органах України, однак антикорупційні органи наголосили на необхідності дотримання всіх вимог законодавства під час проведення таких розслідувань.
"Оприлюднені СБУ докази кримінальних правопорушень вказаного співробітника стосуються подій, що відбулись задовго до початку його роботи у НАБУ. Будь-якої іншої інформації щодо його злочинних дій під час роботи у підрозділі "Д-2" НАБУ наразі не надавалось", - йдеться у заяві НАБУ.
Там також додали, що НАБУ очікує на всі наявні у СБУ матеріали справи щодо Гусарова.
Також до Служби безпеки направили запит щодо проведення допиту вказаного співробітника в межах розпочатого службового розслідування.
У Бюро пояснили, що ці матеріали й покази необхідні їм для завершення службового розслідування та ухвалення подальших адміністративних рішень.
Нагадаємо, напередодні СБУ оприлюднила додаткові матеріали у справі Гусарова.
Обшуки в НАБУ та САП
Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.
Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.
Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
А от у НАБУ та САП їх шукають посиленно, а, якщо не знаходять, то фабрикують та підтасовують.
І чому ж такий дивний перекос... Точно ж не у корумпованості СБУ? 😁
Прикинь, що він у той час там наборов, що зараз у кого з його підлеглих не ткни - злодюга з маєтками та гектарами земельних володінь.
Якийсь сраний кібербезпечник СБУ обзавівся власністю рівня колумбійського наркобарона.
Він розслідував корупційні схеми під час будівництва фортифікацій у регіоні.
ЗМІ пишуть, що тіло журналіста знайшли ввечері 5 вересня у його квартирі.
Олександр Тахтай - колишній головний редактор газети "Ямпільський край" та ексдепутат Ямпільської райради. У серпні 2025 року він повідомляв, що у вікно його дачі стріляли з невідомої зброї, а у квартирі знайшли димову гранату. На його думку, до нападу могли бути причетні працівник СБУ та офіцер чинного запасу.
У серпні у поліції Суспільному повідомили, що відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 ККУ "***********, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом". Як уточнили у відділі комунікації поліції Сумської області, станом на 6 вересня триває досудове розслідування по цій справі.