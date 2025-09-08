Факти СБУ щодо "крота" Гусарова стосуються подій, що відбулись задовго до початку його роботи у НАБУ, - заява Бюро

У Національному антикорупційному бюро відреагували на оприлюднену СБУ інформацію щодо співробітника Центрального апарату НАБУ із закритого підрозділу Д-2, якого підозрюють в роботі на російські спецслужби. Йдеться про Віктора Гусарова.

Про це повідомили в НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що НАБУ і САП підтримують виняткову важливість виявлення російських агентів у лавах усіх без винятку правоохоронних органах України, однак антикорупційні органи наголосили на необхідності дотримання всіх вимог законодавства під час проведення таких розслідувань.

"Оприлюднені СБУ докази кримінальних правопорушень вказаного співробітника стосуються подій, що відбулись задовго до початку його роботи у НАБУ. Будь-якої іншої інформації щодо його злочинних дій під час роботи у підрозділі "Д-2" НАБУ наразі не надавалось", - йдеться у заяві НАБУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд залишив під вартою співробітника НАБУ Гусарова

Там також додали, що НАБУ очікує на всі наявні у СБУ матеріали справи щодо Гусарова.

Також до Служби безпеки направили запит щодо проведення допиту вказаного співробітника в межах розпочатого службового розслідування.

У Бюро пояснили, що ці матеріали й покази необхідні їм для завершення службового розслідування та ухвалення подальших адміністративних рішень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є інформація, що з наступного тижня буде вручення підозр окремим детективам НАБУ, - Кривонос

Нагадаємо, напередодні СБУ оприлюднила додаткові матеріали у справі Гусарова.

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Детектив НАБУ Магамедрасулов про обшук СБУ: Були численні побої, з іншої квартири зникли гроші