Факти СБУ щодо "крота" Гусарова стосуються подій, що відбулись задовго до початку його роботи у НАБУ, - заява Бюро

НАБУ прокоментувало докази СБУ щодо свого затриманого посадовця

У Національному антикорупційному бюро відреагували на оприлюднену СБУ інформацію щодо співробітника Центрального апарату НАБУ із закритого підрозділу Д-2, якого підозрюють в роботі на російські спецслужби. Йдеться про Віктора Гусарова.

Про це повідомили в НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що НАБУ і САП підтримують виняткову важливість виявлення російських агентів у лавах усіх без винятку правоохоронних органах України, однак антикорупційні органи наголосили на необхідності дотримання всіх вимог законодавства під час проведення таких розслідувань.

"Оприлюднені СБУ докази кримінальних правопорушень вказаного співробітника стосуються подій, що відбулись задовго до початку його роботи у НАБУ. Будь-якої іншої інформації щодо його злочинних дій під час роботи у підрозділі "Д-2" НАБУ наразі не надавалось", - йдеться у заяві НАБУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд залишив під вартою співробітника НАБУ Гусарова

Там також додали, що НАБУ очікує на всі наявні у СБУ матеріали справи щодо Гусарова.

Також до Служби безпеки направили запит щодо проведення допиту вказаного співробітника в межах розпочатого службового розслідування.

У Бюро пояснили, що ці матеріали й покази необхідні їм для завершення службового розслідування та ухвалення подальших адміністративних рішень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є інформація, що з наступного тижня буде вручення підозр окремим детективам НАБУ, - Кривонос

Нагадаємо, напередодні СБУ оприлюднила додаткові матеріали у справі Гусарова.

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Детектив НАБУ Магамедрасулов про обшук СБУ: Були численні побої, з іншої квартири зникли гроші

НАБУ (5466) СБУ (13325) державна зрада (1771)
нема ніякого сумніву ,шо СБУ зайнялося маніпуляцією суспільної думки ...малюку ганьба персональна ,хвіст зеленого цуціка !!!
08.09.2025 22:08
08.09.2025 22:10
А коли його брали на роботу хто перевіряв і узгоджував?
08.09.2025 22:07
А коли його брали на роботу хто перевіряв і узгоджував?
08.09.2025 22:07
нема ніякого сумніву ,шо СБУ зайнялося маніпуляцією суспільної думки ...малюку ганьба персональна ,хвіст зеленого цуціка !!!
08.09.2025 22:08
08.09.2025 22:10
https://t.me/zelyazradnik/54988 Роман Напірко:
Зеленський сам по світогляду "риг" тітухан і у владу зауважте він набирає бувших "ригів", або хто був дотичний до них і дуже часто в тих так званих посадовців родичі або вата, або відкриті вороги і колаборанти! Янукович втік з країни, та бидломаса яка голосувала за нього осиротіли, а коли з'явився ******* на горизонті, то це стадо баранів аж з підскоком побігло за нього голосувати! Для цієї зеленої аморфної ***** Україна пустий звук! Їм скажи, вам пробачать борги за комуналку за всі роки, тільки президентом буде путін - вони погодяться!
08.09.2025 23:07
08.09.2025 22:11
Можно позвонить не самому Баканову, а Нодару Алояну (Нодар Тбилисский).
08.09.2025 22:16
риг ТАТАРОВ, рулєвой СБУ та й усіх ДБРів з ВАКСами- для чого вбив регіонала кореша ПОРТНОВА - щоб тось так тепер рулить оцим бардаком влади зЄльоних ригів?
08.09.2025 22:11
"Оприлюднені СБУ докази кримінальних правопорушень вказаного співробітника стосуються подій, що відбулись задовго до початку його роботи у НАБУ. Будь-якої іншої інформації щодо його злочинних дій під час роботи у підрозділі "Д-2" НАБУ наразі не надавалось", Джерело: https://censor.net/ua/n3572979

"Я раньше пачєму злой російскім агєнтом бил? Патамушта у мєня раньше вєласіпета нєбило я раньше в НАБУ нє служил!"
08.09.2025 22:13
саме так логіка огризання НАБУ просто вказує, що вони УСІ і імітують гру хєм по роялю... А от ноти ще не вивчили
08.09.2025 22:17
події 2012-2015р. яка сбу-шна бл.дь перевіряла цього кандидата?! мальок на себе, чи своїх дуполизів з рашистськими родаками і рашистським впливом, вийти не боїться?
08.09.2025 22:24
зараз мальок витягне з рукава щойно облизаного ним зрадника України, якого витягнув з ОАЕ в замін на гарантії особистої безпеки, кучу капусти і безперешкодного повернення, який буде підбрехувачем дези малька про рашистський вплив на детектива НАБУ.
08.09.2025 22:19
А за скількі особа з брудним минулим купила місце в НАБУ, не знаєте? Та за який час відбила ті вкладення?
08.09.2025 22:25
Кроти у СБУ СБУ принципово не цікавлять.

А от у НАБУ та САП їх шукають посиленно, а, якщо не знаходять, то фабрикують та підтасовують.

І чому ж такий дивний перекос... Точно ж не у корумпованості СБУ? 😁
08.09.2025 22:29
так мальок особисто тягав за вухо агента фсб, особисто (в парі з антимайданним мусорком) вбивав чученців і захистив вельмиповажну і сонцесяйну дупу гідранта. має довірених осіб з числа брихатних хенералів його відомства з рашистським зв'язками і їх фінансовим впливом на свою родину, які за його вказівкою дискредитують і кошмарять антикорупційні органи. мальок - 3,14дорок.
08.09.2025 22:46
Малюк за час служби в регіональних управліннях СБУ обіймав посади від оперуповноваженого до заступника начальника управління - начальника відділу з боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

Прикинь, що він у той час там наборов, що зараз у кого з його підлеглих не ткни - злодюга з маєтками та гектарами земельних володінь.

Якийсь сраний кібербезпечник СБУ обзавівся власністю рівня колумбійського наркобарона.
08.09.2025 22:53
мені якийсь сбушник погрожує
я його пихату бабу поругав за хамство
котедж за мільон, біля дач
завтра піду їбало бити
ця срань мамі звонила
таке не пробачаю
08.09.2025 23:08
Орли Малюка рвуть очко, щоб догодити Нашому Сонечку. Але це орли не ті ,що високо літають, а ті що гори обсирають
08.09.2025 22:40
А хіба має значення, коли саме сталися події?
08.09.2025 22:46
Якщо чекали вдалого моменту, щоб це вивалити, а раніше все влаштовувало, то дуже велике.
08.09.2025 22:54
У Сумах знайшли мертвим журналіста Олександра Тахтая, - Суспільне.

Він розслідував корупційні схеми під час будівництва фортифікацій у регіоні.

ЗМІ пишуть, що тіло журналіста знайшли ввечері 5 вересня у його квартирі.

Олександр Тахтай - колишній головний редактор газети "Ямпільський край" та ексдепутат Ямпільської райради. У серпні 2025 року він повідомляв, що у вікно його дачі стріляли з невідомої зброї, а у квартирі знайшли димову гранату. На його думку, до нападу могли бути причетні працівник СБУ та офіцер чинного запасу.

У серпні у поліції Суспільному повідомили, що відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 ККУ "***********, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом". Як уточнили у відділі комунікації поліції Сумської області, станом на 6 вересня триває досудове розслідування по цій справі.
08.09.2025 23:09
 
 