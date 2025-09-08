РУС
Факты СБУ о "кроте" Гусарове касаются событий, произошедших задолго до начала его работы в НАБУ, - заявление Бюро

НАБУ прокомментировало доказательства СБУ в отношении своего задержанного чиновника

В Национальном антикоррупционном бюро отреагировали на обнародованную СБУ информацию о сотруднике Центрального аппарата НАБУ из закрытого подразделения Д-2, которого подозревают в работе на российские спецслужбы. Речь идет о Викторе Гусарове.

Об этом сообщили в НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что НАБУ и САП поддерживают исключительную важность выявления российских агентов в рядах всех без исключения правоохранительных органах Украины, однако антикоррупционные органы подчеркнули необходимость соблюдения всех требований законодательства при проведении таких расследований.

"Обнародованные СБУ доказательства уголовных преступлений указанного сотрудника касаются событий, которые произошли задолго до начала его работы в НАБУ. Любой другой информации относительно его преступных действий во время работы в подразделении "Д-2" НАБУ пока не предоставлялось", - говорится в заявлении НАБУ.

Там также добавили, что НАБУ ожидает все имеющиеся у СБУ материалы дела в отношении Гусарова.

Также в Службу безопасности направили запрос о проведении допроса указанного сотрудника в рамках начатого служебного расследования.

В Бюро пояснили, что эти материалы и показания необходимы им для завершения служебного расследования и принятия дальнейших административных решений.

Напомним, накануне СБУ обнародовала дополнительные материалы по делу Гусарова.

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

НАБУ (4568) СБУ (20383) государственная измена (1624)
