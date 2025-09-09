СБУ обманула суспільство новиною про "крота" ФСБ у лавах НАБУ, - Шабунін
СБУ не інкримінує підозрюваному у держзраді Віктору Гусарову жодного епізоду співпраці з РФ за час роботи в НАБУ.
Про це у Фейсбуці повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.
"СБУ руками медіа знову обманули суспільство. Вже вкотре. Всі ж прочитали СБУшну новину про, цитую: "СБУ повідомила нові деталі щодо справи "крота" фсб у лавах НАБУ" Так от – СБУ "забули" вказати, що інкримінують підозрюваному епізоди за 2012-2015 рр. ЖОДНОГО епізоду за час роботи в НАБУ підозрюваному НЕ інкримінують!" - наголосив він.
Шабунін нагадав, що НАБУ з'явилося лише в квітні 2015 року, а Гусаров на той час у Бюро навіть не працював.
"Правда – аж геть інше, ніж СБУшне "кріт в лавах НАБУ"? Нагадаю, що так само СБУ і генпрокурор Зеленського обманули суспільство з "державною зрадою" іншого НАБУшника (Магамедрасулова). В підозрі ж державної зради немає – лише підготовка до торгівлі з рф (і навіть це обвинувачення СБУ сфальшувало)", - додав голова ЦПК.
Нагадаємо, напередодні СБУ оприлюднила додаткові матеріали у справі Гусарова.
Обшуки в НАБУ та САП
Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.
Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.
Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Тепер "історія повторюється"... З шабуні, правда, "Робесп"єр" - як з гімна -куля...", однак, треюа ж якось "бидло" налякать, щоб на Майдан не вийшло? От "зелені" і призначили "Робесп"єра кишенькового", за якого "народ" не підніметься... А "бидло" мовчатиме...
"Зеленський призначив 28-річного Давида Алояна заступником секретаря РНБО. Раніше він працював заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Все б нічого, але у молодого спеціаліста, родом з Луганська, вся родина перебуває в базі Миротворця: мама, тато, сестра, дядько - у всіх діючий бізнес на росії та в Луганську. І мешкають вони там же.
У Алояна вищий доступ секретності!
До речі, а за що СБУ затримало співробітника НАБУ Магамедрасулова? Чи не за те, що його батька підозрюють у спробі ведення бізнесу із суб'єктом росії?!"
@ Алоян Манвел Алоевич / Алоян Манвел Алойович / Aloyan Manvel Aloevich
Дата рождения: 23.08.1974
--------------
ФАКТЫ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ УКРАИНЫ:
23.11.2020: в сторону рф (страна-агрессор) через пункт пропуска Новошахтинск (документ: EH890843 (Украина), выдан 19.09.2012)14.08.2023: со стороны рф (страна-агрессор) через пункт пропуска Новошахтинск (документ: 6024375628 (Россия), выдан 08.07.2023)21.04.2015 03:28: со стороны рф (страна-агрессор) на автомобиле ВВ0505АТ через пункт пропуска Новошахтинск (документ: ЕН890843 (Украина))25.07.2015 22:10: в сторону рф (страна-агрессор) на автомобиле ВВ5950ВО через пункт пропуска Новошахтинск (документ: ЕН890843 (Украина))14.08.2016 01:59: в сторону рф (страна-агрессор) на автомобиле BB8769CE через пункт пропуска Гуково (документ: EH890843 (Украина), выдан 19.09.2012)16.08.2016 01:30: со стороны рф (страна-агрессор) на автомобиле BB8769CE через пункт пропуска Гуково (документ: EH890843 (Украина), выдан 19.09.2012)30.10.2017 22:37: со стороны рф (страна-агрессор) на автомобиле BB3652CM через пункт пропуска Новошахтинск (документ: EH890843 (Украина), выдан 19.09.2012)09.08.2023 16:36: в сторону рф (страна-агрессор) на автомобиле A116YT через пункт пропуска Новошахтинск (документ: 6024375628 (Россия), выдан 08.07.2023)09.08.2023 19:05: со стороны рф (страна-агрессор) на автомобиле A116YT через пункт пропуска Гуково (документ: 6024375628 (Россия), выдан 08.07.2023)14.08.2023 09:30: в сторону рф (страна-агрессор) на автомобиле A116YT через пункт пропуска Гуково (документ: 6024375628 (Россия), выдан 08.07.2023)18.08.2023 22:27: в сторону рф (страна-агрессор) на автомобиле A116YT через пункт пропуска Гуково (документ: 6024375628 (Россия), выдан 08.07.2023)19.08.2023 05:50: со стороны рф (страна-агрессор) на автомобиле A116YT через пункт пропуска Гуково (документ: 6024375628 (Россия), выдан 08.07.2023)
Источник: https://myrotvorets.center/4476131-5000000-porushnykiv-derzhavnoho-kordonu-ukra/ /4476131-5000000-porushnykiv-derzhavnoho-kordonu-ukra/
###dpsr5k
--------------
Код ДРФО: 2726312375
ИНН рф: 940600155670
ИП Алоян Манвел Алоевич зарегистрирован(а) 12 января 2023 года по адресу Луганская Народная респ., г. Алчевск. ИП Алоян Манвел Алоевич присвоен ИНН 940600155670, ОГРНИП 323940100067535, ОКПО 0111100992. Основным видом деятельности ИП Алоян Манвел Алоевич по ОКВЭД является: 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. На 8 сентября 2025 года предприниматель не действует. https://saby.ru/profile/940600155670
Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений.
Я все правильно зрозумів?
СБУ, яка неодноразово викривала в своїх рядах на топ посадах російських агентів та досі немає питань до лейтенанта Баканова, гіперактивно шукає російський слід в НАБУ, це відбувається після невдалої спроби протягнути закон який руйнує незалежність НАБУ від банкової?
НАБУ, яке як всім відомо координується США, треба зруйнувати бо там один слідчий має батька, який має переписку чи то про Узбекистан чи Дагестан стосовно продажу технічної коноплі?
Тепер один за одним провладні блогері пишуть про НАБУ це майже проросійська контора, ви серйозно???
А ось цих всіх блогерів синхронно не турбує ціла грядка нардепів від ОПЗЖ, які досі в унісон з слугами Зеленського голосують?
Не турбує цілий Татаров в ОПУ?
В яку шизофренію ви намагаєтесь погрузити людей?