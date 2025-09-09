УКР
СБУ обманула суспільство новиною про "крота" ФСБ у лавах НАБУ, - Шабунін

Затримання працівника НАБУ Гусарова. Що каже Шабунін?

СБУ не інкримінує підозрюваному у держзраді Віктору Гусарову жодного епізоду співпраці з РФ за час роботи в НАБУ.

Про це у Фейсбуці повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"СБУ руками медіа знову обманули суспільство. Вже вкотре. Всі ж прочитали СБУшну новину про, цитую: "СБУ повідомила нові деталі щодо справи "крота" фсб у лавах НАБУ" Так от – СБУ "забули" вказати, що інкримінують підозрюваному епізоди за 2012-2015 рр. ЖОДНОГО епізоду за час роботи в НАБУ підозрюваному НЕ інкримінують!" - наголосив він.

Шабунін нагадав, що НАБУ з'явилося лише в квітні 2015 року, а Гусаров на той час у Бюро навіть не працював.

"Правда – аж геть інше, ніж СБУшне "кріт в лавах НАБУ"? Нагадаю, що так само СБУ і генпрокурор Зеленського обманули суспільство з "державною зрадою" іншого НАБУшника (Магамедрасулова). В підозрі ж державної зради немає – лише підготовка до торгівлі з рф (і навіть це обвинувачення СБУ сфальшувало)", - додав голова ЦПК.

Читайте: Факти СБУ щодо "крота" Гусарова стосуються подій, що відбулись задовго до початку його роботи у НАБУ, - заява Бюро

Нагадаємо, напередодні СБУ оприлюднила додаткові матеріали у справі Гусарова.

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Читайте також: СБУ замовила ще один новенький позашляховик з проблисковими маячками за 2,8 мільйона

Затримання працівника НАБУ Гусарова. Що каже Шабунін?

Автор: 

НАБУ (5468) СБУ (13332) Шабунін Віталій (608)
Бариги на крові Українців, стефанчуки+зеленський з помічниками ригоАНАЛІВ, використали СБУ, суто для власних, політичних потреб, щоб нагадити Національним інтересам України, просто, як туалетний папір!!!!
09.09.2025 10:50 Відповісти
НАБУ в печінках їм сидить бо це найбільш корумпована влада в історії Европи
09.09.2025 10:52 Відповісти
хіба це вперше? зелена наволоч бреше на ходу придумуючи будь яку дурку. І ця туфта зовстім не мусить мати під собою хоч якийсь грунт. Як приклад - Порох убив брата. 4000 доларів зарплати учителів. Це якісь кози серливі. Своїми бебешками загатили всю країну.
09.09.2025 10:57 Відповісти
Бариги на крові Українців, стефанчуки+зеленський з помічниками ригоАНАЛІВ, використали СБУ, суто для власних, політичних потреб, щоб нагадити Національним інтересам України, просто, як туалетний папір!!!!
09.09.2025 10:50 Відповісти
НАБУ в печінках їм сидить бо це найбільш корумпована влада в історії Европи
09.09.2025 10:52 Відповісти
А ви, я так розумію, професор з історії Європи?
09.09.2025 11:07 Відповісти
Тут не потрібно бути професором історії Європи, а потрібно читати новини у відкритому доступі і все буде зрозуміло. Чого тільки варті мародерства бізнес-партнерів Боневтіка міндічі, які крали мільярди на дронах. Чи кум Боневтіка чернишов, який крав і краде мільярди, навіть не відсторонений від посади. Чи поставлені Боневтіком керівники областей, які тисячами тон мародерили гуманітарку, частину якої переварили через свої магазини, а частина просто пропала. І це тільки відомі факти. Недавно ще Трамп говорпив про мільярди доларів США вкрадених владою, а щоб не дати можливість повністю розкрити кількість вкраденого, Боневтік віддав Трампу корисні копалили, які на виборах обіцяв дітям.
09.09.2025 11:27 Відповісти
хіба це вперше? зелена наволоч бреше на ходу придумуючи будь яку дурку. І ця туфта зовстім не мусить мати під собою хоч якийсь грунт. Як приклад - Порох убив брата. 4000 доларів зарплати учителів. Це якісь кози серливі. Своїми бебешками загатили всю країну.
09.09.2025 10:57 Відповісти
В жОПі починають підозрювати що довгий язик Шабуніна-державний зрадник.
09.09.2025 10:58 Відповісти
атака на НАБУ продовжується і оберти не зменшуються
09.09.2025 10:59 Відповісти
якби не Шабуній то ти б навіть і не знав, що така куйня робиться, так що подякуй йому
09.09.2025 11:08 Відповісти
Це ти про що? Про "Баригу, який на крові наживається"? Чи про "Свинарчуків"?
09.09.2025 11:11 Відповісти
про суперову реформу прокурорів імені шабуні у 2019-2020, які йому зараз підозри шльопають
09.09.2025 11:27 Відповісти
Вислів чув: "Революція пожирає власних дітей...". Це стосується і "контреволюції"... У свій час "жірондисти" були саме "контревоюлюцією" - бо "якобінців" "трохи занесло" на грунті "радикалізму". І їм почали рубать голови - одним з перших на гільйотину потрапив Робесп"єр...
Тепер "історія повторюється"... З шабуні, правда, "Робесп"єр" - як з гімна -куля...", однак, треюа ж якось "бидло" налякать, щоб на Майдан не вийшло? От "зелені" і призначили "Робесп"єра кишенькового", за якого "народ" не підніметься... А "бидло" мовчатиме...
09.09.2025 12:26 Відповісти
Опа, це у нас тут "військовий на папері" та псевдобрець з корупцією свою "експертну думку" висловлює. Віталік, ти б краще своєю кримінальною справою займався, бо Гусаров, судячи з усього, такий же "не причетний" приблизно як і ти...
показати весь коментар
Одна корумпована шарага воює з іншою корумпованою шарагою.
09.09.2025 11:09 Відповісти
@ (цитата джерела):
"Зеленський призначив 28-річного Давида Алояна заступником секретаря РНБО. Раніше він працював заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Все б нічого, але у молодого спеціаліста, родом з Луганська, вся родина перебуває в базі Миротворця: мама, тато, сестра, дядько - у всіх діючий бізнес на росії та в Луганську. І мешкають вони там же.
У Алояна вищий доступ секретності!
До речі, а за що СБУ затримало співробітника НАБУ Магамедрасулова? Чи не за те, що його батька підозрюють у спробі ведення бізнесу із суб'єктом росії?!"

@ Алоян Манвел Алоевич / Алоян Манвел Алойович / Aloyan Manvel Aloevich

Дата рождения: 23.08.1974
--------------
ФАКТЫ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ УКРАИНЫ:

23.11.2020: в сторону рф (страна-агрессор) через пункт пропуска Новошахтинск (документ: EH890843 (Украина), выдан 19.09.2012)14.08.2023: со стороны рф (страна-агрессор) через пункт пропуска Новошахтинск (документ: 6024375628 (Россия), выдан 08.07.2023)21.04.2015 03:28: со стороны рф (страна-агрессор) на автомобиле ВВ0505АТ через пункт пропуска Новошахтинск (документ: ЕН890843 (Украина))25.07.2015 22:10: в сторону рф (страна-агрессор) на автомобиле ВВ5950ВО через пункт пропуска Новошахтинск (документ: ЕН890843 (Украина))14.08.2016 01:59: в сторону рф (страна-агрессор) на автомобиле BB8769CE через пункт пропуска Гуково (документ: EH890843 (Украина), выдан 19.09.2012)16.08.2016 01:30: со стороны рф (страна-агрессор) на автомобиле BB8769CE через пункт пропуска Гуково (документ: EH890843 (Украина), выдан 19.09.2012)30.10.2017 22:37: со стороны рф (страна-агрессор) на автомобиле BB3652CM через пункт пропуска Новошахтинск (документ: EH890843 (Украина), выдан 19.09.2012)09.08.2023 16:36: в сторону рф (страна-агрессор) на автомобиле A116YT через пункт пропуска Новошахтинск (документ: 6024375628 (Россия), выдан 08.07.2023)09.08.2023 19:05: со стороны рф (страна-агрессор) на автомобиле A116YT через пункт пропуска Гуково (документ: 6024375628 (Россия), выдан 08.07.2023)14.08.2023 09:30: в сторону рф (страна-агрессор) на автомобиле A116YT через пункт пропуска Гуково (документ: 6024375628 (Россия), выдан 08.07.2023)18.08.2023 22:27: в сторону рф (страна-агрессор) на автомобиле A116YT через пункт пропуска Гуково (документ: 6024375628 (Россия), выдан 08.07.2023)19.08.2023 05:50: со стороны рф (страна-агрессор) на автомобиле A116YT через пункт пропуска Гуково (документ: 6024375628 (Россия), выдан 08.07.2023)

Источник: https://myrotvorets.center/4476131-5000000-porushnykiv-derzhavnoho-kordonu-ukra/ /4476131-5000000-porushnykiv-derzhavnoho-kordonu-ukra/
###dpsr5k
--------------

Код ДРФО: 2726312375
ИНН рф: 940600155670

ИП Алоян Манвел Алоевич зарегистрирован(а) 12 января 2023 года по адресу Луганская Народная респ., г. Алчевск. ИП Алоян Манвел Алоевич присвоен ИНН 940600155670, ОГРНИП 323940100067535, ОКПО 0111100992. Основным видом деятельности ИП Алоян Манвел Алоевич по ОКВЭД является: 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. На 8 сентября 2025 года предприниматель не действует. https://saby.ru/profile/940600155670

Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений.
09.09.2025 11:20 Відповісти
декому Шабунін "коле" сраку...і їм байдуже на те що каже Шабунін, байдуже на Баканова який зі своїм корєшем Зе злили південь України за лічені години
09.09.2025 11:35 Відповісти
У СБУ другі завдання. Слідити за опозицією, та членами їхніх родин, та забезпечувати безперешкодний виїзд "слуг" та союзників Зе&ОПи.

09.09.2025 11:40 Відповісти
В підтримку не так Шабуніна, як за НАБУ - військовий https://t.me/zelenicholovichky/11877 Олександр Погребиський:
Я все правильно зрозумів?
СБУ, яка неодноразово викривала в своїх рядах на топ посадах російських агентів та досі немає питань до лейтенанта Баканова, гіперактивно шукає російський слід в НАБУ, це відбувається після невдалої спроби протягнути закон який руйнує незалежність НАБУ від банкової?
НАБУ, яке як всім відомо координується США, треба зруйнувати бо там один слідчий має батька, який має переписку чи то про Узбекистан чи Дагестан стосовно продажу технічної коноплі?
Тепер один за одним провладні блогері пишуть про НАБУ це майже проросійська контора, ви серйозно???
А ось цих всіх блогерів синхронно не турбує ціла грядка нардепів від ОПЗЖ, які досі в унісон з слугами Зеленського голосують?
Не турбує цілий Татаров в ОПУ?
В яку шизофренію ви намагаєтесь погрузити людей?
09.09.2025 11:41 Відповісти
Згоден з цим. Але навіщо захищати так палко людину, яка можливо є шпигуном. Це функція адвоката доводити щось в суді. НАБУ хай ловить корупціонерів
09.09.2025 11:49 Відповісти
Мені одному здається, що це якась дурня? Коли хтось каже - так можливо він був шпигуном рфії до того як став працювати в НАБУ, але зараз все добре
09.09.2025 11:47 Відповісти
Була би стаття, а людину знайдуть...
09.09.2025 12:12 Відповісти
 
 