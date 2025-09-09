СБУ обманула суспільство новиною про "крота" ФСБ у лавах НАБУ, - Шабунін

СБУ не інкримінує підозрюваному у держзраді Віктору Гусарову жодного епізоду співпраці з РФ за час роботи в НАБУ.

передає Цензор.НЕТ.

"СБУ руками медіа знову обманули суспільство. Вже вкотре. Всі ж прочитали СБУшну новину про, цитую: "СБУ повідомила нові деталі щодо справи "крота" фсб у лавах НАБУ" Так от – СБУ "забули" вказати, що інкримінують підозрюваному епізоди за 2012-2015 рр. ЖОДНОГО епізоду за час роботи в НАБУ підозрюваному НЕ інкримінують!" - наголосив він.

Шабунін нагадав, що НАБУ з'явилося лише в квітні 2015 року, а Гусаров на той час у Бюро навіть не працював.

"Правда – аж геть інше, ніж СБУшне "кріт в лавах НАБУ"? Нагадаю, що так само СБУ і генпрокурор Зеленського обманули суспільство з "державною зрадою" іншого НАБУшника (Магамедрасулова). В підозрі ж державної зради немає – лише підготовка до торгівлі з рф (і навіть це обвинувачення СБУ сфальшувало)", - додав голова ЦПК.

Нагадаємо, напередодні СБУ оприлюднила додаткові матеріали у справі Гусарова.

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

