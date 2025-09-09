СБУ обманула общество новостью о "кроте" ФСБ в рядах НАБУ, - Шабунин

СБУ не инкриминирует подозреваемому в госизмене Виктору Гусарову никакого эпизода сотрудничества с РФ за время работы в НАБУ.

Об этом в Фейсбуке сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"СБУ руками медиа снова обманули общество. В который раз. Все же прочитали СБУшную новость, цитирую: "СБУ сообщила новые детали по делу "крота" фсб в рядах НАБУ". Так вот – СБУ "забыли" указать, что инкриминируют подозреваемому эпизоды за 2012-2015 гг. НИКАКОГО эпизода за время работы в НАБУ подозреваемому не инкриминируют!" - подчеркнул он.

Шабунин напомнил, что НАБУ появилось только в апреле 2015 года, а Гусаров в то время в Бюро даже не работал.

"Правда - совсем другое, чем СБУшное "крот в рядах НАБУ"? Напомню, что так же СБУ и генпрокурор Зеленского обманули общество с "государственной изменой" другого НАБУшника (Магамедрасулова). В подозрении же государственной измены нет - только подготовка к торговле с РФ (и даже это обвинение СБУ сфальсифицировало)", - добавил глава ЦПК.

Напомним, накануне СБУ обнародовала дополнительные материалы по делу Гусарова.

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 г. у сотрудников НАБУ без постановления суда происходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов ​​разоблачен на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал в направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

