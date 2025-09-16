Переписав на тещу: керівник ТЦК на Львівщині не вказав у деклараціях майно на понад 6 млн грн. ФОТОрепортаж
Працівники ДБР викрили заступника начальника Львівського обласного ТЦК та СП, на момент викриття - виконуючого обов'язки керівника, який приховав у декларації будинок та земельну ділянку. Майно він переписав на тещу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Як зазначається, у 2023–2024 роках посадовець умисно не задекларував 0,025 га земельної ділянки та житловий будинок площею 139 кв. м. у Львівському районі, зведений на цій ділянці. Об’єкти були оформлені на тещу, проте фактично використовувалися самим декларантом та членами його сім’ї як місце проживання. Загальна вартість незадекларованого майна перевищує 6 млн грн.
"Слідство має підстави вважати, що придбання цього майна виглядає сумнівним, адже задекларовані доходи посадовця та його родини не відповідають реальній вартості нерухомості. Тож, за ініціативи Бюро Національне агентство з питань запобігання корупції призначило повну перевірку способу життя керівника ТЦК", - йдеться у повідомленні.
Наразі на майно фігуранта накладено арешт.
Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації). Санкція статті передбачає найсуворіше покарання у вигляді обмеження волі до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Також ДБР перевіряє інформацію щодо незадекларованого автомобіля Mersedes, який зареєстрований на батька посадовця. Фактично доходи родича не підтверджують можливості придбання такого транспортного засобу. Авто полковник купив у 2021 році, під час перебування на посаді командира однієї із військових частин. Приблизна вартість автомобіля - 18 тисяч доларів США.
Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
усе ж зрозуміло - зареєстрував на інших, шоби ввести ворога в оману
А, ой, прочитав текст. Вибачте, побачив ТЦК і думав це про ухилянтів. Полковник не винен - головне зараз це захист Батьківщини, а такі питання можна вирішити й після війни.
Звертатись "для переймання досвідом" до такого собі олександра чепурного з міста Лозова.
Працював "рішала" в ДАІ м. Лозова та "рішав питання", коли розігнали пішов "рішала" до МРЕО "рішав питання" і там, коли розігнали МРЕО "рішала" на фронт не пішов (бо там "рішати питання" не можна), і пішов "рішала" у 2022 році в РЦК та СП кухарем.
Кухар багато "не порішає" і став "рішала" за рік МАЙОРОМ ЗСУ, (був рядовим став майор) і одраз начальником відділення РЦК та СП вже "порішав"собі Lexus RX450h за 24000$. Службову "порішав" Toyota RAV4 ціною 32 000 $. До речі "відстрочка" не дорого на півроку всього 4 000$.
Девіз у нього простий: "Якщо в тебе досі немає 10-15 мільйонів, то ти - лох".
📌 Що виявили слідчі?
▪BMW X6 2023 року вартістю близько $100 000
▪ Toyota Camry Hybrid 2022 року за $50 000
▪Соболина шуба для дружини з цінником у десятки тисяч доларів
Усе це оформлено на близьких осіб - типова схема для уникнення декларування.
Прокурор САП уже звернувся до Вищого антикорупційного суду із позовом про цивільну конфіскацію майна на понад 4,8 млн грн. Наразі на активи накладено арешт.
💸 Мобілізація "за прайсом": як працювала схема
Ще під час керівництва Лозівським ТЦК, а згодом - і Харківським, Требесов запровадив систему "вибіркової мобілізації". Місцеві мешканці скаржилися: "Є гроші - сидиш удома. Немає - пакуй рюкзак."
Вартість "послуг":
▪ $5000 - відстрочка або звільнення з ТЦК
▪ $1500 - зняття авто з військового обліку
▪ $1000 - "непомітність" у системі "Оберіг"
Ці "тарифи" відкрито обговорюються у Харкові та Лозовій.
Більше того, за даними джерел, Требесов "обкладав даниною" директорів підприємств - за регулярні "внески" їхнім працівникам гарантували недоторканність. Призначений вже начальником ТЦК Чернігова.