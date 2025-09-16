УКР
2 933 30

Переписав на тещу: керівник ТЦК на Львівщині не вказав у деклараціях майно на понад 6 млн грн. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР викрили заступника начальника Львівського обласного ТЦК та СП, на момент викриття - виконуючого обов'язки керівника, який приховав у декларації будинок та земельну ділянку. Майно він переписав на тещу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, у 2023–2024 роках посадовець умисно не задекларував 0,025 га земельної ділянки та житловий будинок площею 139 кв. м. у Львівському районі, зведений на цій ділянці. Об’єкти були оформлені на тещу, проте фактично використовувалися самим декларантом та членами його сім’ї як місце проживання. Загальна вартість незадекларованого майна перевищує 6 млн грн.

"Слідство має підстави вважати, що придбання цього майна виглядає сумнівним, адже задекларовані доходи посадовця та його родини не відповідають реальній вартості нерухомості. Тож, за ініціативи Бюро Національне агентство з питань запобігання корупції призначило повну перевірку способу життя керівника ТЦК", - йдеться у повідомленні.

Наразі на майно фігуранта накладено арешт.

Майно очільника ТЦК
Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації). Санкція статті передбачає найсуворіше покарання у вигляді обмеження волі до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також ДБР перевіряє інформацію щодо незадекларованого автомобіля Mersedes, який зареєстрований на батька посадовця. Фактично доходи родича не підтверджують можливості придбання такого транспортного засобу. Авто полковник купив у 2021 році, під час перебування на посаді командира однієї із військових частин. Приблизна вартість автомобіля - 18 тисяч доларів США.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

+12
чого до інваліда домахалися?
усе ж зрозуміло - зареєстрував на інших, шоби ввести ворога в оману
показати весь коментар
16.09.2025 10:17 Відповісти
+9
Кляті ухилянти, чекають асвабадітєлєй, буряти прийдуть, гнати на Варшаву, кадирівці, дупи!

А, ой, прочитав текст. Вибачте, побачив ТЦК і думав це про ухилянтів. Полковник не винен - головне зараз це захист Батьківщини, а такі питання можна вирішити й після війни.
показати весь коментар
16.09.2025 10:20 Відповісти
+7
Так такие про бурятов больше всего и орут, пардон сейчас новый тренд чеченцы". Они за себя бояться, " злой чечен" не полезет в хрущевку грабить.
показати весь коментар
16.09.2025 10:28 Відповісти
васпітан на чістам слівачнам маслє...
показати весь коментар
16.09.2025 10:16 Відповісти
Як такий боров міг керувати військовою організацією?
показати весь коментар
16.09.2025 11:43 Відповісти
чого до інваліда домахалися?
усе ж зрозуміло - зареєстрував на інших, шоби ввести ворога в оману
показати весь коментар
16.09.2025 10:17 Відповісти
Капець який він боров.
показати весь коментар
16.09.2025 10:18 Відповісти
не вірю,це все іпсо
показати весь коментар
16.09.2025 10:18 Відповісти
Там є ікона Богоматері. Не грішіть
показати весь коментар
16.09.2025 10:56 Відповісти
Як теща за три роки розкрутилась! - може давати бізнес- уроки
показати весь коментар
16.09.2025 10:19 Відповісти
мабуть герой війни,тричі вагітний інвалід та просто талановитий зять у цієї золотої тещі,по ночах грав на біржах щоб підти до ес підготовленим
показати весь коментар
16.09.2025 10:19 Відповісти
Кляті ухилянти, чекають асвабадітєлєй, буряти прийдуть, гнати на Варшаву, кадирівці, дупи!

А, ой, прочитав текст. Вибачте, побачив ТЦК і думав це про ухилянтів. Полковник не винен - головне зараз це захист Батьківщини, а такі питання можна вирішити й після війни.
показати весь коментар
16.09.2025 10:20 Відповісти
Як за один рік стати з солдата майором, з кухаря начальником РЦК та СП Київського району м. Харків.

Звертатись "для переймання досвідом" до такого собі олександра чепурного з міста Лозова.

Працював "рішала" в ДАІ м. Лозова та "рішав питання", коли розігнали пішов "рішала" до МРЕО "рішав питання" і там, коли розігнали МРЕО "рішала" на фронт не пішов (бо там "рішати питання" не можна), і пішов "рішала" у 2022 році в РЦК та СП кухарем.

Кухар багато "не порішає" і став "рішала" за рік МАЙОРОМ ЗСУ, (був рядовим став майор) і одраз начальником відділення РЦК та СП вже "порішав"собі Lexus RX450h за 24000$. Службову "порішав" Toyota RAV4 ціною 32 000 $. До речі "відстрочка" не дорого на півроку всього 4 000$.

Девіз у нього простий: "Якщо в тебе досі немає 10-15 мільйонів, то ти - лох".
показати весь коментар
16.09.2025 10:22 Відповісти
Так такие про бурятов больше всего и орут, пардон сейчас новый тренд чеченцы". Они за себя бояться, " злой чечен" не полезет в хрущевку грабить.
показати весь коментар
16.09.2025 10:28 Відповісти
Був солдатом -став майором. → А взагалі то всі ці "майори" та інші "ахфіцери" - просто звичайні самозванці тому, що згідно статті 92 Конституції військові звання визачаються згідно закону, але закону такого не існує, тому можете користуватися цим в судах в разі якихось справ з так заним "тцк".
показати весь коментар
16.09.2025 10:31 Відповісти
Не#уєво зараз розкручуються на пограбунку українців різні незаконні воєнізовані формування (стаття 260 ККУ) → накшталт так званого "тцк".
показати весь коментар
16.09.2025 10:23 Відповісти
Елітні авто, кеш у доларах та торгівля мобілізацією - саме так виглядала служба у ТЦК для ексначальника Харківського обласного центру комплектування Артема Требесова з міста Лозова. Як встановило Державне бюро розслідувань у співпраці з НАЗК, під час перебування на посаді Требесов та його родичі стали власниками розкішного майна, походження якого не підтверджене легальними доходами.

📌 Що виявили слідчі?
BMW X6 2023 року вартістю близько $100 000
Toyota Camry Hybrid 2022 року за $50 000
Соболина шуба для дружини з цінником у десятки тисяч доларів
Усе це оформлено на близьких осіб - типова схема для уникнення декларування.

Прокурор САП уже звернувся до Вищого антикорупційного суду із позовом про цивільну конфіскацію майна на понад 4,8 млн грн. Наразі на активи накладено арешт.

💸 Мобілізація "за прайсом": як працювала схема

Ще під час керівництва Лозівським ТЦК, а згодом - і Харківським, Требесов запровадив систему "вибіркової мобілізації". Місцеві мешканці скаржилися: "Є гроші - сидиш удома. Немає - пакуй рюкзак."

Вартість "послуг":
$5000 - відстрочка або звільнення з ТЦК
$1500 - зняття авто з військового обліку
$1000 - "непомітність" у системі "Оберіг"
Ці "тарифи" відкрито обговорюються у Харкові та Лозовій.

Більше того, за даними джерел, Требесов "обкладав даниною" директорів підприємств - за регулярні "внески" їхнім працівникам гарантували недоторканність. Призначений вже начальником ТЦК Чернігова.
показати весь коментар
16.09.2025 10:24 Відповісти
Шось походе на туфту))) менше 20-ки за відстрочку вже давно ніхто не просить. Схоже на вброс
показати весь коментар
16.09.2025 10:42 Відповісти
Ексначальника Шевченківського районного ТЦК та СП Харкова Артура Воронцова з міста Лозова, який наразі очолює Ізюмський ТЦК та СП Харківської області прокурором САП до Вищого антикорупційного суду заявлено позов про визнання необґрунтованими активів на суму 3,4 млн грн та їх стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація), що формально належать родичу, але фактично використовуються родиною колишнього керівника районного ТЦК та СП міста Харкова», - інформує прокуратура. Згідно з позовом, у власності тещі керівника районного ТЦК та СП перебуває два нових люксових автомобіля загальною вартістю 3,42 млн грн, що були придбані у 2022-2023 роках. Проте з'ясувалося, що фактично указаними автівками користувався посадовець та його близькі особи. За даними САП, керівник ТЦК та його родичі не мали достатньо коштів та доходів для придбання вказаних автівок йдеться про автомобіль Toyota Camry Hybrid 2022 року випуску та Lexus NX200 2023 року випуску, яку оформлені на тещу Воронцова Олену Ареф'єву.
показати весь коментар
16.09.2025 10:36 Відповісти
В цій новині прекрасне все: обличчя ******** України. Такі як "Порохобандерівець" будуть культями асфальт шкрябати в підземних переходах - вже в Києві можна побачити інколи, а оці хлопи бужуть поважними людьми та "героями війни". І ніхто їм нічого не зробить - кішка тонка
показати весь коментар
16.09.2025 10:37 Відповісти
Оці шо асфальт шкрябають в переходах - це 99% що фейкові військові, ще держава не в тому стані, аби не надавати допомогу.
показати весь коментар
16.09.2025 10:41 Відповісти
Звісно є і фейкові... Але я взагалі. Державі, в принципі, пофігу...
показати весь коментар
16.09.2025 10:48 Відповісти
Та всім державам завжди в цілому пофігу, але поки є гроші, то все ж не зовсім пофігу. От коли гроші закінчаться, тоді й будуть культі по асфальту. Ну, звісно, від пана полковника на протези не заберуть, морди лишаться круглими й гарними.
показати весь коментар
16.09.2025 10:52 Відповісти
Оце доречі читав спогади безробітних 1920-х років у Польщі, то там багато хто пише - "ходжу без роботи, з голоду здихаю, ніякої допомоги, а буржуї на машинах катаються, а я ж за Польщу бився, як так". Так що такі правила життя, всюди й завжди однаково. Але поки гроші в країні є, то всім більш-менш вистачає.
показати весь коментар
16.09.2025 10:55 Відповісти
Не розганяйте ІПСО, це все неправда і не системні випадки. Правда ж, Сирський? 😂😂
показати весь коментар
16.09.2025 10:40 Відповісти
То він збирав для " побратимів " на Фронт .але випадково дісталося тещі...
показати весь коментар
16.09.2025 10:50 Відповісти
Нічо собі яка хатина й коритце
показати весь коментар
16.09.2025 10:54 Відповісти
Треба було на кота переписувати
показати весь коментар
16.09.2025 11:02 Відповісти
фу якось не по тцк-вськи в таунхаусі жити.
показати весь коментар
16.09.2025 11:13 Відповісти
Варто лише подитвитися на цього тцкашника.І все стане зрозуміло.
показати весь коментар
16.09.2025 11:53 Відповісти
Там на кота ще досить чого переписано .
показати весь коментар
16.09.2025 11:57 Відповісти
І не боїться гад того бурята, що двері вибиває, простий Микола з сільської хати чи хрущовки має боятися, а ці навколо Києва, Львова та Одеси будують маєтки за мільйони чи десятки мільйонів під час війни, значить на 100% переконані, що бурят, який вибиває двері це така собі байка-лякалка для дурного Миколи, аби випхати його на фронт
показати весь коментар
16.09.2025 12:02 Відповісти
І всі ці люди за кого голосували у 2019 році? І за кого проголосують на наступних?
показати весь коментар
16.09.2025 13:22 Відповісти
 
 