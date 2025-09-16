Переписав на тещу: керівник ТЦК на Львівщині не вказав у деклараціях майно на понад 6 млн грн. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР викрили заступника начальника Львівського обласного ТЦК та СП, на момент викриття - виконуючого обов'язки керівника, який приховав у декларації будинок та земельну ділянку. Майно він переписав на тещу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, у 2023–2024 роках посадовець умисно не задекларував 0,025 га земельної ділянки та житловий будинок площею 139 кв. м. у Львівському районі, зведений на цій ділянці. Об’єкти були оформлені на тещу, проте фактично використовувалися самим декларантом та членами його сім’ї як місце проживання. Загальна вартість незадекларованого майна перевищує 6 млн грн.

"Слідство має підстави вважати, що придбання цього майна виглядає сумнівним, адже задекларовані доходи посадовця та його родини не відповідають реальній вартості нерухомості. Тож, за ініціативи Бюро Національне агентство з питань запобігання корупції призначило повну перевірку способу життя керівника ТЦК", - йдеться у повідомленні.

Наразі на майно фігуранта накладено арешт.











Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації). Санкція статті передбачає найсуворіше покарання у вигляді обмеження волі до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також ДБР перевіряє інформацію щодо незадекларованого автомобіля Mersedes, який зареєстрований на батька посадовця. Фактично доходи родича не підтверджують можливості придбання такого транспортного засобу. Авто полковник купив у 2021 році, під час перебування на посаді командира однієї із військових частин. Приблизна вартість автомобіля - 18 тисяч доларів США.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.