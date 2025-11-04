РУС
"Слуга народа" Соболевский задекларировал миллионы без объяснений происхождения и годами не декларирует премиум-авто, - СМИ. ФОТО

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета, депутат облсовета от "Слуги народа" Юрий Соболевский за один год разбогател на более чем 3,5 млн грн – эти деньги без объяснения происхождения, в основном в форме валютной наличности, задекларировал сам чиновник. Также несоизмеримый с официальными доходами элитный образ жизни демонстрирует семья Соболевского в соцсетях: это многочисленные зарубежные поездки и пользование автомобилем премиум-класса, оформленным на тестя-пенсионера.

Об этом говорится в расследовании "Схем", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В расследовании "Схем" говорится, что в 2019 году во время выборов Юрий Соболевский был назначен представителем кандидата в президенты Владимира Зеленского в Херсонской области, Крыму и Севастополе. Он также был руководителем избирательного штаба партии "Слуга народа" в Херсонской области. В том же году, после победы Зеленского, Соболевский стал советником тогдашнего главы Кировоградской облгосадминистрации Андрея Балоня. В тот же период Соболевский возглавил отдел в Главном управлении Госгеокадастра в Кировоградской области.

Соболевский и Зеленский

В своей декларации за 2019 год Юрий Соболевский указал наличными 50 тысяч долларов, 40 тысяч евро и почти 1 миллион гривен. Кроме того, в 2019 году Соболевский приобрел имущественные права на квартиру в одном из ЖК Киева за более 600 тысяч гривен, и еще потратил 300 тысяч гривен, что отражено в его декларации за тот период.

Еще в 2018 году общие сбережения семьи составили 230 тысяч гривен. Эти средства указала его жена Елена Соболевская в своей декларации, когда работала главным специалистом в одном из отделов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

Таким образом, семья Соболевского за один год разбогатела на более чем три с половиной миллиона гривен, говорится в расследовании.

В расследовании "Схемы" также обратили внимание на автомобиль Volkswagen Touareg 2020 года, которым пользуется семья Соболевского и которого нет в декларации чиновника.

автомобиль семьи Соболевского

В 2020 году Соболевский был избран депутатом Херсонского областного совета от "Слуги народа", а впоследствии стал первым заместителем председателя – руководителем исполнительного аппарата облсовета. Его жена стала помощницей на общественных началах нардепа Богдана Торохтия, позже так же и дочь Анастасия – помощницей депутата от "Слуги народа" Павла Павлиша.

Премиум-автомобиль журналисты заметили в соцсетях дочери Анастасии. Видео и фото, где она или ее мама, жена Соболевского, за рулем автомобиля, датированы 2023, 2024 и 2025 годами.

расследование о Соболевском

Volkswagen Touareg 2020 года выпуска в декабре 2020 года из автосалона приобрел тесть Соболевского Андрей Борисенко, который тогда уже был на пенсии. Стоимость автомобиля на момент покупки – 2 миллиона гривен, на то время это было более 70 тысяч долларов. Тесть Соболевского с 1998-го по конец 2020 года – по дате приобретения автомобиля – официально заработал 618 тысяч гривен. А еще с 2015 года получал пенсию, в среднем 6 тысяч гривен в месяц. Разница между всеми доходами и стоимостью автомобиля – почти миллион гривен.

О том, что внедорожником пользуется сама жена чиновника, свидетельствуют также данные из системы фиксации нарушений правил дорожного движения. В частности, в мае 2024 года Елена Соболевская в Киеве получила штраф, находясь за рулем этого автомобиля.

Также, именно на Volkswagen Touareg, согласно данным пересечения границы, которые "Схемы" получили от источников с таким доступом, жена и дети чиновника выехали за границу в марте 2022 года и вернулись в августе 2023-го. В этот период, как установили журналисты, семья проживала в городе Аугсбург, в Германии, но в декларации Соболевского нет ни одного упоминания о том, что его семья арендовала или бесплатно пользовалась каким-либо жильем за границей.

В соцсетях дочь Соболевского активно публиковала фото и видео из поездок в другие страны. Летом 2022-го это была Франция, осенью 2022-го – Австрия. Новый 2023 год Анастасия Соболевская праздновала в Чехии, 2025-й – в Турции, говорится в расследовании.

расследование о Соболевском

В комментарии журналистам чиновник утверждает, что заработал деньги, работая адвокатом, а в декларации жены их не было, потому что "этот вопрос не обсуждался". Об автомобиле он отметил, что он и жена вкладывали свои деньги, но не указывал машину в декларации, потому что жена только иногда ею пользуется, поэтому не считал, что это "принципиально и существенно".

+10
Але до нього у ночі не прийде без ордеру сцяна зелена прокуратура та СБУ - як до співробітників НАБУ чи до будь кого, хто викриє зелені крадіжки. Щоб ти здох, довбаний брехливий Віслюче.
04.11.2025 22:08 Ответить
+6
04.11.2025 22:10 Ответить
+6
04.11.2025 22:11 Ответить
Справа кернеса живе і перемагає
04.11.2025 22:05 Ответить
Не бреши.
Це посіпака Зеленьського, а не Кернеса, який помер на початку 2020.
Нєзачьот, подоляцьций.
04.11.2025 22:46 Ответить
Сказано ж "... і по іменам їх пізнаєте їх".... Соболєвскій... Що не ясно? Голосуєш за гівно - отримаєш гівно!
04.11.2025 22:05 Ответить
Він не соромиться бо самий бідний з усіх слуг, які нічого не декларують
04.11.2025 22:06 Ответить
Але до нього у ночі не прийде без ордеру сцяна зелена прокуратура та СБУ - як до співробітників НАБУ чи до будь кого, хто викриє зелені крадіжки. Щоб ти здох, довбаний брехливий Віслюче.
04.11.2025 22:08 Ответить
04.11.2025 22:10 Ответить
04.11.2025 22:11 Ответить
ну хоть паржали долбоёбы?
04.11.2025 22:11 Ответить
Знову "Слуга народу"! Бачили очі що вибирали - їжте хоч повилазьте! 99% "Слуг"- вороги українців.До ворогів треба відносити і корупціонерів?
04.11.2025 22:17 Ответить
На фоні найближчих кумів, друзів та дефективних менеджерів Зеленського він якийсь нищеброд просто.

Де золоті унітази? Де маєтки на тисячі гектарів?
04.11.2025 22:23 Ответить
Як же ви "зелені ублюдки" ДІСТАЛИ!!!!! Дай Бог щоб закінчилась війна: всі 200
04.11.2025 22:30 Ответить
Яких СЛУГ собі наріТ вибрав, такі СЛУГИ його і танцюють мають.
04.11.2025 22:39 Ответить
І номера авто 0001 або 7777 ..ну хто розуміє- той поняв
04.11.2025 22:48 Ответить
2 професії в Україні
04.11.2025 22:57 Ответить
 
 