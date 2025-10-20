РУС
Председатель Одесского облсовета Диденко и его жена-нардеп от "СН" не задекларировали имущество на 8 млн грн. Им сообщили о подозрении. ФОТО

НАБУ и САП сообщили председателю областного совета и его жене, народному депутату Украины IX созыва, о подозрении в декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Супруги не задекларировали имущество на 8 млн грн

По данным следствия, чиновник и нардеп в своих ежегодных имущественных декларациях за 2021-2023 гг. не задекларировали имущества на сумму более 8 млн грн.

Также читайте: Экс-депутат из Львовщины не задекларировал имущества на 4,7 млн грн, - НАПК

Кроме того, по материалам НАБУ, прокурор САП подал иск о признании необоснованными активов супругов на сумму почти 5 млн грн для их взыскания в пользу государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семья полковника ГПСУ Трофименко за последние годы обросла имуществом на 13 млн грн, - СМИ. ФОТО

Что установило следствие?

Следователи установили, что председатель облсовета и его жена-нардеп в 2021-2024 годах приобрели имущества почти на 5 млн грн без подтвержденных источников дохода. Среди активов - взносы за апартаменты и два автомобиля Audi SQ8 (2021 и 2024 годов выпуска).

чиновник с нардепкой не задекларировали имущество

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

О ком идет речь?

Фамилии чиновника и его жены НАБУ не называет. Как сообщил нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, речь идет о главе Одесского облсовета Григории Диденко и его жене Юлии Диденко, которая является нардепом от "Слуги народа".

І знов Слуги *****.
20.10.2025 15:58 Ответить
Translator

Ну ось як можна, лаяти Трампона, коли кожний день, або через день, виходять ось такі новини. І це йде війна.
20.10.2025 16:01 Ответить
Тому і розжене опнабу і сап.І одразу корупція зникне
20.10.2025 16:12 Ответить
дуже сміливо - вказати у заголовку новини партійну приналежність.
20.10.2025 16:22 Ответить
20.10.2025 16:33 Ответить
НАБУ та САП повідомили голові обласної ради та його дружині, народній депутатці України IX скликання, про підозру в декларуванні недостовірної інформації.

Джерело: https://censor.net/ua/p3580656

Тепер чекайте наїзд СБУ!
20.10.2025 16:23 Ответить
Та шо там ті 8 млн грн.
То так, під ліжко закотилося...
20.10.2025 16:27 Ответить
 
 