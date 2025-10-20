Председатель Одесского облсовета Диденко и его жена-нардеп от "СН" не задекларировали имущество на 8 млн грн. Им сообщили о подозрении. ФОТО
НАБУ и САП сообщили председателю областного совета и его жене, народному депутату Украины IX созыва, о подозрении в декларировании недостоверной информации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.
Супруги не задекларировали имущество на 8 млн грн
По данным следствия, чиновник и нардеп в своих ежегодных имущественных декларациях за 2021-2023 гг. не задекларировали имущества на сумму более 8 млн грн.
Кроме того, по материалам НАБУ, прокурор САП подал иск о признании необоснованными активов супругов на сумму почти 5 млн грн для их взыскания в пользу государства.
Что установило следствие?
Следователи установили, что председатель облсовета и его жена-нардеп в 2021-2024 годах приобрели имущества почти на 5 млн грн без подтвержденных источников дохода. Среди активов - взносы за апартаменты и два автомобиля Audi SQ8 (2021 и 2024 годов выпуска).
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.
О ком идет речь?
Фамилии чиновника и его жены НАБУ не называет. Как сообщил нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, речь идет о главе Одесского облсовета Григории Диденко и его жене Юлии Диденко, которая является нардепом от "Слуги народа".
Ну ось як можна, лаяти Трампона, коли кожний день, або через день, виходять ось такі новини. І це йде війна.
Джерело: https://censor.net/ua/p3580656
Тепер чекайте наїзд СБУ!
То так, під ліжко закотилося...