Председатель Одесского облсовета Диденко и его жена-нардеп от "СН" не задекларировали имущество на 8 млн грн. Им сообщили о подозрении. ФОТО

НАБУ и САП сообщили председателю областного совета и его жене, народному депутату Украины IX созыва, о подозрении в декларировании недостоверной информации.

Супруги не задекларировали имущество на 8 млн грн

По данным следствия, чиновник и нардеп в своих ежегодных имущественных декларациях за 2021-2023 гг. не задекларировали имущества на сумму более 8 млн грн.

Кроме того, по материалам НАБУ, прокурор САП подал иск о признании необоснованными активов супругов на сумму почти 5 млн грн для их взыскания в пользу государства.

Что установило следствие?

Следователи установили, что председатель облсовета и его жена-нардеп в 2021-2024 годах приобрели имущества почти на 5 млн грн без подтвержденных источников дохода. Среди активов - взносы за апартаменты и два автомобиля Audi SQ8 (2021 и 2024 годов выпуска).

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

О ком идет речь?

Фамилии чиновника и его жены НАБУ не называет. Как сообщил нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, речь идет о главе Одесского облсовета Григории Диденко и его жене Юлии Диденко, которая является нардепом от "Слуги народа".

