Взятки за голосование в ВР: подозрения от НАБУ получили нардепы Пивоваров, Негулевский и Кисель, - СМИ

Подозрения от Национального антикоррупционного бюро в систематическом получении неправомерной выгоды за голосование в Верховной Раде получили нардепы Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский и Юрий Кисель.

Об этом сообщает издание ZN.UA со ссылкой на источники в правоохранительных органах и фракции "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ.

Кто получил подозрения

По данным издания, подозрения получили Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский и Юрий Кисель.

Отмечается, что НАБУ прослушивало офис Юрия Киселя, где депутаты от "Слуги народа" получали конверты с деньгами.

Всем троим сообщили о подозрениях по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, - ред.).

Кроме этого, в постановлении, помимо статьи 368, были также указаны статьи 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) и 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Издание не исключает, что при избрании меры пресечения добавят и эти две статьи Уголовного кодекса.

Также источники ZN.UA сообщают, что Юрий Корявченков, известный также во времена участия в "Квартале 95" как Юзик, успел выехать из Украины. Тогда как секретаря фракции Тараса Мельничука допрашивают.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП по результатам операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины.

