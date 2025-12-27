РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9009 посетителей онлайн
Новости Подкуп нардепов за голосование в Раде
4 252 65

Взятки за голосование в ВР: подозрения от НАБУ получили нардепы Пивоваров, Негулевский и Кисель, - СМИ

верховная,рада

Подозрения от Национального антикоррупционного бюро в систематическом получении неправомерной выгоды за голосование в Верховной Раде получили нардепы Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский и Юрий Кисель.

Об этом сообщает издание ZN.UA со ссылкой на источники в правоохранительных органах и фракции "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Кто получил подозрения

По данным издания, подозрения получили Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский и Юрий Кисель.

Отмечается, что НАБУ прослушивало офис Юрия Киселя, где депутаты от "Слуги народа" получали конверты с деньгами.

Всем троим сообщили о подозрениях по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, - ред.).

Кроме этого, в постановлении, помимо статьи 368, были также указаны статьи 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) и 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Издание не исключает, что при избрании меры пресечения добавят и эти две статьи Уголовного кодекса.

Также источники ZN.UA сообщают, что Юрий Корявченков, известный также во времена участия в "Квартале 95" как Юзик, успел выехать из Украины. Тогда как секретаря фракции Тараса Мельничука допрашивают.

Читайте также: Обыски у нардепа Корявченкова пока не проводятся, - НАБУ

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что НАБУ и САП по результатам операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины.

Читайте также: УДО отрицает препятствование следственным действиям НАБУ: "проверяли понятых" на въезде в правительственный квартал

Автор: 

НАБУ (4798) ВР (29512) депутат (3363) подозрение (615) Кисель Юрий (3)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
Юзіка як вивозили ? у фурі на 20 т ?
грьобана зелена нечисть ...
показать весь комментарий
27.12.2025 18:46 Ответить
+26
Малюк віз камазом. З написом на борту - СБУ.
Спецоперація- свиня.
показать весь комментарий
27.12.2025 18:47 Ответить
+24
Не ображайте свиней. З них стільки користі. Самі смаколики. А з цього квартального непотрібу, лише збитки, лише шкода.
показать весь комментарий
27.12.2025 18:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ХАААААААА

Можете відразу вручити КОЖНОМУ в партія СЛУГА РОСІЙСЬКОГО НАРОДА
показать весь комментарий
27.12.2025 18:45 Ответить
Юзіка як вивозили ? у фурі на 20 т ?
грьобана зелена нечисть ...
показать весь комментарий
27.12.2025 18:46 Ответить
Сьогодні вилізе Кловун квартальний і буде з чесними очима гундосити чергову маячню для дебілів.
показать весь комментарий
27.12.2025 18:50 Ответить
Перекотився через кордон як куля.
показать весь комментарий
27.12.2025 18:54 Ответить
Частинами на легковухах!
показать весь комментарий
27.12.2025 19:26 Ответить
Малюк віз камазом. З написом на борту - СБУ.
Спецоперація- свиня.
показать весь комментарий
27.12.2025 18:47 Ответить
Не ображайте свиней. З них стільки користі. Самі смаколики. А з цього квартального непотрібу, лише збитки, лише шкода.
показать весь комментарий
27.12.2025 18:52 Ответить
Це я фігурально. Вибачаюсь перед свинями.
показать весь комментарий
27.12.2025 18:53 Ответить
Частіше буданов за кордон переправляє, як буцім то агентів ГУР.
показать весь комментарий
27.12.2025 19:13 Ответить
Цікаво яку зараз відмазку щодо правомірності перетину кордону депутатом придумає Зеленьський із свинею -Стефанчуком
показать весь комментарий
27.12.2025 19:44 Ответить
"що Юрій Корявченков, відомий також за часів участі в "Кварталі 95" як Юзік, встиг виїхати з України"

вип такси от Киева или по классике через Тису ?
показать весь комментарий
27.12.2025 18:47 Ответить
Тільки троє отримали ? Це ті ХТО ДАВАВ? А кому давали "пішли в ліс"?
показать весь комментарий
27.12.2025 18:47 Ответить
Давав спочатку Шефір, а потім Міндіч.
Ці троє могли хибащо відомості складати.
показать весь комментарий
27.12.2025 18:49 Ответить
От кляті "піндоси"! Святому боневтіку заважають красти.
показать весь комментарий
27.12.2025 19:15 Ответить
піськограю боневтіковичу
показать весь комментарий
27.12.2025 19:42 Ответить
А навіщо він оточив себе злодіями, їх теж йому підсунули, або він продовжив справу тих, що були, але ті цінували кумівство, а цей друзів по схемам.
показать весь комментарий
27.12.2025 19:17 Ответить
Якщо не вичистити корупційну шоблу то капітуляція ітак буде тільки уже з більшими втратами території, населення і промисловості.
показать весь комментарий
27.12.2025 19:35 Ответить
Малохольний дід, мочи гундоса!
показать весь комментарий
27.12.2025 19:39 Ответить
вже побігли в НАБУ домовлятися щоб не надрукували списки хто брав хабарі і голосував за гроші
показать весь комментарий
27.12.2025 19:05 Ответить
Правильно писати заради грошей, а законові вони не пишуть да і не читають, головне назва суми і який колір кнопки тиснути
показать весь комментарий
27.12.2025 19:12 Ответить
Не зрозумів, вони самі у ВРУ ці списки друкують, назва штат ради. Беріть любого з ради і буде за що саджати
показать весь комментарий
27.12.2025 19:21 Ответить
не хочуть щоб лохторат їхній знав що вони гімно і пішли на угоду зі слідством щоб їх не посадили.
показать весь комментарий
27.12.2025 19:44 Ответить
Ясно, що пішки в ліс давали «дровосєкам»
показать весь комментарий
27.12.2025 19:29 Ответить
Що???!!!

Ще у 2020 казали що ВСЯ СН отримує гроші у конвертах.
Причому, про це свідчили деякі депутати самої СН.
показать весь комментарий
27.12.2025 18:48 Ответить
Про існування таких «виплат» раніше публічно заявляв і загиблий нардеп Антон Поляков. Він говорив про «зарплати» в конвертах у розмірі $5-15 тисяч для депутатів. За це Полякова і вбили, а депутатка третьякова злорадно написала, - Одним ворогом менше! -
показать весь комментарий
27.12.2025 19:08 Ответить
Ну з конвертами це якийсь не дуже потрібні депутати, а потрібні з валізою, більше й чим у ху...ла
показать весь комментарий
27.12.2025 19:24 Ответить
Три всього чоловіка отримали підозру?Дуже мало.Там всі "СН" отримують в конвертах.
показать весь комментарий
27.12.2025 18:48 Ответить
Отримали ті на яких є залізобетонні докази. НМД
показать весь комментарий
27.12.2025 19:16 Ответить
А Юзик такий маленький маленький що його не помітили
показать весь комментарий
27.12.2025 18:49 Ответить
Зелена нечисть.

Кордон же для чоловіків закритий, нє? Як же тоді виїхали зелені виродки-корупціонери Міндіч і Юзік?

Друзям - все. Холопам - Закон.

Сподіваюсь що народ порве цю зелену нечисть на шматки.
показать весь комментарий
27.12.2025 18:54 Ответить
Там за такими критеріями можна брати всіх зелених депутатів.

Закривати цю нечисть в тюрму і нехай ця нечисть починає здавати один одного.
показать весь комментарий
27.12.2025 18:56 Ответить
Варять лягушку на повільному вогні.
показать весь комментарий
27.12.2025 18:54 Ответить
щоб стала царевною
показать весь комментарий
27.12.2025 19:07 Ответить
Судячи по призвіщах, мудрий наріТ принципово не голосував за етнічних українців.
показать весь комментарий
27.12.2025 18:55 Ответить
Мабуть вже пізно, бо мозок підключився вже давно
показать весь комментарий
27.12.2025 19:07 Ответить
він за Янека завжди був
показать весь комментарий
27.12.2025 19:08 Ответить
Так чому він у друзях має тільки крадіїв. Мабуть других він видлякував
показать весь комментарий
27.12.2025 19:05 Ответить
REDA Approved:
Нуль друзів Зе постраждало від війни.
100% друзів Зе збагатилися на війні.
показать весь комментарий
27.12.2025 19:21 Ответить
показать весь комментарий
27.12.2025 19:18 Ответить
Ну в спецслужб, ще є багато роботи по агентах впливу від орків, люди Деркача, Медведчука і Сівковича. дальше при владі на четвертому році війни.

Їх необхідно спочатку нейтралізувати, ви чогось про це не говорите?
показать весь комментарий
27.12.2025 19:38 Ответить
Надо было Миндича спрятать в животе у Юзика. Сэкономили бы на перевозке этого скота.
показать весь комментарий
27.12.2025 18:58 Ответить
усі друзи Зелі мародери та хабарники....
показать весь комментарий
27.12.2025 19:00 Ответить
Бежи юзик бежи, бо тут тебе чекає самокат, багато знаєш
показать весь комментарий
27.12.2025 19:03 Ответить
Цікаво, а чи буде кому приймати для Зєлєнского "одноразовий" закон про вибори президента під час дії військового стану через електронне годосування? 🤔 Схоже, що Зєлєнскому дали зрлзкміти, що виборів Зєлєнского не буде. Інакше підозри отримає половина слуг народа.
показать весь комментарий
27.12.2025 19:08 Ответить
Всего три фигуранта,смешно,как на квартале,но если больше,то можно смело обнулять все принятые законы,как голосованные за хабари,.
показать весь комментарий
27.12.2025 19:08 Ответить
Юзік вже в Ізраїлі?
показать весь комментарий
27.12.2025 19:08 Ответить
Кожному з 450 можна це вручити всі у гівні
показать весь комментарий
27.12.2025 19:09 Ответить
!!!!!!
показать весь комментарий
27.12.2025 19:45 Ответить
Нігулевський на початку війни в здав кацапам місцеположеня госпіталя в м.Баштанка але легітимному такі і потрібні .
показать весь комментарий
27.12.2025 19:12 Ответить
от зараз це 100% ПОЛІТИЧНЕ переслідування.

абсолютно ВСІ люди в Україні знали, що юзік - падло, пиляє бюджет з 19 року. і НАБУ знало, але ***** не робило.
а коли трампу треба нагнути земафію, тоді вилазить трампівська шістка кривонос. а трамп танцює під дудку *****. от і все.
показать весь комментарий
27.12.2025 19:12 Ответить
Тобто нехай дальше пиляють бюджет і руйнують Україну, лиш б тихо було і ніхто не розкачував лодку?
показать весь комментарий
27.12.2025 19:40 Ответить
А пуйло танцює під дудку китайців висновок: товарищ Сі, мочи гундосу гніду!
показать весь комментарий
27.12.2025 19:44 Ответить
Як тоді можна вважати ті прийняті закони/постанови легітимними, якщо депутати голосували їх за хабарі?..)
показать весь комментарий
27.12.2025 19:36 Ответить
Юзік теж юдей?
показать весь комментарий
27.12.2025 19:45 Ответить
А як же тепер зелена монобільшість з Ко? Нічого ж не проголосують.
показать весь комментарий
27.12.2025 19:47 Ответить
Має бути анульовано результати всіх голосуваь, де брали участь корумповані депутати.
показать весь комментарий
27.12.2025 19:49 Ответить
 
 