Взятки за голосование в ВР: подозрения от НАБУ получили нардепы Пивоваров, Негулевский и Кисель, - СМИ
Подозрения от Национального антикоррупционного бюро в систематическом получении неправомерной выгоды за голосование в Верховной Раде получили нардепы Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский и Юрий Кисель.
Об этом сообщает издание ZN.UA со ссылкой на источники в правоохранительных органах и фракции "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ.
Кто получил подозрения
По данным издания, подозрения получили Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский и Юрий Кисель.
Отмечается, что НАБУ прослушивало офис Юрия Киселя, где депутаты от "Слуги народа" получали конверты с деньгами.
Всем троим сообщили о подозрениях по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, - ред.).
Кроме этого, в постановлении, помимо статьи 368, были также указаны статьи 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) и 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Издание не исключает, что при избрании меры пресечения добавят и эти две статьи Уголовного кодекса.
Также источники ZN.UA сообщают, что Юрий Корявченков, известный также во времена участия в "Квартале 95" как Юзик, успел выехать из Украины. Тогда как секретаря фракции Тараса Мельничука допрашивают.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что НАБУ и САП по результатам операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины.
Можете відразу вручити КОЖНОМУ в партія СЛУГА РОСІЙСЬКОГО НАРОДА
грьобана зелена нечисть ...
Спецоперація- свиня.
вип такси от Киева или по классике через Тису ?
Ці троє могли хибащо відомості складати.
Ще у 2020 казали що ВСЯ СН отримує гроші у конвертах.
Причому, про це свідчили деякі депутати самої СН.
Кордон же для чоловіків закритий, нє? Як же тоді виїхали зелені виродки-корупціонери Міндіч і Юзік?
Друзям - все. Холопам - Закон.
Сподіваюсь що народ порве цю зелену нечисть на шматки.
Закривати цю нечисть в тюрму і нехай ця нечисть починає здавати один одного.
Нуль друзів Зе постраждало від війни.
100% друзів Зе збагатилися на війні.
Їх необхідно спочатку нейтралізувати, ви чогось про це не говорите?
абсолютно ВСІ люди в Україні знали, що юзік - падло, пиляє бюджет з 19 року. і НАБУ знало, але ***** не робило.
а коли трампу треба нагнути земафію, тоді вилазить трампівська шістка кривонос. а трамп танцює під дудку *****. от і все.