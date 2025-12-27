"Слуга народу" Корявченков виїхав із України, - ЗМІ

Народний депутат від партії "Слуга народу", колишній комедійний актор студії "Квартал 95" Юрій Корявченков виїхав із України.

Про це повідомляє видання ZN.UA з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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Корявченков залишив країну

Видання пише, що підозру від НАБУ за статтею про отримання неправомірної вигоди повідомили щонайменше трьом народним депутатам: Євгену Пивоварову, Ігорю Негулевському та Юрію Кісєлю.

Водночас Юрію Корявченкову на цьому етапі розслідування вручати підозру не збиралися. Що не виключає цього у майбутньому, зазначає ZN.UA.

"Однак Корявченков не чекав і за інформацією наших джерел залишив країну. Тоді як керівника секретаріату фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України IX скликання Тараса Мельничука допитують", - йдеться у статті.

Раніше у НАБУ повідомили, що наразі не проводяться обшуки у народного депутата України Юрія Корявченкова.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України.

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