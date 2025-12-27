"Слуга народа" Корявченков выехал из Украины, - СМИ

Народный депутат от партии "Слуга народа", бывший комедийный актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков уехал из Украины.

Об этом сообщает издание ZN.UA со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Корявченков покинул страну

Издание пишет, что подозрение от НАБУ по статье о получении неправомерной выгоды сообщили, как минимум, трем народным депутатам: Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому и Юрию Киселю.

В то же время Юрию Корявченкову на этом этапе расследования вручать подозрение не собирались. Что не исключает этого в будущем, отмечает ZN.UA.

"Однако Корявченков не стал ждать и, по информации наших источников, покинул страну. Тогда как руководителя секретариата фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины IX созыва Тараса Мельничука допрашивают", - говорится в статье.

Ранее в НАБУ сообщили, что в настоящее время не проводятся обыски у народного депутата Украины Юрия Корявченкова.

Читайте также: УДО отрицает препятствование следственным действиям НАБУ: "проверяли понятых" на въезде в правительственный квартал

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП по результатам операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины.

Читайте также: Обыски у нардепа Корявченкова пока не проводятся, - НАБУ