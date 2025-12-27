РУС
Новости Подкуп нардепов за голосование в Раде
8 296 119

"Слуга народа" Корявченков выехал из Украины, - СМИ

корявченков

Народный депутат от партии "Слуга народа", бывший комедийный актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков уехал из Украины.

Об этом сообщает издание ZN.UA со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Корявченков покинул страну 

Издание пишет, что подозрение от НАБУ по статье о получении неправомерной выгоды сообщили, как минимум, трем народным депутатам: Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому и Юрию Киселю.

В то же время Юрию Корявченкову на этом этапе расследования вручать подозрение не собирались. Что не исключает этого в будущем, отмечает ZN.UA. 

"Однако Корявченков не стал ждать и, по информации наших источников, покинул страну. Тогда как руководителя секретариата фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины IX созыва Тараса Мельничука допрашивают", - говорится в статье.

Читайте также: УДО отрицает препятствование следственным действиям НАБУ: "проверяли понятых" на въезде в правительственный квартал

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что НАБУ и САП по результатам операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины.

Читайте также: Обыски у нардепа Корявченкова пока не проводятся, - НАБУ

НАБУ (4798) взятка (6270) ВР (29512) Корявченков Юрий (37)
Топ комментарии
+33
Віп-таксі уже вільно для чергового депутата монобільшості.... Ау!
27.12.2025 20:12 Ответить
27.12.2025 20:12 Ответить
+30
Які " гнилі" друзі у нашого кришталево чистого лідора. Цікаво скільки недоколиханих готові знову за нього проголосувати
27.12.2025 20:13 Ответить
27.12.2025 20:13 Ответить
+25
Гадюче кубло-воно і є гадюче кубло...
27.12.2025 20:13 Ответить
27.12.2025 20:13 Ответить
Давно вже Час визнати: в Україні немає Конституції, немає Законів, немає Президента, немає Влади.
Є лише обдовбана банда блазнів, нікчем, мародерів, хабарників, крадіїв та зрадників, яка захопила владу і зробила з країни власну годівницю, та робить все що заманеться для збереження свого безкарного царювання.
27.12.2025 20:48 Ответить
27.12.2025 20:48 Ответить
Как????
27.12.2025 20:49 Ответить
27.12.2025 20:49 Ответить
Організоване злочинне угруповання (ОЗУ) - це стійке, структуроване об'єднання осіб (від трьох-п'яти і більше), створене з метою систематичного вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів для отримання матеріальної вигоди, контролю над територіями чи ринками, використовуючи насильство, залякування та корупцію для проникнення в легальну економіку. Воно відрізняється від звичайної злочинної групи ієрархією, розподілом ролей та тривалістю існування.
27.12.2025 20:49 Ответить
27.12.2025 20:49 Ответить
В смислі знову.
27.12.2025 20:51 Ответить
27.12.2025 20:51 Ответить
вонючая кабанюра
27.12.2025 20:51 Ответить
27.12.2025 20:51 Ответить
Жирний пацючара від зільоного корита втік. Здається що ми наблюдаєм початок грандіозного шухера.
27.12.2025 20:53 Ответить
27.12.2025 20:53 Ответить
То ж наче казали що тарифи на грузоперевезення мають збільшити, і подужав з депутатською зарплатою?
27.12.2025 20:54 Ответить
27.12.2025 20:54 Ответить
Зелена мразота нічим не здивований
27.12.2025 20:56 Ответить
27.12.2025 20:56 Ответить
Як варіант.
Денис Комарницький, Юрій каряченкоФФФ, який є фігурантом справи про корпуцію і перебуває в розшуку, зміг виїхати з України, причому, як кажуть, в автомобілі «вантаж 200» при сприянні співробітників правоохоронних органів. Про це розповіли розслдувачі видання https://www.pravda.com.ua/articles/2025/03/27/7504718/ Українська правда.
https://www.ukr.net/ru/news/details/criminal/114919451.html В ДПСУ відмовились приходити на ТСК з поясненнями , чому Міндіч коряченков у прискореному порядку перетнув кордон
27.12.2025 20:57 Ответить
27.12.2025 20:57 Ответить
Черговий ізраїльтянин?
27.12.2025 20:59 Ответить
27.12.2025 20:59 Ответить
А может Дубай,Оман,???
27.12.2025 21:02 Ответить
27.12.2025 21:02 Ответить
Щурі біжать ....ЗЕкорабель йде на дно
27.12.2025 21:01 Ответить
27.12.2025 21:01 Ответить
Які жирні пацюки побігли з зеленого корита. І що, знову в землю обітованну? А по рилу і не скажеш...
27.12.2025 21:02 Ответить
27.12.2025 21:02 Ответить
Почалась утечка мізків з країни.
27.12.2025 21:06 Ответить
27.12.2025 21:06 Ответить
Яка несподіванка
27.12.2025 21:06 Ответить
27.12.2025 21:06 Ответить
А як же він виїхав? Чи кордони закриті лише для холопів простих українців?
27.12.2025 21:06 Ответить
27.12.2025 21:06 Ответить
3.14зда пізнесу караманіця та фк Кривбас. А там на пару рот рекрутнути можна легко 😅
27.12.2025 21:09 Ответить
27.12.2025 21:09 Ответить
Йому можна. Тобі - ні
27.12.2025 21:12 Ответить
27.12.2025 21:12 Ответить
Друзі лідера тікають з України..?!
Пацюки паршиві,їх чекатиме відплата..
27.12.2025 21:13 Ответить
27.12.2025 21:13 Ответить
