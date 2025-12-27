"Слуга народа" Корявченков выехал из Украины, - СМИ
Народный депутат от партии "Слуга народа", бывший комедийный актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков уехал из Украины.
Об этом сообщает издание ZN.UA со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
Корявченков покинул страну
Издание пишет, что подозрение от НАБУ по статье о получении неправомерной выгоды сообщили, как минимум, трем народным депутатам: Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому и Юрию Киселю.
В то же время Юрию Корявченкову на этом этапе расследования вручать подозрение не собирались. Что не исключает этого в будущем, отмечает ZN.UA.
"Однако Корявченков не стал ждать и, по информации наших источников, покинул страну. Тогда как руководителя секретариата фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины IX созыва Тараса Мельничука допрашивают", - говорится в статье.
- Ранее в НАБУ сообщили, что в настоящее время не проводятся обыски у народного депутата Украины Юрия Корявченкова.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что НАБУ и САП по результатам операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины.
Є лише обдовбана банда блазнів, нікчем, мародерів, хабарників, крадіїв та зрадників, яка захопила владу і зробила з країни власну годівницю, та робить все що заманеться для збереження свого безкарного царювання.
Юрій каряченкоФФФ, який є фігурантом справи про корпуцію і перебуває в розшуку, зміг виїхати з України, причому, як кажуть, в автомобілі «вантаж 200» при сприянні співробітників правоохоронних органів. Про це розповіли розслдувачі видання https://www.pravda.com.ua/articles/2025/03/27/7504718/ Українська правда.
Денис Комарницький,
https://www.ukr.net/ru/news/details/criminal/114919451.html В ДПСУ відмовились приходити на ТСК з поясненнями , чому
Міндічкоряченков у прискореному порядку перетнув кордон холопівпростих українців?
Пацюки паршиві,їх чекатиме відплата..