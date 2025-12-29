5 действующим нардепам Рады сообщено о подозрении во взяточничестве за "нужное" голосование, - НАБУ
НАБУ и САП сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы, которая действовала в Верховной Раде Украины и обеспечивала получение систематических взяток народными депутатами за "нужное" голосование по законопроектам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ и САП.
Схема взяточничества
По данным следствия, группа имела иерархическую структуру и четкое распределение ролей. В ее состав входили действующие народные депутаты Украины и должностные лица аппарата Верховной Рады Украины. Деятельность группы координировал один из народных депутатов.
- Для организации голосований участники группы присылали указания с номерами законопроектов в специально созданной группе мессенджера WhatsApp.
- После голосований отдельным народным депутатам систематически передавали денежные средства.
Согласно распределенным ролям часть участников организованной группы отвечала за контроль и координацию других участников, доводила до их сведения информацию о проектах законов и постановлений, а также изменениях, которые нужно было поддержать, проголосовав "за", или, наоборот, отклонить, проголосовав "против".
Кроме того, в круг вопросов, делегированных организатором группы, входили получение, распределение и передача народным депутатам Украины неправомерной выгоды.
Другие участники группы должны были соблюдать исполнительную дисциплину, неукоснительно поддерживать позицию по голосованию "за" или "против", присутствовать в сессионном зале в день голосования.
Суммы взяток
Отмечается, что сумма взятки определялась "показателем эффективности голосований", который зависел от количества поддержанных каждым конкретным народным депутатом Украины проектов постановлений и законов, а также их присутствия на пленарных заседаниях.
Размер неправомерной выгоды составлял от 2 000 до 20 000 долларов США. При этом как минимум с сентября 2022 года по ноябрь 2022 года размер неправомерной выгоды составлял 2 000 долларов США, а как минимум с августа 2025 года – уже 5 000 долларов США.
Распределение неправомерной выгоды, как правило, осуществлялось каждый четверг в начале следующего месяца по итогам выполнения участниками организованной группы указаний организатора, предоставленных как лично, так и через других участников организованной группы, за предыдущий месяц.
Всем вручены ходатайства об избрании меры пресечения. Правовая квалификация: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины.
це не приватний клуб,
а Верховна Рада, обрана народом України
чому це українці не мають право чітко чути їх прізвища
та виборчі округи?
я стільки боролась з цією корупцією за часів порошенка
якраз саме після Революції, в яку свято вірила.
але такі, як ти, мене зовсім не підтримали,
а сичали, як змії підколодні ,і ненавиділи мене люто
бо раби не *******, як хтось
допомагає їм вирватись з рабства.
Не мені вам розказувати, що твориться в Україні.
Тепер ненавидять ще більше, судячи з цього сайту
Бо я українка, яка стала успішною за кордоном.
А при Порошенку мінімум нардепів ловили на хабарях, пригадую тільки двох, і по ним були судові вироки. І те - хабарі роздавали не з Банкової, а зі сторони, за підготовку та лобізм відповідних законів (пригадую - по бурштину).
А зараз - он, вище - люди переконані, що на хабарях зав'язана робота всієї монобільшості, двісті з ****** нардепів. Доборолась?
Чи Зеля і цього не побачить ?
- когда клоун ликвидировал чинну вр - это было по конституции?
- когда эта зеленач сволочь референдумом сдаст крым, донбасс, луганск, запорожье, днепр - это тоже будет по конституции?
переформатування...
============================================================
і негайно прийняти закон про узаконення хабарів)))
"Імя, сестра! Імя!"
Може,саме такого й тому поставили.
Принаймні,що коїться конкретно у своїй фракції-не міг не знати і дивився крізь пальці на все це дійство
Утім, може я помилюся на цей раз.
Але майже на 100% упевнений, що ніхто не буде ув'язнений...
