5 действующим нардепам Рады сообщено о подозрении во взяточничестве за "нужное" голосование, - НАБУ

НАБУ и САП сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы, которая действовала в Верховной Раде Украины и обеспечивала получение систематических взяток народными депутатами за "нужное" голосование по законопроектам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ и САП.

Схема взяточничества

По данным следствия, группа имела иерархическую структуру и четкое распределение ролей. В ее состав входили действующие народные депутаты Украины и должностные лица аппарата Верховной Рады Украины. Деятельность группы координировал один из народных депутатов.

Для организации голосований участники группы присылали указания с номерами законопроектов в специально созданной группе мессенджера WhatsApp.

После голосований отдельным народным депутатам систематически передавали денежные средства.

Согласно распределенным ролям часть участников организованной группы отвечала за контроль и координацию других участников, доводила до их сведения информацию о проектах законов и постановлений, а также изменениях, которые нужно было поддержать, проголосовав "за", или, наоборот, отклонить, проголосовав "против".

Кроме того, в круг вопросов, делегированных организатором группы, входили получение, распределение и передача народным депутатам Украины неправомерной выгоды.

Другие участники группы должны были соблюдать исполнительную дисциплину, неукоснительно поддерживать позицию по голосованию "за" или "против", присутствовать в сессионном зале в день голосования.

Суммы взяток

Отмечается, что сумма взятки определялась "показателем эффективности голосований", который зависел от количества поддержанных каждым конкретным народным депутатом Украины проектов постановлений и законов, а также их присутствия на пленарных заседаниях.

Размер неправомерной выгоды составлял от 2 000 до 20 000 долларов США. При этом как минимум с сентября 2022 года по ноябрь 2022 года размер неправомерной выгоды составлял 2 000 долларов США, а как минимум с августа 2025 года – уже 5 000 долларов США.

Распределение неправомерной выгоды, как правило, осуществлялось каждый четверг в начале следующего месяца по итогам выполнения участниками организованной группы указаний организатора, предоставленных как лично, так и через других участников организованной группы, за предыдущий месяц.

Всем вручены ходатайства об избрании меры пресечения. Правовая квалификация: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины.