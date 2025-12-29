РУС
5 действующим нардепам Рады сообщено о подозрении во взяточничестве за "нужное" голосование, - НАБУ

Рада

НАБУ и САП сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы, которая действовала в Верховной Раде Украины и обеспечивала получение систематических взяток народными депутатами за "нужное" голосование по законопроектам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ и САП.

Схема взяточничества

По данным следствия, группа имела иерархическую структуру и четкое распределение ролей. В ее состав входили действующие народные депутаты Украины и должностные лица аппарата Верховной Рады Украины. Деятельность группы координировал один из народных депутатов.

  • Для организации голосований участники группы присылали указания с номерами законопроектов в специально созданной группе мессенджера WhatsApp.
  • После голосований отдельным народным депутатам систематически передавали денежные средства.

Согласно распределенным ролям часть участников организованной группы отвечала за контроль и координацию других участников, доводила до их сведения информацию о проектах законов и постановлений, а также изменениях, которые нужно было поддержать, проголосовав "за", или, наоборот, отклонить, проголосовав "против".

Кроме того, в круг вопросов, делегированных организатором группы, входили получение, распределение и передача народным депутатам Украины неправомерной выгоды.

Другие участники группы должны были соблюдать исполнительную дисциплину, неукоснительно поддерживать позицию по голосованию "за" или "против", присутствовать в сессионном зале в день голосования.

Суммы взяток

Отмечается, что сумма взятки определялась "показателем эффективности голосований", который зависел от количества поддержанных каждым конкретным народным депутатом Украины проектов постановлений и законов, а также их присутствия на пленарных заседаниях.

Размер неправомерной выгоды составлял от 2 000 до 20 000 долларов США. При этом как минимум с сентября 2022 года по ноябрь 2022 года размер неправомерной выгоды составлял 2 000 долларов США, а как минимум с августа 2025 года – уже 5 000 долларов США.

Распределение неправомерной выгоды, как правило, осуществлялось каждый четверг в начале следующего месяца по итогам выполнения участниками организованной группы указаний организатора, предоставленных как лично, так и через других участников организованной группы, за предыдущий месяц.

Всем вручены ходатайства об избрании меры пресечения. Правовая квалификация: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Автор: 

+5
А прізвища?
29.12.2025 20:30 Ответить
+3
хтось колись десь
це не приватний клуб,
а Верховна Рада, обрана народом України
чому це українці не мають право чітко чути їх прізвища
та виборчі округи?
29.12.2025 20:30 Ответить
+3
Не можуть... Навіть якщо буде доведено судом, що вони голосували за хабар, голосування в Раді скасоване буть не може - бо вони, на даний час, чинні депутати ... В майбутньому в діючий закон можуть буть внесені відповідні зміни...
29.12.2025 20:39 Ответить
А прізвища?
29.12.2025 20:30 Ответить
Вам всю зелену фракцію в алфавітному порядку, чи поранжиру?
29.12.2025 20:40 Ответить
та зрозуміло, що можна всю; але я запитував про тих п'ятьох, які попались на гачок НАБУ... Інші ще ж не підчепились, на жаль.
29.12.2025 20:44 Ответить
невже ви ще не зрозуміли які покидьки при владі???
29.12.2025 20:44 Ответить
голубе шизокрилий,
я стільки боролась з цією корупцією за часів порошенка
якраз саме після Революції, в яку свято вірила.
але такі, як ти, мене зовсім не підтримали,
а сичали, як змії підколодні ,і ненавиділи мене люто
бо раби не *******, як хтось
допомагає їм вирватись з рабства.
Не мені вам розказувати, що твориться в Україні.
Тепер ненавидять ще більше, судячи з цього сайту
Бо я українка, яка стала успішною за кордоном.
29.12.2025 20:53 Ответить
доборолась?
А при Порошенку мінімум нардепів ловили на хабарях, пригадую тільки двох, і по ним були судові вироки. І те - хабарі роздавали не з Банкової, а зі сторони, за підготовку та лобізм відповідних законів (пригадую - по бурштину).
А зараз - он, вище - люди переконані, що на хабарях зав'язана робота всієї монобільшості, двісті з ****** нардепів. Доборолась?
29.12.2025 21:12 Ответить
Малувато буде!
29.12.2025 20:31 Ответить
тобто закони прийняті ВР за хабарі можуть бути недійсними ?

Чи Зеля і цього не побачить ?
29.12.2025 20:32 Ответить
Не можуть... Навіть якщо буде доведено судом, що вони голосували за хабар, голосування в Раді скасоване буть не може - бо вони, на даний час, чинні депутати ... В майбутньому в діючий закон можуть буть внесені відповідні зміни...
29.12.2025 20:39 Ответить
ну, вы парень и идеалист...
- когда клоун ликвидировал чинну вр - это было по конституции?
- когда эта зеленач сволочь референдумом сдаст крым, донбасс, луганск, запорожье, днепр - это тоже будет по конституции?
29.12.2025 21:11 Ответить
Я не "ідеаліст", а юрист-практик"... Якщо є заперечення до мною сказаного - викладай... Якщо ні - не "дзявкай"...
29.12.2025 21:14 Ответить
А "клопотання їм вручені" це як?? Клопотання їм,щоб не виїхали,як Міндич?? Чи,щоб заздалегідь поклопотали про залог??? А може,щоб перестали красти та брати хабарі??? АУ Президент Зеленський, Ви ті клопотання підтримуєте???
29.12.2025 20:34 Ответить
монобільшість - УСЬО
переформатування...
29.12.2025 20:34 Ответить
Та дайте ж людЯм виїхати в ІзраЇль!
29.12.2025 20:35 Ответить
Sionistiv- v Izrail; impresionistiv - zalyshyty.
29.12.2025 20:48 Ответить
Почему в Израиль?Они хорошо себя в других странах чувствуют.Они и в Украине могут остаться у себя на родине! Украинцы оставайтесь дома!Вот у нас более 1миллиона а в маленьком Израиле 17тыс беженцев!
29.12.2025 21:00 Ответить
агрохіміяч попався чи прослизнув між крапельками?
29.12.2025 20:36 Ответить
Де ви бачили, щоб професійні шпигуни так проколювались?
29.12.2025 20:51 Ответить
але НАБУ теж не ликом шиті...
29.12.2025 20:53 Ответить
За десять років нікого ще з топ-хабарників не притягли до відповідальності. Таким ликом...
29.12.2025 21:07 Ответить
Коляться?
29.12.2025 20:39 Ответить
набу явно не промахнеться якщо підозри про хабарництво буде вручати депутатам із зеленої шобли через одного)))
29.12.2025 20:43 Ответить
Це вже напевно країна мрій, чи ще все попереду?😂
29.12.2025 20:44 Ответить
набу на мило)))
============================================================
і негайно прийняти закон про узаконення хабарів)))
29.12.2025 20:45 Ответить
Стісняюсь спитать: а хто ж купляв "народних" депутатів? Якщо вдупутатам "шиють" хабаробрання, то Хто хабародавнць? Хто "дєвушек ужинал"? Хто бенефіціар "куплених рішень ВР"? Невідома особа, яка на невідомому автомобілі зникла у невідомому напрямку?

"Імя, сестра! Імя!"
29.12.2025 20:47 Ответить
раніше змі наз таких гівнодєпукаков (бохоізь бранних) : кісєль, ********** (чи нєгулєвськє), піваварафф, олька саффчєнка, мєльнічюкь, лаба мойшамойшовічь (увесь непотріб - соплі няроту). і як же без бохоізбрянного шєхвіря....
29.12.2025 21:02 Ответить
по факту низка законів прийнятих ВР незаконні - бо депутати голосували під фінансовим примусом.взяти той же військовий стан.
29.12.2025 20:50 Ответить
Охреніти..."молодим обличчямм" пох за що голосувати.Точніше вони давали голоси тільки за те що на товщину конверта впливає.Хотіли нових та молодих обличь?Отримайте і розпишіться
29.12.2025 20:51 Ответить
Це ж несистемні політики. Дайте їм ще 100 днів, вони навчаться.
Хто там глава слуг у раді-неукраїнець,депутат ара?
Може,саме такого й тому поставили.
Принаймні,що коїться конкретно у своїй фракції-не міг не знати і дивився крізь пальці на все це дійство
29.12.2025 20:56 Ответить
Він ще й депутатом став порушивши закон. Не мав права бути обраним.
29.12.2025 21:09 Ответить
Зараз укладуть угоду, кинуть по кілька тисяч на Військо і по всьому.

Утім, може я помилюся на цей раз.

Але майже на 100% упевнений, що ніхто не буде ув'язнений...
29.12.2025 20:57 Ответить
ЗЛУЧКА ЖИДА ТА КАЦАПА, ЗАВЖДИ ПРИЗВОДИТЬ ДО ТРАГІЧНИХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ЖИД
ГОЛОВКОМ ЗСУ КАЦАП
ЯК РЕЗУЛЬТАТ ПОВНА ДЕГРАДАЦІЯ ДЕРЖАВИ
29.12.2025 21:09 Ответить
 
 