Радина - "слугам народа", получившим подозрение от НАБУ: Сколько стоило голосование за закон 12414?
Председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, нардеп "Слуги народа" Анастасия Радина поинтересовалась у коллег по фракции, которые получили подозрение от НАБУ, сколько стоило их голосование за законопроект, лишавший независимости НАБУ и САП (№12414. - Ред.).
Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"У меня есть вопрос к отдельным коллегам по парламенту, которые получили подозрения от НАБУ. Сколько стоило голосование за июльский закон о сносе НАБУ и САП? Или здесь голосовали по зову души и с желанием выйти сухими из воды?
Спасибо НАБУ и САП за работу. Спасибо всем коллегам, с кем мы вместе защищали независимость этих органов", - отметила парламентарий.
Что предшествовало?
- 29 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти нардепам "Слуги народа", которые брали взятки за "нужное" голосование.
- По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.
- Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
450*5 000=2 250 000 грн і війна виграна.
==================================================
щурі тікають із тонучого корита)))
==================================================
радіна така сама зелена потвора