Новости Взяточники Подкуп нардепов за голосование в Раде
1 421 8

Радина - "слугам народа", получившим подозрение от НАБУ: Сколько стоило голосование за закон 12414?

Взятки за голосование в Раде: Радина задает вопрос

Председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, нардеп "Слуги народа" Анастасия Радина поинтересовалась у коллег по фракции, которые получили подозрение от НАБУ, сколько стоило их голосование за законопроект, лишавший независимости НАБУ и САП (№12414. - Ред.).

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"У меня есть вопрос к отдельным коллегам по парламенту, которые получили подозрения от НАБУ. Сколько стоило голосование за июльский закон о сносе НАБУ и САП? Или здесь голосовали по зову души и с желанием выйти сухими из воды?

Спасибо НАБУ и САП за работу. Спасибо всем коллегам, с кем мы вместе защищали независимость этих органов", - отметила парламентарий.

Что предшествовало?

  • 29 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти нардепам "Слуги народа", которые брали взятки за "нужное" голосование.
  • По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.
  • Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.

НАБУ (4809) ВР (29514) Слуга народа (2706) Радина Анастасия (40) подозрение (618)
давайте уроды уже начинайте разбегаться с этой партии тонущего титаника
30.12.2025 10:48 Ответить
14318 від 18.12.2025 Интересно сколько за этот закон будет стоить голосование!
30.12.2025 10:49 Ответить
Яку суму отримали керівники офісу за відбілювання цього гаманця ВВХ у 2022 році?

30.12.2025 10:57 Ответить
Путлеру потрібно було заплатити кожному депутату по 5 тич доларів і ці зрадливі брехуни ласі до легких грошей проголосували за приєднання України до РФ.
450*5 000=2 250 000 грн і війна виграна.
30.12.2025 10:58 Ответить
Вона косить під чесну, чи жалкує шо продешевила.
30.12.2025 10:59 Ответить
Думаю це їм буде коштувати набагато більше, ніж отримали кешом...
30.12.2025 11:02 Ответить
Блудлива риторика блудливого створіння. Можна подумати вона не знає тарифи і сама "конвертів" не отримувала.
30.12.2025 11:03 Ответить
"на злодієві і шапка горить" - народне прислів"я
==================================================
щурі тікають із тонучого корита)))
==================================================
радіна така сама зелена потвора
30.12.2025 11:04 Ответить
 
 