Радина - "слугам народа", получившим подозрение от НАБУ: Сколько стоило голосование за закон 12414?

Председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, нардеп "Слуги народа" Анастасия Радина поинтересовалась у коллег по фракции, которые получили подозрение от НАБУ, сколько стоило их голосование за законопроект, лишавший независимости НАБУ и САП (№12414. - Ред.).

"У меня есть вопрос к отдельным коллегам по парламенту, которые получили подозрения от НАБУ. Сколько стоило голосование за июльский закон о сносе НАБУ и САП? Или здесь голосовали по зову души и с желанием выйти сухими из воды?

Спасибо НАБУ и САП за работу. Спасибо всем коллегам, с кем мы вместе защищали независимость этих органов", - отметила парламентарий.

Что предшествовало?

29 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти нардепам "Слуги народа", которые брали взятки за "нужное" голосование.

По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.

Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.

