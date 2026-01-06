ДБР розслідує 2890 проваджень щодо злочинів проти національної безпеки України. ІНФОГРАФІКА
Державне бюро розслідувань системно викриває осіб, які зрадили Україну або співпрацюють із ворогом під час війни.
Слідчі ДБР збирають докази, допитують свідків і передають матеріали до суду, повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
З початку повномасштабного вторгнення Росії Бюро розслідує 2 890 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки держави, зокрема:
- 1926 проваджень — за фактами державної зради;
- 757 проваджень — за колабораційну діяльність;
- 52 провадження — за пособництво державі-агресору та інші.
Станом на початок 2026 року:
- 1639 особам повідомлено про підозру;
- 528 осіб оголошено в розшук;
- 1349 осіб перевіряється на причетність до державної зради та колабораціонізму;
- 1377 обвинувальних актів скеровано до суду.
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