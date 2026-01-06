ДБР затримало військового з Дніпропетровщини, який за хабар обіцяв організувати ротацію бійця з передової

Працівники ДБР у взаємодії зі СБУ затримали військовослужбовця однієї з частин Дніпропетровської області, який за хабар обіцяв родині бійця, що тривалий час перебував у зоні бойових дій, включити його до списків на ротацію.

За даними слідства, родина військовослужбовця, який близько півроку перебував на фронті, втратила з ним зв’язок, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Той повідомив, що з бійцем "усе гаразд", а відсутність зв’язку пояснив неможливістю вийти на контакт.

Скориставшись емоційним станом родини та її занепокоєнням, військовослужбовець заявив, що за хабар може "домовитися" про включення бійця до списків на ротацію, посилаючись на нібито наявні зв’язки.

За свої "послуги" він захотів 9 тисяч доларів США та наполягав на терміновій передачі коштів "під ялинку".

Передача грошей відбулася 1 січня у Дніпрі. Під час одержання неправомірної вигоди фігуранта було затримано.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру у зловживанні впливом.

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Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

ДБР також перевіряє можливу причетність до злочину інших осіб, у тому числі з числа командування військової частини.

ДБР наголошує: спекуляції на темі ротацій, бойових завдань та переживаннях родин військових є цинічними та неприпустимими. Жодні "зв’язки" чи хабарі не можуть впливати на законні рішення у Збройних Силах України. Усі подібні незаконні схеми будуть викриті, а винні - притягнуті до відповідальності.

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