БПЛА атакуют Днепр: поврежден многоэтажный дом, возникли пожары

В Днепре вследствие атаки вражеских беспилотников поврежден многоэтажный жилой дом. Также вспыхнули пожары на территории детского сада и учреждения профессионально-технического образования.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.

Вследствие атаки БПЛА в Днепре поврежден многоэтажный дом. Возникли пожары на территории детского сада и профтеха.

Информация уточняется.

Отмечается, что воздушная тревога продолжается.

Глава ОВА призвал до отбоя оставаться в безопасных местах.

