БПЛА атакуют Днепр: поврежден многоэтажный дом, возникли пожары
В Днепре вследствие атаки вражеских беспилотников поврежден многоэтажный жилой дом. Также вспыхнули пожары на территории детского сада и учреждения профессионально-технического образования.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.
Вследствие атаки БПЛА в Днепре поврежден многоэтажный дом. Возникли пожары на территории детского сада и профтеха.
Информация уточняется.
Отмечается, что воздушная тревога продолжается.
Глава ОВА призвал до отбоя оставаться в безопасных местах.
