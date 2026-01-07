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Новини Атака безпілотників на Дніпро
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Наслідки масованої атаки РФ на Дніпро: серед поранених - діти, є пошкодження. ФОТОрепортаж

У Дніпрі через нічну масовану атаку безпілотниками постраждали семеро людей, серед них двоє дітей.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.

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Який стан дітей?

За даними ОВА, дДівчинка 8 років буде оговтуватися вдома, а 16-річну доправили до медзакладу в стані середньої тяжкості.

Наслідки атаки

Також зазначається, що у місті виникло кілька пожеж, всі загасили. Понівечено багатоповерхівки, приватний будинок, адмінбудівлі, авто, інфраструктуру та газогін.

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Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу

БпЛА агресор поцілив і по Васильківській громаді Синельниківського району. Там зайнялася приватна оселя.

Нікополь противник обстріляв з артилерії.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що Росія атакувала Дніпро дронами, є семеро постраждалих, серед них двоє дітей.
  • Повітряні сили інформували, що Росія атакує Україну ударними безпілотниками.

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Дніпро (3594) обстріл (35213) Нікополь (1587) Дніпропетровська область (5262)
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