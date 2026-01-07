Наслідки масованої атаки РФ на Дніпро: серед поранених - діти, є пошкодження. ФОТОрепортаж
У Дніпрі через нічну масовану атаку безпілотниками постраждали семеро людей, серед них двоє дітей.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.
Який стан дітей?
За даними ОВА, дДівчинка 8 років буде оговтуватися вдома, а 16-річну доправили до медзакладу в стані середньої тяжкості.
Наслідки атаки
Також зазначається, що у місті виникло кілька пожеж, всі загасили. Понівечено багатоповерхівки, приватний будинок, адмінбудівлі, авто, інфраструктуру та газогін.
БпЛА агресор поцілив і по Васильківській громаді Синельниківського району. Там зайнялася приватна оселя.
Нікополь противник обстріляв з артилерії.
Що передувало?
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