Последствия массированной атаки РФ на Днепр: среди раненых - дети, есть повреждения. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Днепре в результате ночной массированной атаки беспилотниками пострадали семь человек, среди них двое детей.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.

В каком состоянии дети?

По данным ОГА, девочка 8 лет будет приходить в себя дома, а 16-летнюю доставили в медучреждение в состоянии средней тяжести.

Последствия атаки

Также отмечается, что в городе возникло несколько пожаров, все потушены. Повреждены многоэтажки, частный дом, админздания, автомобили, инфраструктура и газопровод.

Днепр после обстрела
БПЛА агрессор нацелил и по Васильковской громаде Синельниковского района. Там загорелся частный дом.

Никополь противник обстрелял из артиллерии.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Россия атаковала Днепр дронами, есть семь пострадавших, среди них двое детей.
  • Воздушные силы сообщили, что Россия атакует Украину ударными беспилотниками.

