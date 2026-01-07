Обстрел РФ Днепропетровщины: введены аварийные отключения света, в Днепре остановилось метро
В Днепропетровской области из-за российской атаки на энергетическую инфраструктуру вечером 7 января введены аварийные отключения электроснабжения.
Об этом сообщает ДТЭК и Министерство энергетики, информирует Цензор.НЕТ.
Отключение света в Днепропетровской области
Энергетики начнут восстановительные работы после окончания воздушной тревоги, отметили в компании.
Как отметил глава областного совета Николай Лукашук, прогнозов по восстановлению энергоснабжения в Днепропетровской области пока нет.
Проблемы со связью
- Жителей области, у которых еще есть вода, призывают сделать запасы. Особенно это касается Павлоградского и Синельниковского районов, поскольку предприятие "ДЗД" также обесточено.
- Он также предупредил, что могут возникнуть проблемы с мобильной связью.
Суспільне Дніпро сообщает, что в городе Днепр пропал свет, а также отсутствует водоснабжение в отдельных районах. Кроме того, в Днепре в результате российской атаки перестало работать метро.
Движение поездов
В "Укрзализныце" сообщили, что все поезда в Днепропетровской и Запорожской областях переходят на резервную теплотяги. Вокзалы также питаются от генераторов.
С задержками под резервными тепловозами отправляются поезда:
- 734 Киев — Днепр
- 37 Запорожье — Киев
- 119 Днепр — Холм
- 79 Днепр — Львов
Жителей призывают сохранять спокойствие, следить за обновлениями и пользоваться Пунктами несокрушимости, где можно получить воду и зарядить приборы.
