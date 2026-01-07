Обстрел РФ Днепропетровщины: введены аварийные отключения света, в Днепре остановилось метро

Фото: Суспільне Дніпро/Олексій Коренєв)

В Днепропетровской области из-за российской атаки на энергетическую инфраструктуру вечером 7 января введены аварийные отключения электроснабжения.

Об этом сообщает ДТЭК и Министерство энергетики, информирует Цензор.НЕТ.

Отключение света в Днепропетровской области

Энергетики начнут восстановительные работы после окончания воздушной тревоги, отметили в компании.

Как отметил глава областного совета Николай Лукашук, прогнозов по восстановлению энергоснабжения в Днепропетровской области пока нет.

Проблемы со связью

Жителей области, у которых еще есть вода, призывают сделать запасы. Особенно это касается Павлоградского и Синельниковского районов, поскольку предприятие "ДЗД" также обесточено.

Он также предупредил, что могут возникнуть проблемы с мобильной связью.

Суспільне Дніпро сообщает, что в городе Днепр пропал свет, а также отсутствует водоснабжение в отдельных районах. Кроме того, в Днепре в результате российской атаки перестало работать метро.

Движение поездов

В "Укрзализныце" сообщили, что все поезда в Днепропетровской и Запорожской областях переходят на резервную теплотяги. Вокзалы также питаются от генераторов.

С задержками под резервными тепловозами отправляются поезда:

734 Киев — Днепр

37 Запорожье — Киев

119 Днепр — Холм

79 Днепр — Львов

Жителей призывают сохранять спокойствие, следить за обновлениями и пользоваться Пунктами несокрушимости, где можно получить воду и зарядить приборы.

