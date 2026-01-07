РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8321 посетитель онлайн
Новости Атака дрона на Днепропетровщину Атака беспилотников на Днепр
850 9

Обстрел РФ Днепропетровщины: введены аварийные отключения света, в Днепре остановилось метро

Отключение света в Днепре 7 января 2026 года
Фото: Суспільне Дніпро/Олексій Коренєв)

В Днепропетровской области из-за российской атаки на энергетическую инфраструктуру вечером 7 января введены аварийные отключения электроснабжения.

Об этом сообщает ДТЭК и Министерство энергетики, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Отключение света в Днепропетровской области

Энергетики начнут восстановительные работы после окончания воздушной тревоги, отметили в компании.

Как отметил глава областного совета Николай Лукашук, прогнозов по восстановлению энергоснабжения в Днепропетровской области пока нет.

Проблемы со связью

  • Жителей области, у которых еще есть вода, призывают сделать запасы. Особенно это касается Павлоградского и Синельниковского районов, поскольку предприятие "ДЗД" также обесточено.
  • Он также предупредил, что могут возникнуть проблемы с мобильной связью.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия массированной атаки РФ на Днепр: среди раненых - дети, есть повреждения. ФОТОрепортаж

Суспільне Дніпро сообщает, что в городе Днепр пропал свет, а также отсутствует водоснабжение в отдельных районах. Кроме того, в Днепре в результате российской атаки перестало работать метро.

Движение поездов

В "Укрзализныце" сообщили, что все поезда в Днепропетровской и Запорожской областях переходят на резервную теплотяги. Вокзалы также питаются от генераторов.

С задержками под резервными тепловозами отправляются поезда:

  • 734 Киев — Днепр
  • 37 Запорожье — Киев
  • 119 Днепр — Холм
  • 79 Днепр — Львов

Жителей призывают сохранять спокойствие, следить за обновлениями и пользоваться Пунктами несокрушимости, где можно получить воду и зарядить приборы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": БПЛА атакуют Днепр: поврежден многоэтажный дом, возникли пожары

Автор: 

Днепр (4590) обстрел (31203) отключение света (606)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Може вже треба вимикати світло на московії???
показать весь комментарий
07.01.2026 23:53 Ответить
Чи гуманізм перемагає???
показать весь комментарий
07.01.2026 23:54 Ответить
Ну так іди вимикай. Чого на дивані сидиш командуєш?
показать весь комментарий
07.01.2026 23:55 Ответить
він хліб пече для фронту
показать весь комментарий
07.01.2026 23:58 Ответить
У петербурзі і новосибірську метро напевно теж зупинилося після атак сотень фламінго.
показать весь комментарий
07.01.2026 23:56 Ответить
Я так понимаю что завтра симметрично в ответ будет "погашен" один из миллионников: Ростов, Краснодар или Волгоград? Не просто же так копятся сверхмощные "Фламинго"? Ну не может же этот достойный человек просто тупо "потужно" трындеть?

показать весь комментарий
08.01.2026 00:00 Ответить
Ні, завтра буде чергове: "Ми наближаємось до миру"...
показать весь комментарий
08.01.2026 00:05 Ответить
Да уж. Запорожье, Кривой Рог, Каменское и Днепр приблизились сейчас дальше некуда. И это сраными дронами, которые терзают энергетику уже три года. А в ответ мы слышим только сказки и пустые обещания. То свое ПВО, то свои ФранкенСамы, то дроны-перехватчики сотнями в день.
показать весь комментарий
08.01.2026 00:13 Ответить
показать весь комментарий
08.01.2026 00:11 Ответить
 
 