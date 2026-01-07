У Кривому Розі після атаки російських БпЛА можливі серйозні аварійні вимкнення світла, - Вілкул

У Кривому Розі можливі проблеми з водопостачанням після російської атаки: є поранені, також не виключені аварійні відключення електроенергії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

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Росія обстріляла Кривий Ріг реактивними дронами

"Можливі серйозні аварійні вимкнення електроенергії. На всяк випадок наберіть води і зарядіть гаджети, будь ласка. Все, що можна утримати на генераторах - будемо тримати. У місті працюють всі пункти незламності", - написав у Телеграмі Олександр Вілкул.

Увечері 7 січня місто опинилося під масованою атакою реактивних "Шахедів". Під ворожим вогнем опинилися об’єкти цивільної інфраструктури та приватне підприємство.

У результаті обстрілу поранення дістали восьмеро людей. Двоє постраждалих були госпіталізовані у важкому стані. Наразі лікарі борються за їхні життя, іншим надано необхідну медичну допомогу.

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Пошкодження інфраструктури

Місцева влада повідомляє, що удари були спрямовані по цивільних об’єктах, що спричинило пошкодження інфраструктури та ризики для стабільного функціонування міських мереж.

За словами Вілкула, атака не була одноразовою. Ворожі безпілотники продовжували рух у напрямку міста, тому мешканців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях. Аварійні та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу та стабілізацією ситуації.

Раніше ми повідомляли, що ввечері 7 січня російські війська кілька разів атакували Запоріжжя, унаслідок чого є руйнування.

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