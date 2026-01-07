РУС
Новости Атака беспилотников на Кривой Рог
941 7

В Кривом Роге после атаки российских БПЛА возможны серьезные аварийные отключения света, - Вилкул

Атака на Кривой Рог 7 января

В Кривом Роге возможны проблемы с водоснабжением после российской атаки: есть раненые, также не исключены аварийные отключения электроэнергии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

Россия обстреляла Кривой Рог реактивными дронами

Россия обстреляла Кривой Рог реактивными дронами

"Возможны серьезные аварийные отключения электроэнергии. На всякий случай наберите воды и зарядите гаджеты, пожалуйста. Все, что можно удержать на генераторах - будем держать. В городе работают все пункты несокрушимости", - написал в Телеграме Александр Вилкул. 

Вечером 7 января город оказался под массированной атакой реактивных "шахедов".Под вражеским огнем оказались объекты гражданской инфраструктуры и частное предприятие.

В результате обстрела ранения получили восемь человек. Двое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии. Сейчас врачи борются за их жизни, остальным оказана необходимая медицинская помощь.

Повреждение инфраструктуры

Повреждение инфраструктуры 

Местные власти сообщают, что удары были направлены по гражданским объектам, что привело к повреждению инфраструктуры и рискам для стабильного функционирования городских сетей.

По словам Вилкула, атака не была однократной. Вражеские беспилотники продолжали движение в направлении города, поэтому жителей призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях. Аварийные и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий обстрела и стабилизацией ситуации.

Читайте: Россия атаковала Днепр дронами: семеро пострадавших, среди них двое детей

 

беспилотник (4710) Кривой Рог (1467) атака (888) Шахед (1795)
"Хіба мати винувата що дитина дурнувата?"
Одна з причин, чому дістається місту.
показать весь комментарий
07.01.2026 21:20 Ответить
Так мамарима зовсім не там. Хоча і в Рішпоні ніхто нічого не гарантує.
показать весь комментарий
07.01.2026 21:29 Ответить
Він народився в Кривому Рогу. Місту дуже сильно іноді насипають. І місто не винне, що таке непутне вийшло з 95 Кварталу - району міста.
показать весь комментарий
07.01.2026 22:01 Ответить
А скільки відсотків голосів містяне йому віддали?
показать весь комментарий
07.01.2026 22:07 Ответить
А скільки відсотків голосів кияни,черкащани,полтавчани і так далі за нього віддали?
показать весь комментарий
07.01.2026 22:24 Ответить
КабМіндічі теж допомагали ******, убивати Українців!!!!
Українці можуть це підтвердити, але зеленський з єрмаком і свириденко, про «не ЗНАЮТЬ», з 2019 року?!?!
показать весь комментарий
07.01.2026 22:30 Ответить
 
 