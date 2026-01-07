В Кривом Роге после атаки российских БПЛА возможны серьезные аварийные отключения света, - Вилкул

В Кривом Роге возможны проблемы с водоснабжением после российской атаки: есть раненые, также не исключены аварийные отключения электроэнергии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Россия обстреляла Кривой Рог реактивными дронами

"Возможны серьезные аварийные отключения электроэнергии. На всякий случай наберите воды и зарядите гаджеты, пожалуйста. Все, что можно удержать на генераторах - будем держать. В городе работают все пункты несокрушимости", - написал в Телеграме Александр Вилкул.

Вечером 7 января город оказался под массированной атакой реактивных "шахедов".Под вражеским огнем оказались объекты гражданской инфраструктуры и частное предприятие.

В результате обстрела ранения получили восемь человек. Двое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии. Сейчас врачи борются за их жизни, остальным оказана необходимая медицинская помощь.

Читайте: Оккупанты ударили КАБом по селу в Запорожской области: есть пострадавшие

Повреждение инфраструктуры

Местные власти сообщают, что удары были направлены по гражданским объектам, что привело к повреждению инфраструктуры и рискам для стабильного функционирования городских сетей.

По словам Вилкула, атака не была однократной. Вражеские беспилотники продолжали движение в направлении города, поэтому жителей призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях. Аварийные и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий обстрела и стабилизацией ситуации.

Ранее мы сообщали, что вечером 7 января российские войска несколько раз атаковали Запорожье, в результате чего есть разрушения.

Читайте: Россия атаковала Днепр дронами: семеро пострадавших, среди них двое детей