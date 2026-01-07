РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10903 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников на Кривой Рог
577 0

Россияне массированно атаковали Кривой Рог: восемь раненых, из них двое - тяжелые

Массированная атака РФ на Кривой Рог

Сегодня, 7 января, российские войска совершили массированную атаку на Кривой Рог.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Массированная атака на город. Все знаем, уже работаем.

Информационная гигиена. Берегите себя, в воздухе еще шахеды и баллистика Крыма", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Враг обстрелял Днепропетровскую область: повреждены дома и инфраструктура, двое пострадавших. ФОТОрепортаж

Раненые

Отмечается, что на данный момент известно о трех раненых. Их уже доставили в больницу. Состояние раненых - средней тяжести.

Читайте: Удар РФ баллистикой по Кривому Рогу: трое пострадавших, в том числе - 3-летняя девочка

Обновленная информация

Позже Вилкул сообщил, что, по последним данным, известно о 8 раненых, 2 из них - тяжелые, они находятся в операционной.

Также смотрите: Враг обстрелял Днепропетровщину: повреждены дома и инфраструктура, двое пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

Кривой Рог (1467) обстрел (31203)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 