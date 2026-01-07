Россияне массированно атаковали Кривой Рог: восемь раненых, из них двое - тяжелые
Сегодня, 7 января, российские войска совершили массированную атаку на Кривой Рог.
Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Массированная атака на город. Все знаем, уже работаем.
Информационная гигиена. Берегите себя, в воздухе еще шахеды и баллистика Крыма", - говорится в сообщении.
Раненые
Отмечается, что на данный момент известно о трех раненых. Их уже доставили в больницу. Состояние раненых - средней тяжести.
Обновленная информация
Позже Вилкул сообщил, что, по последним данным, известно о 8 раненых, 2 из них - тяжелые, они находятся в операционной.
