Новости Ракетная атака на Кривой Рог
619 2

Удар РФ баллистикой по Кривому Рогу: трое пострадавших, в том числе 3-летняя девочка

Удар баллистики по Кривому Рогу 3 декабря

Вследствие ракетного удара российских войск по Кривому Рогу уже известно о трех пострадавших, среди которых ребенок.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.

"В Кривом Роге, по обновленным данным, уже трое пострадавших. Среди них – 3-летняя девочка", – говорится в сообщении.

Состояние пострадавших

Отмечается, что ребенок будет лечиться амбулаторно. Как и 28-летняя женщина. 87-летняя раненая госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Смотрите также: Мужчина взорвал гранату в квартире в Кривом Роге: он погиб. ФОТОрепортаж

Что известно

Ранее сообщалось, что вечером 3 декабря враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Россияне попали в административное здание баллистикой, предварительно - "Искандер-М".

Кривой Рог (1457) обстрел (30734) Днепропетровская область (4766) Криворожский район (223)
Вова, їпаш їх у відповідь асфальтом, а свинорилий повороз тобі допоможе!
показать весь комментарий
03.12.2025 19:29 Ответить
Нагадують Бубочке, що мохнорилий дебіл успішно запоров українську балістику.
показать весь комментарий
03.12.2025 19:33 Ответить
 
 