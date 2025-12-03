Удар РФ баллистикой по Кривому Рогу: трое пострадавших, в том числе 3-летняя девочка

Вследствие ракетного удара российских войск по Кривому Рогу уже известно о трех пострадавших, среди которых ребенок.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

"В Кривом Роге, по обновленным данным, уже трое пострадавших. Среди них – 3-летняя девочка", – говорится в сообщении.

Состояние пострадавших

Отмечается, что ребенок будет лечиться амбулаторно. Как и 28-летняя женщина. 87-летняя раненая госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Что известно

Ранее сообщалось, что вечером 3 декабря враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Россияне попали в административное здание баллистикой, предварительно - "Искандер-М".