Удар РФ балістикою по Кривому Рогу: троє постраждалих, зокрема 3-річна дівчинка
Унаслідок ракетного удару російських військ по Кривому Рогу вже відомо про трьох постраждалих, серед яких дитина.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.
"У Кривому Розі, за оновленими даними, вже троє постраждалих. Серед них – 3-річна дівчинка", - йдеться в повідомленні.
Стан постраждалих
Зазначається, що дитина лікуватиметься амбулаторно. Як і 28-річна жінка. 87-річна поранена госпіталізована в стані середньої тяжкості.
Що відомо?
Раніше повідомлялося, що увечері 3 грудня ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Росіяни влучили в адміністративну будівлю балістикою, попередньо - "Іскандер-М".
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Центр 820 #589399
показати весь коментар03.12.2025 19:29 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Андрій Лавриненко
показати весь коментар03.12.2025 19:33 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
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