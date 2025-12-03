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Новини Ракетна атака на Кривий Ріг
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Удар РФ балістикою по Кривому Рогу: троє постраждалих, зокрема 3-річна дівчинка

Удар балістики по Кривому Рогу 3 грудня

Унаслідок ракетного удару російських військ по Кривому Рогу вже відомо про трьох постраждалих, серед яких дитина.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

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"У Кривому Розі, за оновленими даними, вже троє постраждалих. Серед них – 3-річна дівчинка", - йдеться в повідомленні.

Стан постраждалих

Зазначається, що дитина лікуватиметься амбулаторно. Як і 28-річна жінка. 87-річна поранена госпіталізована в стані середньої тяжкості.

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Що відомо?

Раніше повідомлялося, що увечері 3 грудня ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Росіяни влучили в адміністративну будівлю балістикою, попередньо - "Іскандер-М".

Автор: 

Кривий Ріг (1511) обстріл (34491) Дніпропетровська область (5134) Криворізький район (405)
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Вова, їпаш їх у відповідь асфальтом, а свинорилий повороз тобі допоможе!
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03.12.2025 19:29 Відповісти
Нагадують Бубочке, що мохнорилий дебіл успішно запоров українську балістику.
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03.12.2025 19:33 Відповісти
 
 