Удар РФ балістикою по Кривому Рогу: троє постраждалих, зокрема 3-річна дівчинка

Унаслідок ракетного удару російських військ по Кривому Рогу вже відомо про трьох постраждалих, серед яких дитина.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

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"У Кривому Розі, за оновленими даними, вже троє постраждалих. Серед них – 3-річна дівчинка", - йдеться в повідомленні.

Стан постраждалих

Зазначається, що дитина лікуватиметься амбулаторно. Як і 28-річна жінка. 87-річна поранена госпіталізована в стані середньої тяжкості.

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Що відомо?

Раніше повідомлялося, що увечері 3 грудня ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Росіяни влучили в адміністративну будівлю балістикою, попередньо - "Іскандер-М".