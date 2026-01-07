Росіяни масовано атакували Кривий Ріг: вісім поранених, із них двоє - важкі

Сьогодні, 7 січня, російські війська вчинили масовану атаку на Кривий Ріг.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Масована атака на місто. Все знаємо, вже працюємо.



Інформаційна гігієна. Бережіть себе, є ще шахеди в повітрі і балістика Криму", - йдеться в повідомленні.

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Поранені

Зазначається, що на зараз відомо про трьох поранених. Їх вже доставлено до лікарні. Стан поранених - середньої важкості.

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Оновлена інформація

Пізніше Вілкул повідомив, що, за останніми даними, відомо про 8 поранених, 2 із них - важкі, вони перебувають в операційній.

Як розповів голова ОВА Владислав Гайваненко, унаслідок атаки БпЛА пошкоджені 2 приватні підприємства. У Криворізькому районі понівечено інфраструктуру.