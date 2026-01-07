Росіяни масовано атакували Кривий Ріг: вісім поранених, із них двоє - важкі
Сьогодні, 7 січня, російські війська вчинили масовану атаку на Кривий Ріг.
Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Масована атака на місто. Все знаємо, вже працюємо.
Інформаційна гігієна. Бережіть себе, є ще шахеди в повітрі і балістика Криму", - йдеться в повідомленні.
Поранені
Зазначається, що на зараз відомо про трьох поранених. Їх вже доставлено до лікарні. Стан поранених - середньої важкості.
Оновлена інформація
Пізніше Вілкул повідомив, що, за останніми даними, відомо про 8 поранених, 2 із них - важкі, вони перебувають в операційній.
Як розповів голова ОВА Владислав Гайваненко, унаслідок атаки БпЛА пошкоджені 2 приватні підприємства. У Криворізькому районі понівечено інфраструктуру.
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