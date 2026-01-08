В Днепре из-за блэкаута продлили каникулы в школах
Из-за масштабного отключения электроэнергии после вражеской атаки в школах Днепра приняли решение продлить каникулы еще на двое суток.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении городского головы Днепра Бориса Филатова в Телеграм.
Он отметил, что ситуация в городе остается сложной, но контролируемой. Все городские больницы полностью переведены на работу от генераторов, есть необходимые запасы воды, а лечебный процесс не прерывается.
Работа критической инфраструктуры Днепра
По словам Филатова, водоотведение в жилых домах также поддерживается с помощью альтернативных источников питания. В разных районах города сейчас работает около 130 колонок с технической водой.
"Все больницы работают от генераторов, лечебный процесс не останавливается. Запасы воды есть", — сообщил мэр Днепра.
При необходимости утром в городе будут развертывать пункты несокрушимости. Всего в Днепре подготовлено 89 таких пунктов для оказания помощи жителям.
Последствия атаки на Днепр
Власти также предупреждают, что утром возможны перебои в работе электротранспорта. Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия обстрела, который город пережил прошлой ночью.
В результате атаки в Днепре было выбито более 2 тысяч окон. С улиц уже вывезли более 20 тонн обломков и стекла. Также повреждены два троллейбуса, зафиксированы разрушения в депо и на одной из котельных. Теплотрассу возле школы уже ремонтируют.
Городские власти уверяют, что все службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить нормальную жизнедеятельность города.
Что раньше?
- В Днепропетровской области из-за российской атаки по энергетической инфраструктуре вечером 7 января введены аварийные отключения электроснабжения.
- В "Укрзализныце" сообщили, что все поезда в Днепропетровской и Запорожской областях переходят на резервную теплотягу. Вокзалы также питаются от генераторов.
- В Днепре в результате российской атаки перестало работать метро.
- Глава областного совета Николай Лукашук отметил, что прогнозов по восстановлению энергоснабжения в Днепропетровской области пока нет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А ПОТІМ БАЦ і радієш що сидиш без енергії при мінус 10 а не мертвий в могилі.
І все це сталося завдячуючи мудрому наріду 73% у далекому 2019 році. Все- таки телевізор від Бені і Медведчука ''1+1'' має магічну, величезну силу, який вирубив залишки мізків і логіку цього наріду.
600 + там теє кладовищє.
маріупольців кацапня таки висвободила.. - і їх дітей