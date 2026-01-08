РУС
В Днепре из-за блэкаута продлили каникулы в школах

Из-за атаки в Днепре продлили школьные каникулы

Из-за масштабного отключения электроэнергии после вражеской атаки в школах Днепра приняли решение продлить каникулы еще на двое суток.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении городского головы Днепра Бориса Филатова в Телеграм.

Он отметил, что ситуация в городе остается сложной, но контролируемой. Все городские больницы полностью переведены на работу от генераторов, есть необходимые запасы воды, а лечебный процесс не прерывается.

Работа критической инфраструктуры Днепра

По словам Филатова, водоотведение в жилых домах также поддерживается с помощью альтернативных источников питания. В разных районах города сейчас работает около 130 колонок с технической водой.

"Все больницы работают от генераторов, лечебный процесс не останавливается. Запасы воды есть", — сообщил мэр Днепра.

При необходимости утром в городе будут развертывать пункты несокрушимости. Всего в Днепре подготовлено 89 таких пунктов для оказания помощи жителям.

Последствия атаки на Днепр

Власти также предупреждают, что утром возможны перебои в работе электротранспорта. Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия обстрела, который город пережил прошлой ночью.

В результате атаки в Днепре было выбито более 2 тысяч окон. С улиц уже вывезли более 20 тонн обломков и стекла. Также повреждены два троллейбуса, зафиксированы разрушения в депо и на одной из котельных. Теплотрассу возле школы уже ремонтируют.

Городские власти уверяют, что все службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить нормальную жизнедеятельность города.

Что раньше? 

  • В Днепропетровской области из-за российской атаки по энергетической инфраструктуре вечером 7 января введены аварийные отключения электроснабжения.
  • В "Укрзализныце" сообщили, что все поезда в Днепропетровской и Запорожской областях переходят на резервную теплотягу. Вокзалы также питаются от генераторов.
  • В Днепре в результате российской атаки перестало работать метро.
  • Глава областного совета Николай Лукашук отметил, что прогнозов по восстановлению энергоснабжения в Днепропетровской области пока нет.

Автор: 

Живеш ти собі такий в 2018му і думаєш "ото погано живу....виберу будь-кого по приколу ну куди уже гірше долар навіть не по 8 а по 28 як так жити????"

А ПОТІМ БАЦ і радієш що сидиш без енергії при мінус 10 а не мертвий в могилі.
показать весь комментарий
08.01.2026 03:44 Ответить
Так. І не тільки світла. На сході і півдні немає більше 20 міст. Вони стерті з лиця землі. Виросли тільки безкраї цвинтарі. Немає нормального життя по всій території України. І тільки одна особа кожного дня на літаку з надписом ''Україна'' літає по всій Європі і всьому світу, ні в чому собі не відмовляючи. Його батьки і дітки в безпеці. А його оточення кожного дня великими сумками тягне сотні мільярдів доларів США для своєї родини на майбутнє не бідне життя.
І все це сталося завдячуючи мудрому наріду 73% у далекому 2019 році. Все- таки телевізор від Бені і Медведчука ''1+1'' має магічну, величезну силу, який вирубив залишки мізків і логіку цього наріду.
показать весь комментарий
08.01.2026 08:16 Ответить
нашого зеленого дурня наїбати - тільки в пінг понга прогарти.
показать весь комментарий
08.01.2026 04:16 Ответить
а ваших дітей там не було в Маріупольсьму театрі?
600 + там теє кладовищє.
маріупольців кацапня таки висвободила.. - і їх дітей
показать весь комментарий
08.01.2026 04:42 Ответить
 
 