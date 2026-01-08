В Днепре из-за блэкаута продлили каникулы в школах

Из-за масштабного отключения электроэнергии после вражеской атаки в школах Днепра приняли решение продлить каникулы еще на двое суток.

об этом говорится в сообщении городского головы Днепра Бориса Филатова в Телеграм.

Он отметил, что ситуация в городе остается сложной, но контролируемой. Все городские больницы полностью переведены на работу от генераторов, есть необходимые запасы воды, а лечебный процесс не прерывается.

Работа критической инфраструктуры Днепра

По словам Филатова, водоотведение в жилых домах также поддерживается с помощью альтернативных источников питания. В разных районах города сейчас работает около 130 колонок с технической водой.

"Все больницы работают от генераторов, лечебный процесс не останавливается. Запасы воды есть", — сообщил мэр Днепра.

При необходимости утром в городе будут развертывать пункты несокрушимости. Всего в Днепре подготовлено 89 таких пунктов для оказания помощи жителям.

Последствия атаки на Днепр

Власти также предупреждают, что утром возможны перебои в работе электротранспорта. Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия обстрела, который город пережил прошлой ночью.

В результате атаки в Днепре было выбито более 2 тысяч окон. С улиц уже вывезли более 20 тонн обломков и стекла. Также повреждены два троллейбуса, зафиксированы разрушения в депо и на одной из котельных. Теплотрассу возле школы уже ремонтируют.

Городские власти уверяют, что все службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить нормальную жизнедеятельность города.

Что раньше?

В Днепропетровской области из-за российской атаки по энергетической инфраструктуре вечером 7 января введены аварийные отключения электроснабжения.

В "Укрзализныце" сообщили, что все поезда в Днепропетровской и Запорожской областях переходят на резервную теплотягу. Вокзалы также питаются от генераторов.

В Днепре в результате российской атаки перестало работать метро.

Глава областного совета Николай Лукашук отметил, что прогнозов по восстановлению энергоснабжения в Днепропетровской области пока нет.

