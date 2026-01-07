Один человек погиб, еще 5 человек ранены в результате обстрелов Херсонщины, также повреждены дома. ВИДЕО

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

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Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Комышаны, Приднепровское, Садовое, Белозерка, Велетенское, Днепровское, Зоровка, Кизомыс, Правдино, Разлив, Томина Балка, Станислав, Софиевка, Александровка, Широкая Балка, Ивановка, Никольское, Новотягинка, Понятовка, Токаровка, Берислав, Новоалександровка, Гавриловка, Нововоронцовка, Червоный Маяк, Дудчаны, Тягинка, Одрадокаменка, Веселое и город Херсон.

Куда били россияне?

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 5 частных домов.

Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.

Вчера из освобожденных общин региона эвакуировали 5 человек.

Погиб мужчина: последствия утреннего обстрела Херсона

Утром оккупанты обстреляли Херсон. Известно, что погиб мужчина.

Личность погибшего устанавливают правоохранители. Взрывной волной также повреждены фасады домов, выбиты окна.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 214 500 человек (+1040 за сутки), 11 515 танков, 35 857 артсистем, 23 865 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА