Один чоловік загинув, ще 5 людей поранено внаслідок обстрілів Херсонщини, також пошкоджено будинки. ВIДЕО

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Зорівка, Кізомис, Правдине, Розлив, Томина Балка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Новоолександрівка, Гаврилівка, Нововоронцовка, Червоний Маяк, Дудчани, Тягинка, Одрадокам'янка, Веселе та місто Херсон.

Куди били росіяни?

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 5 приватних будинків.

Через російську агресію 5 людей дістали поранення.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 5 людей.

Загинув чоловік: наслідки ранкового обстрілу Херсона

Зранку окупанти обстріляли Херсон. Відомо, що загинув чоловік.

Особу загиблого наразі встановлюють правоохоронці. Вибуховою хвилею також пошкоджено фасади будинків, вибиті вікна.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 214 500 осіб (+1040 за добу), 11 515 танків, 35 857 артсистем, 23 865 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА