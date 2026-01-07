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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 214 500 осіб (+1040 за добу), 11 515 танків, 35 857 артсистем, 23 865 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Птахи Мадяра ліквідували окупанта, що не міг полагодити свою зброю і почати стріляти

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 214 500 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 7.01.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 214 500 (+1 040) осіб 

танків - 11 515 (+3) од.

бойових броньованих машин - 23 865 (+2) од.

артилерійських систем - 35 857 (+26) од.

РСЗВ - 1 595 (+2) од.

засоби ППО - 1 269 (+0) од.

літаків - 434 (+0) од.

гелікоптерів - 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 101 849 (+406) од.

крилаті ракети - 4 137 (+0) од.

кораблі / катери - 28 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 73 224 (+122) од.

спеціальна техніка - 4 037 (+1) од.

Також дивіться: Окупант ходить поміж тіл своїх 15 ліквідованих поплічників, шукає уцілілих та читає молитву: "Что ж ты сука-война наделала. Все пацаны - "200". ВIДЕО

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Також дивіться: Екіпаж РСЗВ "HIMARS" завдав удару по скупченню окупантів неподалік Покровська. ВIДЕО

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армія рф (21560) Генштаб ЗС (8683) ліквідація (4837)
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