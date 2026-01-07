РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 214 500 человек (+1040 за сутки), 11 515 танков, 35 857 артсистем, 23 865 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Птицы Мадяра ликвидировали оккупанта, который не мог починить свое оружие и начать стрелять

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 214 500 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 7.01.26 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 214 500 (+1 040) человек 

танков - 11 515 (+3) ед.

боевых бронированных машин - 23 865 (+2) ед.

артиллерийских систем - 35 857 (+26) ед.

РСЗО - 1 595 (+2) ед.

средства ПВО - 1 269 (+0) ед.

самолетов - 434 (+0) ед.

вертолетов - 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 101 849 (+406) ед.

крылатые ракеты - 4 137 (+0) ед.

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 73 224 (+122) ед.

специальная техника - 4 037 (+1) ед.

ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

армия РФ (21847) Генштаб ВС (7469) ликвидация (4220)
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
07.01.2026 08:19 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
07.01.2026 08:31 Ответить
З початку місяця (року) наземка перевалила за тисячу (з яких 806 од. авто), а от безпілотники вже більше трьох тисяч. Китайські продавці сіток в захваті від того, що в нас так буйно процвіло бракон'єрство і куди тільки грінпіськовці дивляться.
07.01.2026 09:17 Ответить
 
 