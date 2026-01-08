У Дніпрі через блекаут подовжили канікули у школах

Через масштабне знеструмлення після ворожої атаки у школах Дніпра ухвалили рішення продовжити канікули ще на дві доби.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі міського голови Дніпра Бориса Філатова в Телеграм.

Він зазначив, що ситуація в місті залишається складною, однак контрольованою. Усі міські лікарні повністю переведені на роботу від генераторів, є необхідні запаси води, а лікувальний процес не переривається.

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Робота критичної інфраструктури Дніпра

За словами Філатова, водовідведення у житлових будинках також підтримується за допомогою альтернативних джерел живлення. У різних районах міста наразі працює близько 130 колонок із технічною водою.

"Усі лікарні працюють від генераторів, лікувальний процес не зупиняється. Запаси води є", — повідомив мер Дніпра.

За потреби зранку в місті розгортатимуть пункти незламності. Загалом у Дніпрі підготовлено 89 таких пунктів для надання допомоги мешканцям.

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Наслідки атаки на Дніпро

Влада також попереджає, що вранці можливі перебої в роботі електротранспорту. Комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу, який місто пережило минулої ночі.

Внаслідок атаки у Дніпрі було вибито понад 2 тисячі вікон. З вулиць уже вивезли більше 20 тонн уламків і скла. Також пошкоджено два тролейбуси, зафіксовано руйнування у депо та на одній із котелень. Теплотрасу біля школи вже ремонтують.

Міська влада запевняє, що всі служби працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити нормальну життєдіяльність міста.

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Що раніше?

У Дніпропетровській області через російську атаку по енергетичній інфраструктурі ввечері 7 січня запроваджено аварійні відключення електропостачання.

В "Укрзалізниці" повідомили, що усі поїзди у Дніпропетровській та Запорізькій переходять на резервну теплотягу. Вокзали також заживлені від генераторів.

У Дніпрі внаслідок російської атаки перестало працювати метро.

Очільник обласної ради Микола Лукашук зазначив, що прогнозів щодо відновлення енергопостачання на Дніпропетровщині поки немає.

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