Масштабна повітряна тривога: Росія атакує Україну безпілотниками та ракетами (оновлено)

Ввечері 8 січня російські війська запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рух ворожих БпЛА

О 18:49 - група БпЛА із Дніпропетровщини на Харківщину.

О 19:17 - повідомляється про Дрони на Дніпропетровщині:

у напрямку м. Дніпро з південного сходу;

курсом на Павлоград з півдня.

Оновлена інформація

О 20:55 - повідомляється про рух БпЛА:

у Запорізькій області: через Томаківку на північний захід;

на Дніпропетровщині: БпЛА у напрямку Павлограда.

Оновлена інформація

О 21:15 - пуски КАБ на Харківщину зі сходу.

Оновлена інформація

О 21:34 - повідомляється про рух ворожих безпілотників:

Запорізька область - на заході від м.Запоріжжя, курс - північний;

Дніпропетровщина - БпЛА на сході області повз н.п.Магдалинівка в напрямку Полтавщини, дрон повз н.п.Божедарівка на півдні курсом на Полтавщину;

Херсонщина: БпЛА повз Архангельське курсом на Миколаївщину.

О 21:38 - Сумщина: БпЛА на півночі від н.п.Буринь, курс - південно-західний.

Оновлена інформація

О 21:49 - Полтавщина: БпЛА курсом на Кременчук з південного напрямку.

О 21:51 - БпЛА в напрямку на/повз н.п.Ічня зі сходу.

О 21:53 - Пуски КАБ на Донеччину/Дніпропетровщину.

О 21:57 - Чернігівщина: БпЛА в напрямку на/повз Ніжин зі сходу.

О 21:59 - Харківщина: БпЛА повз Балаклія на півночі та Барвінкове на півдні, курс - західний.

Оновлена інформація

О 22:28 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ворожі безпілотники:

Київщина: БпЛА на сході області в напрямку н.п.Березань з північного сходу;

Харківщина: група БпЛА повз Балаклію, Андріївку, Савинці, Барвінкове, Лозову в західному та південно-західному напрямках (Полтавщина та Дніпропетровщина);

Полтавщина: групи БпЛА на/повз н.п.Оржиця на півдні, курс - північно-західний (Черкащина);

Херсонщина: група БпЛА на півночі області повз Архангельське курсом на Миколаївщину;

Сумщина: групи БпЛА в напрямку на/повз н.п.Недригайлів та Дубов'язівка;

БпЛА на півдні Кіровоградщини курсом на Миколаївщину.

О 22:37 - БпЛА в напрямку на/повз Бориспіль зі сходу.

О 22:37 - активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!

О 22:41 - пуски КАБ на Запорізьку область.

О 22:46 - БпЛА курсом на Київ зі сходу.

Оновлена інформація

О 22:52 - БпЛА в напрямку Полтави з південного сходу.

О 23:00 - декілька груп БпЛА з півночі Херсонщини через північний схід Миколаївщини курсом на Кіровоградщину.

О 23:04 - ціль на Харків з півночі.

О 23:12 - групи БпЛА з Черкащини та Чернігівщини в напрямку Київщини.

О 23:28 - Ворожі дрони фіксують за такими напрямками:

Сумщина: БпЛА повз Буринь, Терни, Дубов'язівку в західному напрямку;

Чернігівщина: БпЛА повз Короп, Борзну, Ічню, Бобровицю в напрямку Київщини;

Київщина: БпЛА в напрямку на/повз Бровари, Березань, Вишгород, Велику Димерку в західному напрямку, Кагарлик - в північному;

Харківщина: БпЛА повз Балаклію, Барвінкове в західному напрямку;

Полтавщина: БпЛА на півдні області в північно-західному напрямку.

О 23:32 - зафіксовано нові безпілотники:

Черкащина:

БпЛА в напрямку на/повз Драбів, Канів в північно-західному напрямку;

Кіровоградщина:

БпЛА на/повз Рівне, Компанівку, Велику Виску, курс - північний/північно-західний;

БпЛА на/повз Бобринець, курс - західний.

О 23:35 - загрози застосування балістичного озброєння.

О 23:42 - БпЛА в напрямку Києва.

Оновлена інформація

О 00:11 - Повітряні сили повідомляють, що наразі, основна хвиля атак ворожих ударних безпілотників спрямована на Київщину та столицю.

О 00:19 - відбій загрози застосування дальнього балістичного озброєння.

О 00:23 - зберігається загроза застосування ворогом ударних БпЛА в областях, а саме: Київська та місто Київ, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська, Харківська, Кіровоградська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька.

Оновлена інформація

О 00:41 - 08.01.2026 близько 23.30 було оголошено ракетну небезпеку по всій території України, через загрозу застосування противником балістичних ракет із полігону "Капустин Яр". Зафіксовано вибухи у Львівській області. Інформація уточнюється.

О 00:53 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють:

Київщина:

- декілька груп БпЛА в напрямку столиці зі сходу, південного сходу та півдня,

- групи БпЛА в напрямку на/повз Білу Церкву з південного сходу;

Сумщина: БпЛА повз Буринь і Терни в західному напрямку;

Кіровоградщина:

- БпЛА повз Звенигородку на заході північним курсом (вектор - Київщина м.Біла Церква),

- БпЛА в напрямку на/повз Шполу з півдня.

Черкащина: БпЛА повз Золотоношу, Канів курсом на Київщину;

Полтавщина: БпЛА повз Кременчук, Глобине на заході, Оржиця на сході північно-західним курсом;

Дніпропетровщина: БпЛА на північному сході області, курс - північно-західний.

О 01:06 - нові групи БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину (вектор - Короп, Батурин).

Оновлена інформація

О 01:10 - БпЛА в напрямку на/повз Полтаву з південного сходу.

Оновлена інформація

О 01:38 - Вінниччина: БпЛА на північному сході області в напрямку на/повз н.п.Погребище.

О 01:47 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють:

Київщина:

- декілька груп БпЛА в напрямку столиці зі сходу та півдня,

- групи БпЛА повз Білу Церкву північним курсом;



- декілька груп БпЛА в напрямку столиці зі сходу та півдня, - групи БпЛА повз Білу Церкву північним курсом; Чернігівщина: БпЛА повз Прилуки, Ічню, Ніжин, Бобровицю курсом на Київщину;

Сумщина: БпЛА повз Кролевець, Дубов'язівку в західному напрямку;

Кіровоградщина:

- БпЛА повз Кропивницький на заході північним курсом (вектор - Черкащина),

- БпЛА повз Кропивницький на заході північним курсом (вектор - Черкащина), Черкащина: БпЛА повз Смілу, Городище курсом на Київщину;

Полтавщина: БпЛА в напрямку Миргорода з півдня та Пирятин з північного сходу.

О 01:54 - Попередньо відмічено пуски КРМБ типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.

О 01:57 - швидкісні цілі на Чернігівщині в напрямку Київщини.

Оновлена інформація

О 01:59 - крилаті ракети на півночі Херсонщини в напрямку Миколаївщини.

О 02:13 - зафіксовано зліт МіГ-31К.

О 02:19 - КР на півночі Херсонщини в напрямку Миколаївщини.

О 02:23 - Група ракет на Миколаївщині на/повз Баштанку, курс - північно-західний.

О 02:34 - КР на Кіровоградщині в напрямку Черкащини (вектор - н.п.Тальне/Умань).

О 02:41 - ранкети на Черкащині в напрямку на/повз Городище з південного заходу.

О 02:43 - Нові КР на Миколаївщині курсом на Кіровоградщину.

Оновлена інформація

О 02:49 - КР в напрямку повз н.п. Драбів на заході курсом на Київщину (вектор - Переяслав/Яготин).

О 02:51 - ракети змінили курс в напрямку Пирятина (Полтавщина).

О 02:54 - КР в напрямку на/повз Згурівку зі сходу.

О 02:56 - ракети в напрямку Києва зі сходу.

О 02:59 - швидкісні цілі на Запорізьку область.

О 03:06 - групи КР тим самим курсом у напрямку Києва.

О 03:10 - швидкісна ціль на Київ.

О 03:11 - декілька груп БпЛА в напрямку Києва зі сходу та півдня.

Оновлена інформація

О 03:18 - КР через Білоцерківський район на столицю з південного напрямку. Ще декілька груп ракет зі сходу через Яготин на Київ.

О 03:22 - Швидкісна ціль на Київ з півночі.

О 03:41 - декілька швидкісних цілей на Київ з півночі.

Оновлена інформація

О 03:54 - Київщина: БпЛА курсом на Бориспіль та безпілотники у напрямку Чернігова.

О 03:59 - швидкісна ціль на столицю

О 04: 01 - балістика у напрямку Києва.

О 04:40 - відбій ракетної небезпеки по областях.

О 04:40 - пуски КАБ на Запорізьку область.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі через блекаут подовжили канікули у школах.

Читайте: Російська атака на Запоріжжя: жителям радять обмежити користування мобільним зв’язком