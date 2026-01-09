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Новини Атака безпілотників
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Масштабна повітряна тривога: Росія атакує Україну безпілотниками та ракетами (оновлено)

Росія атакує Україну ударними БпЛА

Ввечері 8 січня російські війська запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих БпЛА

О 18:49 -  група БпЛА із Дніпропетровщини на Харківщину.

О 19:17 - повідомляється про Дрони на Дніпропетровщині:

  • у напрямку м. Дніпро з південного сходу;
  • курсом на Павлоград з півдня.

Оновлена інформація

О 20:55 - повідомляється про рух БпЛА: 

  • у Запорізькій області: через Томаківку на північний захід;
  • на Дніпропетровщині: БпЛА у напрямку Павлограда.

Оновлена інформація

О 21:15 - пуски КАБ на Харківщину зі сходу.

Оновлена інформація

О 21:34 - повідомляється про рух ворожих безпілотників: 

  • Запорізька область - на заході від м.Запоріжжя, курс - північний;
  • Дніпропетровщина - БпЛА на сході області повз н.п.Магдалинівка в напрямку Полтавщини, дрон повз н.п.Божедарівка на півдні курсом на Полтавщину;
  • Херсонщина: БпЛА повз Архангельське курсом на Миколаївщину.

О 21:38 -  Сумщина: БпЛА на півночі від н.п.Буринь, курс - південно-західний.

Оновлена інформація

О 21:49 - Полтавщина: БпЛА курсом на Кременчук з південного напрямку.

О 21:51 - БпЛА в напрямку на/повз н.п.Ічня зі сходу.

О 21:53 - Пуски КАБ на Донеччину/Дніпропетровщину.

О 21:57 - Чернігівщина: БпЛА в напрямку на/повз Ніжин зі сходу.

О 21:59 - Харківщина: БпЛА повз Балаклія на півночі та Барвінкове на півдні, курс - західний.

Оновлена інформація

О 22:28 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ворожі безпілотники: 

  • Київщина: БпЛА на сході області в напрямку н.п.Березань з північного сходу;
  • Харківщина: група БпЛА повз Балаклію, Андріївку, Савинці, Барвінкове, Лозову в західному та південно-західному напрямках (Полтавщина та Дніпропетровщина);
  • Полтавщина: групи БпЛА на/повз н.п.Оржиця на півдні, курс - північно-західний (Черкащина);
  • Херсонщина: група БпЛА на півночі області повз Архангельське курсом на Миколаївщину;
  • Сумщина: групи БпЛА в напрямку на/повз н.п.Недригайлів та Дубов'язівка;
  • БпЛА на півдні Кіровоградщини курсом на Миколаївщину.

О 22:37 - БпЛА в напрямку на/повз Бориспіль зі сходу.

О 22:37 - активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!

О 22:41 - пуски КАБ на Запорізьку область.

О 22:46 - БпЛА курсом на Київ зі сходу.

Оновлена інформація

О 22:52 - БпЛА в напрямку Полтави з південного сходу.

О 23:00 - декілька груп БпЛА з півночі Херсонщини через північний схід Миколаївщини курсом на Кіровоградщину.

О 23:04 - ціль на Харків з півночі.

О 23:12 - групи БпЛА з Черкащини та Чернігівщини в напрямку Київщини.

О 23:28 - Ворожі дрони фіксують за такими напрямками: 

  • Сумщина: БпЛА повз Буринь, Терни, Дубов'язівку в західному напрямку;
  • Чернігівщина: БпЛА повз Короп, Борзну, Ічню, Бобровицю в напрямку Київщини;
  • Київщина: БпЛА в напрямку на/повз Бровари, Березань, Вишгород, Велику Димерку в західному напрямку, Кагарлик - в північному;
  • Харківщина: БпЛА повз Балаклію, Барвінкове в західному напрямку;
  • Полтавщина: БпЛА на півдні області в північно-західному напрямку.

О 23:32 - зафіксовано нові безпілотники: 

  • Черкащина:
  • БпЛА в напрямку на/повз Драбів, Канів в північно-західному напрямку;
  • Кіровоградщина:
  • БпЛА на/повз Рівне, Компанівку, Велику Виску, курс - північний/північно-західний;
  • БпЛА на/повз Бобринець, курс - західний.

О 23:35 - загрози застосування балістичного озброєння.

О 23:42 -  БпЛА в напрямку Києва. 

Оновлена інформація

О 00:11 - Повітряні сили повідомляють, що наразі, основна хвиля атак ворожих ударних безпілотників спрямована на Київщину та столицю.

О 00:19 - відбій загрози застосування дальнього балістичного озброєння.

О 00:23 - зберігається загроза застосування ворогом ударних БпЛА в областях, а саме: Київська та місто Київ, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська, Харківська, Кіровоградська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька.

Оновлена інформація

О 00:41 - 08.01.2026 близько 23.30 було оголошено ракетну небезпеку по всій території України, через загрозу застосування противником балістичних ракет із полігону "Капустин Яр". Зафіксовано вибухи у Львівській області. Інформація уточнюється.

О 00:53 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють: 

Київщина:
- декілька груп БпЛА в напрямку столиці зі сходу, південного сходу та півдня,
- групи БпЛА в напрямку на/повз Білу Церкву з південного сходу;

Сумщина: БпЛА повз Буринь і Терни в західному напрямку;

Кіровоградщина:
- БпЛА повз Звенигородку на заході північним курсом (вектор - Київщина м.Біла Церква),
- БпЛА в напрямку на/повз Шполу з півдня.

Черкащина: БпЛА повз Золотоношу, Канів курсом на Київщину;

Полтавщина: БпЛА повз Кременчук, Глобине на заході, Оржиця на сході північно-західним курсом;

Дніпропетровщина: БпЛА на північному сході області, курс - північно-західний.

О 01:06 - нові групи БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину (вектор - Короп, Батурин).

Оновлена інформація

О 01:10 - БпЛА в напрямку на/повз Полтаву з південного сходу.

Оновлена інформація

О 01:38 - Вінниччина: БпЛА на північному сході області в напрямку на/повз н.п.Погребище.

О 01:47 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють: 

  • Київщина:
    - декілька груп БпЛА в напрямку столиці зі сходу та півдня,
    - групи БпЛА повз Білу Церкву північним курсом;
     
  • Чернігівщина: БпЛА повз Прилуки, Ічню, Ніжин, Бобровицю курсом на Київщину;
  • Сумщина: БпЛА повз Кролевець, Дубов'язівку в західному напрямку;
  • Кіровоградщина:
    - БпЛА повз Кропивницький на заході північним курсом (вектор - Черкащина),
  • Черкащина: БпЛА повз Смілу, Городище курсом на Київщину;
  • Полтавщина: БпЛА в напрямку Миргорода з півдня та Пирятин з північного сходу.

О 01:54 - Попередньо відмічено пуски КРМБ типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.

О 01:57 - швидкісні цілі на Чернігівщині в напрямку Київщини.

Оновлена інформація

О 01:59 - крилаті ракети на півночі Херсонщини в напрямку Миколаївщини.

О 02:13 - зафіксовано зліт МіГ-31К.

О 02:19 - КР на півночі Херсонщини в напрямку Миколаївщини.

О 02:23 - Група ракет на Миколаївщині на/повз Баштанку, курс - північно-західний.

О 02:34 - КР на Кіровоградщині в напрямку Черкащини (вектор - н.п.Тальне/Умань).

О 02:41 - ранкети на Черкащині в напрямку на/повз Городище з південного заходу.

О 02:43 - Нові КР на Миколаївщині курсом на Кіровоградщину.

Оновлена інформація

О 02:49 - КР в напрямку повз н.п. Драбів на заході курсом на Київщину (вектор - Переяслав/Яготин).

О 02:51 - ракети змінили курс в напрямку Пирятина (Полтавщина).

О 02:54 - КР в напрямку на/повз Згурівку зі сходу.

О 02:56 - ракети в напрямку Києва зі сходу.

О 02:59 - швидкісні цілі на Запорізьку область.

О 03:06 - групи КР тим самим курсом у напрямку Києва.

О 03:10 - швидкісна ціль на Київ.

О 03:11 - декілька груп БпЛА в напрямку Києва зі сходу та півдня.

Оновлена інформація

О 03:18 -  КР через Білоцерківський район на столицю з південного напрямку. Ще декілька груп ракет зі сходу через Яготин на Київ.

О 03:22 - Швидкісна ціль на Київ з півночі.

О 03:41 - декілька швидкісних цілей на Київ з півночі.

Оновлена інформація

О 03:54 - Київщина: БпЛА курсом на Бориспіль та безпілотники у напрямку Чернігова.

О 03:59 - швидкісна ціль на столицю

О 04: 01 - балістика у напрямку Києва.

О 04:40 - відбій ракетної небезпеки по областях.

О 04:40 - пуски КАБ на Запорізьку область.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Читайте: Російська атака на Запоріжжя: жителям радять обмежити користування мобільним зв’язком

Автор: 

безпілотник БпЛА (6131) обстріл (35231) атака (1858) Шахед (2350)
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Топ коментарі
+26
Колишній президент України Петро Порошенко передав у Дніпро партію енергетичного обладнання, зокрема генератори, зарядні станції та буржуйки🙂
Щира подяка Петру Олексійовичу за допомогу нашим людям
в ці страшні часи !
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08.01.2026 23:30 Відповісти
+15
Правду казав Зеленський що буде атака, ху... ло йому не збрехав
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08.01.2026 21:23 Відповісти
+13
Бісять не скільки обстріли скільки те що відповідей немає. Всі ці сpaні белгороди навіть не згадуйте. Я маю на увазі реальну відповідь. Походу ракет у нас так і не буде, хоча лідор вже давно пообіцяв тисячі, але гроші як розуміємо вже розкрадені
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09.01.2026 02:11 Відповісти

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