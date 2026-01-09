Масштабна повітряна тривога: Росія атакує Україну безпілотниками та ракетами (оновлено)
Ввечері 8 січня російські війська запустили ударні дрони для атаки по Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих БпЛА
О 18:49 - група БпЛА із Дніпропетровщини на Харківщину.
О 19:17 - повідомляється про Дрони на Дніпропетровщині:
- у напрямку м. Дніпро з південного сходу;
- курсом на Павлоград з півдня.
Оновлена інформація
О 20:55 - повідомляється про рух БпЛА:
- у Запорізькій області: через Томаківку на північний захід;
- на Дніпропетровщині: БпЛА у напрямку Павлограда.
Оновлена інформація
О 21:15 - пуски КАБ на Харківщину зі сходу.
Оновлена інформація
О 21:34 - повідомляється про рух ворожих безпілотників:
- Запорізька область - на заході від м.Запоріжжя, курс - північний;
- Дніпропетровщина - БпЛА на сході області повз н.п.Магдалинівка в напрямку Полтавщини, дрон повз н.п.Божедарівка на півдні курсом на Полтавщину;
- Херсонщина: БпЛА повз Архангельське курсом на Миколаївщину.
О 21:38 - Сумщина: БпЛА на півночі від н.п.Буринь, курс - південно-західний.
Оновлена інформація
О 21:49 - Полтавщина: БпЛА курсом на Кременчук з південного напрямку.
О 21:51 - БпЛА в напрямку на/повз н.п.Ічня зі сходу.
О 21:53 - Пуски КАБ на Донеччину/Дніпропетровщину.
О 21:57 - Чернігівщина: БпЛА в напрямку на/повз Ніжин зі сходу.
О 21:59 - Харківщина: БпЛА повз Балаклія на півночі та Барвінкове на півдні, курс - західний.
Оновлена інформація
О 22:28 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ворожі безпілотники:
- Київщина: БпЛА на сході області в напрямку н.п.Березань з північного сходу;
- Харківщина: група БпЛА повз Балаклію, Андріївку, Савинці, Барвінкове, Лозову в західному та південно-західному напрямках (Полтавщина та Дніпропетровщина);
- Полтавщина: групи БпЛА на/повз н.п.Оржиця на півдні, курс - північно-західний (Черкащина);
- Херсонщина: група БпЛА на півночі області повз Архангельське курсом на Миколаївщину;
- Сумщина: групи БпЛА в напрямку на/повз н.п.Недригайлів та Дубов'язівка;
- БпЛА на півдні Кіровоградщини курсом на Миколаївщину.
О 22:37 - БпЛА в напрямку на/повз Бориспіль зі сходу.
О 22:37 - активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!
О 22:41 - пуски КАБ на Запорізьку область.
О 22:46 - БпЛА курсом на Київ зі сходу.
Оновлена інформація
О 22:52 - БпЛА в напрямку Полтави з південного сходу.
О 23:00 - декілька груп БпЛА з півночі Херсонщини через північний схід Миколаївщини курсом на Кіровоградщину.
О 23:04 - ціль на Харків з півночі.
О 23:12 - групи БпЛА з Черкащини та Чернігівщини в напрямку Київщини.
О 23:28 - Ворожі дрони фіксують за такими напрямками:
- Сумщина: БпЛА повз Буринь, Терни, Дубов'язівку в західному напрямку;
- Чернігівщина: БпЛА повз Короп, Борзну, Ічню, Бобровицю в напрямку Київщини;
- Київщина: БпЛА в напрямку на/повз Бровари, Березань, Вишгород, Велику Димерку в західному напрямку, Кагарлик - в північному;
- Харківщина: БпЛА повз Балаклію, Барвінкове в західному напрямку;
- Полтавщина: БпЛА на півдні області в північно-західному напрямку.
О 23:32 - зафіксовано нові безпілотники:
- Черкащина:
- БпЛА в напрямку на/повз Драбів, Канів в північно-західному напрямку;
- Кіровоградщина:
- БпЛА на/повз Рівне, Компанівку, Велику Виску, курс - північний/північно-західний;
- БпЛА на/повз Бобринець, курс - західний.
О 23:35 - загрози застосування балістичного озброєння.
О 23:42 - БпЛА в напрямку Києва.
Оновлена інформація
О 00:11 - Повітряні сили повідомляють, що наразі, основна хвиля атак ворожих ударних безпілотників спрямована на Київщину та столицю.
О 00:19 - відбій загрози застосування дальнього балістичного озброєння.
О 00:23 - зберігається загроза застосування ворогом ударних БпЛА в областях, а саме: Київська та місто Київ, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська, Харківська, Кіровоградська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька.
Оновлена інформація
О 00:41 - 08.01.2026 близько 23.30 було оголошено ракетну небезпеку по всій території України, через загрозу застосування противником балістичних ракет із полігону "Капустин Яр". Зафіксовано вибухи у Львівській області. Інформація уточнюється.
О 00:53 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють:
Київщина:
- декілька груп БпЛА в напрямку столиці зі сходу, південного сходу та півдня,
- групи БпЛА в напрямку на/повз Білу Церкву з південного сходу;
Сумщина: БпЛА повз Буринь і Терни в західному напрямку;
Кіровоградщина:
- БпЛА повз Звенигородку на заході північним курсом (вектор - Київщина м.Біла Церква),
- БпЛА в напрямку на/повз Шполу з півдня.
Черкащина: БпЛА повз Золотоношу, Канів курсом на Київщину;
Полтавщина: БпЛА повз Кременчук, Глобине на заході, Оржиця на сході північно-західним курсом;
Дніпропетровщина: БпЛА на північному сході області, курс - північно-західний.
О 01:06 - нові групи БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину (вектор - Короп, Батурин).
Оновлена інформація
О 01:10 - БпЛА в напрямку на/повз Полтаву з південного сходу.
Оновлена інформація
О 01:38 - Вінниччина: БпЛА на північному сході області в напрямку на/повз н.п.Погребище.
О 01:47 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють:
- Київщина:
- декілька груп БпЛА в напрямку столиці зі сходу та півдня,
- групи БпЛА повз Білу Церкву північним курсом;
- Чернігівщина: БпЛА повз Прилуки, Ічню, Ніжин, Бобровицю курсом на Київщину;
- Сумщина: БпЛА повз Кролевець, Дубов'язівку в західному напрямку;
- Кіровоградщина:
- БпЛА повз Кропивницький на заході північним курсом (вектор - Черкащина),
- Черкащина: БпЛА повз Смілу, Городище курсом на Київщину;
- Полтавщина: БпЛА в напрямку Миргорода з півдня та Пирятин з північного сходу.
О 01:54 - Попередньо відмічено пуски КРМБ типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.
О 01:57 - швидкісні цілі на Чернігівщині в напрямку Київщини.
Оновлена інформація
О 01:59 - крилаті ракети на півночі Херсонщини в напрямку Миколаївщини.
О 02:13 - зафіксовано зліт МіГ-31К.
О 02:19 - КР на півночі Херсонщини в напрямку Миколаївщини.
О 02:23 - Група ракет на Миколаївщині на/повз Баштанку, курс - північно-західний.
О 02:34 - КР на Кіровоградщині в напрямку Черкащини (вектор - н.п.Тальне/Умань).
О 02:41 - ранкети на Черкащині в напрямку на/повз Городище з південного заходу.
О 02:43 - Нові КР на Миколаївщині курсом на Кіровоградщину.
Оновлена інформація
О 02:49 - КР в напрямку повз н.п. Драбів на заході курсом на Київщину (вектор - Переяслав/Яготин).
О 02:51 - ракети змінили курс в напрямку Пирятина (Полтавщина).
О 02:54 - КР в напрямку на/повз Згурівку зі сходу.
О 02:56 - ракети в напрямку Києва зі сходу.
О 02:59 - швидкісні цілі на Запорізьку область.
О 03:06 - групи КР тим самим курсом у напрямку Києва.
О 03:10 - швидкісна ціль на Київ.
О 03:11 - декілька груп БпЛА в напрямку Києва зі сходу та півдня.
Оновлена інформація
О 03:18 - КР через Білоцерківський район на столицю з південного напрямку. Ще декілька груп ракет зі сходу через Яготин на Київ.
О 03:22 - Швидкісна ціль на Київ з півночі.
О 03:41 - декілька швидкісних цілей на Київ з півночі.
Оновлена інформація
О 03:54 - Київщина: БпЛА курсом на Бориспіль та безпілотники у напрямку Чернігова.
О 03:59 - швидкісна ціль на столицю
О 04: 01 - балістика у напрямку Києва.
О 04:40 - відбій ракетної небезпеки по областях.
О 04:40 - пуски КАБ на Запорізьку область.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі через блекаут подовжили канікули у школах.
Будь ласка, зачекайте...
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Щира подяка Петру Олексійовичу за допомогу нашим людям
в ці страшні часи !