Росія атакує Київ: є загиблі та поранені (оновлено)

У ніч на п'ятницю, 9 січня, Київ зазнав масованої атаки російських ударних безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленнях Київського міського голови Віталія Кличка та начальника КМВА Тимура Ткаченка в Telegram.

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Внаслідок удару зафіксовані влучання та падіння уламків у кількох районах столиці. Пошкоджені житлові будинки, виникли пожежі, є загиблі та поранені мирні мешканці.

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Наслідки атаки у районах столиці

Найбільше руйнувань зафіксовано в Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Деснянському, Шевченківському та Оболонському районах.

У Дарницькому районі безпілотник упав у дворі житлового будинку, частково пошкоджено магазин поруч. За попередніми даними, пожежі та потерпілих там не було.

У Дніпровському районі уламки БпЛА спричинили загоряння в нежитловій будівлі. На Печерську виникла пожежа в житловому будинку, а за іншою адресою загорілися автомобілі у дворі. Також повідомлялося про потужні вибухи на Оболоні.

У Деснянському районі зафіксовано кілька влучань. Один із дронів вдарив у дах житлового будинку на рівні 18 поверху. В іншому випадку сталося влучання у нижні поверхи, що призвело до пожеж у кількох квартирах. Також зафіксовано займання на території торговельного центру.

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Загиблі та постраждалі внаслідок удару

Станом на 2:36 підтверджено загибель трьох людей. Кількість постраждалих зросла до чести осіб. Частині з них медики надали допомогу на місці, двох постраждалих госпіталізували.

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О 02:48 Віталій Кличко написав, що у Дарницькому районі, де безпілотник влучив в житловий будинок, сталося повторне влучання. У результаті атаки загинув медик. Також столичний голова додав, що є поранені медпрацівники.



"Всі вони приїхали надавати допомогу людям", - додав Кличко.

Атака на Київ триває. Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги.

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